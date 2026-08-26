/বকেয়া টাকা চাইতে গিয়ে কাঠমিস্ত্রিকে মারধরের অভিযোগ! অভিনেতা-প্রাক্তন বিধায়ক সোহমের বিরুদ্ধে FIR

বিক্রম দাস: ফের আইনি ঝামেলায় অভিনেতা তথা তৃণমূল নেতা সোহম চক্রবর্তী। বকেয়া পারিশ্রমিক চাইতে গিয়ে এক কাঠমিস্ত্রিকে মারধর, তাঁর মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া এবং হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে সোহমের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় বেহালা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই কাঠমিস্ত্রি। অভিযোগকারী রাজ কাপুর শর্মা বেহালা থানা এলাকার বাসিন্দা। অভিযোগ অনুযায়ী, সোহম চক্রবর্তীর বাড়িতে কাঠের কাজ করেছিলেন তিনি। সেই কাজের পারিশ্রমিকের একটি অংশ এখনও বকেয়া ছিল। সেই টাকা চাইতেই গত ২৪ আগস্ট বিকেলে সোহমের বাড়িতে গিয়েছিলেন রাজ।
অভিযোগ, বিকেল প্রায় ৫টা নাগাদ বকেয়া টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেই সময় সোহম চক্রবর্তী এবং টোটন সর্দার নামে আরও এক ব্যক্তি তাঁকে বাধা দেন বলে অভিযোগ। এরপরই তাঁকে কিল, চড়, ঘুষি ও লাথি মারা হয় বলে অভিযোগ করেছেন ওই কাঠমিস্ত্রি। শুধু মারধরই নয়, তাঁর মোবাইল ফোনও কেড়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পাশাপাশি তাঁকে গুরুতর পরিণতির হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগপত্রে দাবি করা হয়েছে।
ঘটনার পর বেহালা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন রাজ কাপুর শর্মা। অভিযোগের ভিত্তিতে গত ২৫ আগস্ট বেহালা থানায় ২৫০ নম্বর কেস নথিভুক্ত হয়েছে বলে পুলিস সূত্রে খবর। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১২৬(২), ১১৫(২), ৩৫১(২), ৫৪ এবং ৩০৩(২) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এখন পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে পুলিস। অভিযোগের সত্যতা, ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং ওই সময় ঠিক কী ঘটেছিল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
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