Zee News Bengali
Soha Ali Khan: নবাবি জীবন ছেড়ে ভাড়া বাড়িতে সোহা! ব্যাংকের চাকরিতে বেতন মাত্র ১৭ হাজার, চরম অর্থকষ্টে বড় সিদ্ধান্ত অভিনেত্রীর...

Soha Ali Khan Net worth: নবাবের ঘরে জন্ম, বিদেশে বেড়ে ওঠা। কিন্তু সেই বিলাসিতা ছেড়ে একসময় নিজের পরিচয় বানাতে ঘর ছাড়েন সোহা আলি খান। বাড়ি ভাড়া নিয়ে একা থাকতে শুরু করেন তিনি। চাকরি নেন ব্যাংকে। সেখানে মাত্র ১৭ টাকা বেতন পেতেন অভিনেত্রী। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Aug 29, 2025, 04:17 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিনেত্রী সোহা আলি খান (Soha Ali Khan), তবে শুধু অভিনয় নয়, তাঁর পরিচয় অনেক। তিনি হরিয়ানার পতৌদি অঞ্চলের নবাব ও ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মনসুর আলি খান পতৌদি এবং অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুরের কন্যা, তাঁর দাদা সইফ আলি খান বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা। নবাবী পরিবারে বড় হওয়া সোহাও একসময় নিজের পরিচয় বানাতে বাড়ি ছাড়েন। ব্যাংকে চাকরিও করেন। সেই সময় আর্থিক কষ্টে ভুগলেও তা বাড়িতে জানাননি সোহা। 

২০০৪ সালে বলিউডে পা রাখেন সোহা আলি খান। কিন্তু তার আগে বিদেশি একটি ব্যাংকে চাকরি করতেন এই অভিনেত্রী। চাকরি করে বছরে যে অর্থ আয় করতেন, তার প্রায় পুরোটাই বাড়ি ভাড়ায় চলে যেত। চাকরি ছেড়ে কেন চলচ্চিত্রে পা দিলেন সোহা? এক সাক্ষাৎকারে শর্মিলাকন্যা বলেন, “আমি স্বাধীন জীবন চেয়েছিলাম। নিজে অর্থ উপার্জন করতে চেয়েছিলাম। সুতরাং আমি আমার সিদ্ধান্ত নিই। আমি কারো কাছে জবাবদিহি করতে চাইনি।” অভিনয়ে পা রাখার বিষয়ে সোহা বলেন, “আমি ব্যাংকে চাকরি করতাম। তখন ১৭ হাজার বাড়ি ভাড়া দিতাম। কিন্তু আমি সিনেমায় আসতে চাইছিলাম। জানতাম, এতে মা-বাবা হয়তো কষ্ট পাবেন। আমি যেহেতু নিজে উপার্জন করছিলাম, তাই সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলাম।”

সোহা জানান যে তিনি চাকরি করে বছরে আয় করতেন ২ লাখ ২০ হাজার টাকা। তাঁকে বাড়ি ভাড়া বাবদ গুনতে হত সেই একইপরিমাণ টাকা। একই সঙ্গে স্বীকার করেন, পরিবারের ভরসাও ছিল। তার ভাষায়, “আমি উপার্জন করলেও জানতাম, প্রয়োজনে মা-বাবার সাহায্য নিতে পারব। এটা অনেকের নেই। আর সেই আত্মবিশ্বাস থেকেই জীবনের বড় সিদ্ধান্ত নিতে সাহস পেয়েছিলাম।”

সোহার জীবন বদলাতে শুরু করে, যখন মডেলিংয়ের একটি চুক্তি পান। সেই কাজে ৫ লক্ষ টাকা পান তিনি। ব্যাংকে চাকরি করে যে বেতন পেতেন, তার সঙ্গে তুলনা করে সোহা আলি খান বলেন, “আমি ৫ লাখ য় করছিলাম; চুক্তি ছিল এক বছরের। আর ব্যাংকে প্রতিদিন খেটে বছরে আয় ২ লাখ ২ হাজার। তখন ভাবলাম, প্রতিদিন অফিস করে যে অর্থ আয় করি, তা তো এক দিনেই করতে পারি!” এর পরেই ‘দিল মাঙ্গে মোর’ সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব পান সোহা। এটি তাঁর প্রথম সিনেমা। এই সিনেমার জন্য ১০ লাখ পারিশ্রমিক দেওয়ার প্রস্তাব দেন নির্মাতারা। অভিনেত্রী বলেন, “আমাকে ১০ লাখ টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। যা আমার কাছে তখন বিশাল অঙ্ক। তখন ভাবলাম, এটা তো করতেই হবে, বাকিটা পরে ভাবব।”

এরপর একের পর এক ছবির প্রস্তাব পান অভিনেত্রী। শুধু হিন্দি নয়, বাংলা ছবিতেও অভিনয় করেন তিনি। একাধিক ব্র্যান্ডের সঙ্গে যুক্ত হয় তাঁর নাম। বর্তমানে সোহার সম্পত্তির পরিমান ১০০ কোটি। 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Soha Ali KhanSoha Ali Khan Net WorthSoha Ali Khan First Salary
Subhashree on Dev: 'ধূমকেতু' রিলিজের পরেই ফের মনোমালিন্য! দেবের মন্তব্যে 'ক্ষুব্ধ' শুভশ্রী...
