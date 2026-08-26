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বকেয়া টাকা চাইতে গিয়ে কাঠমিস্ত্রিকে মারধরের অভিযোগ! অভিনেতা-প্রাক্তন বিধায়ক সোহমের বিরুদ্ধে FIR

বকেয়া পারিশ্রমিক চাইতে গিয়ে এক কাঠমিস্ত্রিকে মারধর, মোবাইল কেড়ে নেওয়া এবং হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে অভিনেতা তথা তৃণমূল নেতা সোহম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে বেহালা থানায় মামলা রুজু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 26, 2026, 05:01 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 05:01 PM IST
বকেয়া টাকা চাইতে গিয়ে কাঠমিস্ত্রিকে মারধরের অভিযোগ! অভিনেতা-প্রাক্তন বিধায়ক সোহমের বিরুদ্ধে FIR
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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