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মন্নতে আতঙ্ক! শাহরুখের ঘরে জোড়া সাপ! একটিকে কোনও রকমে ধরা গেলেও অন্যটি...

Snakes in Shah Rukh Khan's Mannat: মন্নতে জোড়া সাপ! মুম্বইয়ের সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা মন্নত শাহরুখ খানের নিছক বাড়ি নয়, তা স্বপ্নপুরী। তাঁর কোটি কোটি ভক্তের কাছে তা স্বপ্নের ঠিকানা। সেই মন্নতেই প্রিয় তারকার ঘরে এ কী কাণ্ড! আঁতকে উঠল গোটা দেশ!

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 18, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 07:38 PM IST
মন্নতে আতঙ্ক! শাহরুখের ঘরে জোড়া সাপ! একটিকে কোনও রকমে ধরা গেলেও অন্যটি...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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