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কেন নিজের বোনেরাও জানতে পারেননি সইফের বিয়ের খবর? ৩৩ বছর পর গোপন বিয়ে নিয়ে সোহার বোমা

Soha Ali Khan: ১৯৯১ সালে ২১ বছরের সইফ আলি খান ও বয়সে বড় অমৃতা সিংয়ের আচমকা বিয়ে শোরগোল ফেলেছিল বলিউডে। কিন্তু এতদিন পর দুই বোন সোহা ও সাবার এক বিস্ফোরক বয়ানে তৈরি হলো নতুন রহস্য! স্কুলের প্রিন্সিপালের ঘর থেকে আসা গোপন নির্দেশ আর সম্পূর্ণ আড়ালে ঘটা সেই বিয়ের নেপথ্যে আসলে কী লুকিয়ে ছিল?

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 08, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 05:05 PM IST
কেন নিজের বোনেরাও জানতে পারেননি সইফের বিয়ের খবর? ৩৩ বছর পর গোপন বিয়ে নিয়ে সোহার বোমা
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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