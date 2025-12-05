Soha Ali Khan: পতৌদি ঘুম থেকে ওঠার আগেই...! শর্মিলার দাম্পত্যের গোপন গল্প ফাঁস সোহার...
Sharmila Tagore | Mansoor Ali Khan Pataudi: শর্মিলা ঠাকুর ও মনসুর আলি পতৌদিকে নিয়ে মাঝে মাঝেই নানা কথা শেয়ার করেন তাঁদের কন্যা সোহা আলি খান। এবারও বাবা-মার দাম্পত্যের এক গোপন গল্প তুলে ধরলেন সোহা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিনেত্রী সোহা আলি খান (Soha Ali Khan)সম্প্রতি তাঁর পডকাস্টে অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা এবং কস্তুরী মহন্তকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁর প্রেম ও সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এই আলোচনার ফাঁকেই সোহা আলি খান তাঁর মা, অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর (Sharmila Tagore) এবং বাবা মনসুর আলি খান পতৌদি (Mansoor Ali Khan Pataudi) সম্পর্কে একটি রহস্য ফাঁস করলেন।
সোহা আলি খান জানান, তিনি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর স্বামী কুণাল খেমুর সঙ্গে মেকআপ ছাড়াও সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। তবে এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর মায়ের একটি গল্প শেয়ার করেন। শর্মিলা ঠাকুরের একটি বিশেষ অভ্যাসের কথা মনে করে সোহা বলেন, "আমার মা একবার আমাকে বলেছিলেন যে যখন তাঁর বিয়ে হয়েছিল, তখন তিনি আমার বাবা জেগে ওঠার আগেই ঘুম থেকে উঠে সামান্য 'রুজ' (গালে লাগানোর প্রসাধনী) লাগিয়ে নিতেন এবং আবার ঘুমিয়ে যেতেন। কারণ, তিনি ছিলেন শর্মিলা ঠাকুর, আর তাঁর স্বামী মনসুর আলি খান জেগে উঠে যেন শর্মিলা ঠাকুরকেই দেখেন। অবশ্য এই অভ্যাসটা অল্প সময়ের জন্য চলেছিল।"
সোহা আলি খানের কাছে যখন জানতে চাওয়া হয়, তিনিও কি তাঁর সম্পর্কের আকর্ষণ বজায় রাখতে এমন কোনো প্রচেষ্টা করেন? উত্তরে অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহা জানান, তিনি এই বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করেন না। সোনাক্ষী বলেন, "সত্যি বলতে, আমি এই বিষয়ে ভাবিই না। আমাদের ক্ষেত্রে (সম্পর্ক) এটি আসলে রূপের বাইরে। আমি তাঁকে অন্য অনেক কিছুর জন্য পছন্দ করি, যেমন তিনি কেমন মানুষ এবং তিনি আমাকে কেমন অনুভব করান। এই জিনিসগুলি দূরে সরে যাবে না, যতক্ষণ না তিনি আমার প্রতি খারাপ আচরণ করা শুরু করছেন।"
প্রসঙ্গত, শর্মিলা ঠাকুর ১৯৬৮ সালে মনসুর আলি খান পতৌদির সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, যখন তাঁর বয়স ছিল ২৪ বছর। মনসুর আলি খান পতৌদি ছিলেন পতৌদি এবং ভোপালের নামমাত্র নবাব এবং সেই সময়কার ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক। এই দম্পতির তিন সন্তান—সাবা আলি খান, সইফ আলি খান এবং সোহা আলি খান।
