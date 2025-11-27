252 Crore Drugs Case: ২৫২ কোটির মাদক মামলায় অরিকে ম্যারাথন জেরা, নাম জড়িয়েছে নোরা-শ্রদ্ধারও...

252 Crore Drugs Case: ২৫২ কোটির মাদক মামলায় অরিকে ম্যারাথন জেরা, নাম জড়িয়েছে নোরা-শ্রদ্ধারও...
Orry Appears Before Mumbai Crime Branch: ২৫২ কোটি টাকার মেফেড্রোন পাচার মামলায় নাম জড়াল বলিউডের একাধিক তারকা ও তারকা ঘনিষ্ঠের। এএনসি এই মামলায় তদন্তে যোগ দেওয়ার জন্য অরিকে দ্বিতীয়বার সমন জারি করেছিল। তদন্তকারী কর্মকর্তারা এখন অরির বয়ান রেকর্ড করছেন, যাতে অভিযুক্ত সেলিমের দেওয়া তথ্যের সত্যতা যাচাই করা যায়। মঙ্গলবার এই একই মামলায় বলিউড অভিনেতা শ্রদ্ধা কাপুরের ভাই সিদ্ধান্ত কাপুরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল এএনসি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৫২ কোটি টাকার মেফেড্রোন পাচার মামলায় এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় এল। সামাজিক মাধ্যমের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব অরহান আওত্রামণি, যিনি 'অরি' (Orry) নামেই বেশি পরিচিত, বুধবার (২৬ নভেম্বর, ২০২৫) মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চের অ্যান্টি-নারকোটিক্স সেলের (ANC) ঘাটকোপার ইউনিটে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজিরা দিলেন।
আরও পড়ুন- Hema Malini on Dharmendra: 'সবকিছু হারালাম, জীবন জুড়ে এখন শুধুই শূণ্যতা...', ধর্মেন্দ্রকে হারিয়ে শোকে পাথর হেমা!
এএনসি এই মামলায় তদন্তে যোগ দেওয়ার জন্য অরিকে দ্বিতীয়বার সমন জারি করেছিল। এর আগে, তাঁকে গত ২০ নভেম্বর তলব করা হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় তিনি জানান যে, ২৫ নভেম্বরের আগে তাঁর পক্ষে আসা সম্ভব হবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে, ২৬ নভেম্বর হাজিরা দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে দ্বিতীয় সমন পাঠানো হয়।
পুলিসি সূত্রে খবর, এই মামলার মূল অভিযুক্ত মহম্মদ সেলিম মহম্মদ সুহেইল শেখ ওরফে 'ল্যাভিশ'-কে জেরা করার সময়ই অরির নাম উঠে আসে। অভিযুক্ত সেলিম দাবি করেছিলেন, তিনি ভারত ও বিদেশে যে বিলাসবহুল 'রেভ পার্টি' আয়োজন করতেন, সেখানে ফিল্ম ও ফ্যাশন জগতের ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত থাকতেন। অরিও সেই পার্টিগুলিতে উপস্থিত ছিলেন বলে অভিযোগ।
আরও পড়ুন- Celina Jaitly Divorce: নগ্ন ছবি তুলে ব্ল্যাকমেল থেকে অ্যানাল সেক্স! 'অন্য পুরুষের সঙ্গেও শুতে বাধ্য করে পিটার', বিস্ফোরক সেলিনা...
বুধবার অরি দুপুর দেড়টা নাগাদ এএনসি অফিসে পৌঁছন। তাঁকে ঘিরে সেখানে ব্যাপক ভিড় ও চিত্র সাংবাদিকদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে তিনি দ্রুত এএনসি ইউনিটের ভেতরে প্রবেশ করেন। এর আগে মঙ্গলবার এই একই মামলায় বলিউড অভিনেতা শ্রদ্ধা কাপুরের ভাই সিদ্ধান্ত কাপুরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল এএনসি।
তদন্তকারী কর্মকর্তারা এখন অরির বয়ান রেকর্ড করছেন, যাতে অভিযুক্ত সেলিমের দেওয়া তথ্যের সত্যতা যাচাই করা যায় এবং এই মাদক চক্রের সঙ্গে তাঁর কোনো সংশ্লিষ্টতা আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা যায়। তবে, পুলিস স্পষ্ট জানিয়েছে যে, কেবল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা মানেই তিনি দোষী সাব্যস্ত হননি, এটি তদন্তের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)