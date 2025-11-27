English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

252 Crore Drugs Case: ২৫২ কোটির মাদক মামলায় অরিকে ম্যারাথন জেরা, নাম জড়িয়েছে নোরা-শ্রদ্ধারও...

Orry Appears Before Mumbai Crime Branch: ২৫২ কোটি টাকার মেফেড্রোন পাচার মামলায় নাম জড়াল বলিউডের একাধিক তারকা ও তারকা ঘনিষ্ঠের। এএনসি এই মামলায় তদন্তে যোগ দেওয়ার জন্য অরিকে দ্বিতীয়বার সমন জারি করেছিল। তদন্তকারী কর্মকর্তারা এখন অরির বয়ান রেকর্ড করছেন, যাতে অভিযুক্ত সেলিমের দেওয়া তথ্যের সত্যতা যাচাই করা যায়। মঙ্গলবার এই একই মামলায় বলিউড অভিনেতা শ্রদ্ধা কাপুরের ভাই সিদ্ধান্ত কাপুরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল এএনসি।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Nov 27, 2025, 03:13 PM IST
252 Crore Drugs Case: ২৫২ কোটির মাদক মামলায় অরিকে ম্যারাথন জেরা, নাম জড়িয়েছে নোরা-শ্রদ্ধারও...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৫২ কোটি টাকার মেফেড্রোন পাচার মামলায় এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় এল। সামাজিক মাধ্যমের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব অরহান আওত্রামণি, যিনি 'অরি' (Orry) নামেই বেশি পরিচিত, বুধবার (২৬ নভেম্বর, ২০২৫) মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চের অ্যান্টি-নারকোটিক্স সেলের (ANC) ঘাটকোপার ইউনিটে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজিরা দিলেন।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Hema Malini on Dharmendra: 'সবকিছু হারালাম, জীবন জুড়ে এখন শুধুই শূণ্যতা...', ধর্মেন্দ্রকে হারিয়ে শোকে পাথর হেমা!

এএনসি এই মামলায় তদন্তে যোগ দেওয়ার জন্য অরিকে দ্বিতীয়বার সমন জারি করেছিল। এর আগে, তাঁকে গত ২০ নভেম্বর তলব করা হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় তিনি জানান যে, ২৫ নভেম্বরের আগে তাঁর পক্ষে আসা সম্ভব হবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে, ২৬ নভেম্বর হাজিরা দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে দ্বিতীয় সমন পাঠানো হয়।

পুলিসি সূত্রে খবর, এই মামলার মূল অভিযুক্ত মহম্মদ সেলিম মহম্মদ সুহেইল শেখ ওরফে 'ল্যাভিশ'-কে জেরা করার সময়ই অরির নাম উঠে আসে। অভিযুক্ত সেলিম দাবি করেছিলেন, তিনি ভারত ও বিদেশে যে বিলাসবহুল 'রেভ পার্টি' আয়োজন করতেন, সেখানে ফিল্ম ও ফ্যাশন জগতের ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত থাকতেন। অরিও সেই পার্টিগুলিতে উপস্থিত ছিলেন বলে অভিযোগ।

আরও পড়ুন- Celina Jaitly Divorce: নগ্ন ছবি তুলে ব্ল্যাকমেল থেকে অ্যানাল সেক্স! 'অন্য পুরুষের সঙ্গেও শুতে বাধ্য করে পিটার', বিস্ফোরক সেলিনা...

বুধবার অরি দুপুর দেড়টা নাগাদ এএনসি অফিসে পৌঁছন। তাঁকে ঘিরে সেখানে ব্যাপক ভিড় ও চিত্র সাংবাদিকদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে তিনি দ্রুত এএনসি ইউনিটের ভেতরে প্রবেশ করেন। এর আগে মঙ্গলবার এই একই মামলায় বলিউড অভিনেতা শ্রদ্ধা কাপুরের ভাই সিদ্ধান্ত কাপুরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল এএনসি।

তদন্তকারী কর্মকর্তারা এখন অরির বয়ান রেকর্ড করছেন, যাতে অভিযুক্ত সেলিমের দেওয়া তথ্যের সত্যতা যাচাই করা যায় এবং এই মাদক চক্রের সঙ্গে তাঁর কোনো সংশ্লিষ্টতা আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা যায়। তবে, পুলিস স্পষ্ট জানিয়েছে যে, কেবল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা মানেই তিনি দোষী সাব্যস্ত হননি, এটি তদন্তের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
252 Crore Drugs CaseSocial Media Influencer Orryshraddha kapoor brotherDrug CaseMumbai Crime Branch’s ANC
পরবর্তী
খবর

Smriti Mandhana wedding: স্মৃতিকে ঠকিয়েছে পলাশ? অভিযোগের আবহেই ভাইরাল হার্দিকের প্রাক্তন স্ত্রী নাতাশার সঙ্গে ভিডিয়ো...
.

পরবর্তী খবর

SIR in Bengal: শুধু কলকাতাতেই ১ লাখ ডবল এন্ট্রি! সতর্ক কমিশন নিল কড়া পদক্ষেপ, SIR-এর শেষপর্...