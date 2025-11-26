Smriti Mandhana Wedding: হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন স্মৃতির বাবা! মেয়ের বিয়ে নিয়ে...

Smriti Mandhana Wedding: হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন স্মৃতির বাবা! মেয়ের বিয়ে নিয়ে...
Smriti Mandhana father discharged from hospital: রবিবার, ২৩ নভেম্বর, দুপুরে বিয়ের অনুষ্ঠানের মধ্যেই আচমকা হার্ট অ্যাটাক হয় স্মৃতির বাবার। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন স্মৃতির (Smriti Mandhana) বাবা শ্রীনিবাস মন্ধানা (Shrinivas Mandhana)। হাসপাতাল সূত্রে খবর, স্মৃতির বাবা শ্রীনিবাস মন্ধানা (Shrinivas Mandhana)-র শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল। বিপন্মুক্ত তিনি। তাঁর অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করেছিলেন চিকিৎসকরা, কিন্তু তাতে কোনও ব্লকেজ পাওয়া যায়নি। ফলে শ্রীনিবাসের স্বাস্থ্য নিয়ে আপাতত স্বস্তিতে মান্ধানা পরিবারের সকলে। উদ্বেগ কেটে গিয়েছে। কিন্তু হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও মেয়ে স্মৃতির বিয়ে নিয়ে এখনও কোনও আপডেট নেই (Smriti Mandhana Wedding Postponed)! তা এখনও 'বাতিল'!
রবিবার, ২৩ নভেম্বর, দুপুরে বিয়ের অনুষ্ঠানের মধ্যেই আচমকা হার্ট অ্যাটাক হয় স্মৃতির বাবার। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। বাবার গুরুতর অসুস্থতার কারণে স্মৃতির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠান স্থগিতের কথা ঘোষণা করা হয়। প্রশ্ন উঠছে, হবু জামাইয়ের অন্য সম্পর্কের কথা জেনেই কি অসুস্থ হয়ে পড়েন শ্রীনিবাস মন্ধানা? স্মৃতি মন্ধানার বন্ধু এবং তাঁর সংগীতের কোরিওগ্রাফার মেরি ডি'কস্টার সঙ্গে পলাশ মুচ্ছলের 'ফ্লার্টি' চ্যাট (Palaash Muchhal Viral Chat) সামনে আসার পরই নয়া মাত্রা পেয়েছে এই ঘটনা। অনেকেই বলছেন, স্মৃতিরই বান্ধবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জানাজানি হতেই পলাশের সঙ্গে বচসা হয় স্মৃতির বাবার!
সংগীতের রিহার্সালের সময় অনেকেই পলাশকে মেরির সঙ্গে বেশ 'অন্তরঙ্গ' অবস্থায় (Palash Muchhal Cosy with Mary D'Costa) দেখেন! বিয়ের আগের দিন রাতেই নাকি এই নিয়ে স্মৃতি মন্ধানার বাবার সঙ্গে প্রবল তর্কাতর্কি বাধে পলাশ মুচ্ছলের! আর তার জেরেই সম্ভবত হার্ট অ্যাটাক হয় স্মৃতির বাবার! এদিকে স্মৃতির বাবা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর, পলাশ মুচ্ছলও হাসপাতালে ভর্তি হন ভাইরাল সংক্রমণ ও গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা নিয়ে।
উল্লেখ্য, দীর্ঘ ৫ বছর ধরে একে অপরের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করার পর গত রবিবার, ২৩ নভেম্বর, মহারাষ্ট্রের সাঙ্গলিতে মন্ধানার ফার্ম হাউজেই বসেছিল তারকা জুটির বিয়ের আসর। কিন্তু বিয়ের দিন-ই একের পর এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সেই অনুষ্ঠান বাতিল হয়ে যায়। তারপর ভারতের তারকা ক্রিকেটার তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট থেকে এনগেজমেন্টের সব ছবি মুছে ফেলতেই সন্দেহের শুরু।
