/প্রেমে বিচ্ছেদ চর্চার মাঝেই সোহমের আবেগঘন বার্তা! একের পর এক অঘটন, হল অস্ত্রোপচারও

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিনেত্রী শোলাঙ্কি রায়ের সঙ্গে সম্পর্কের বিচ্ছেদের গুঞ্জনে চর্চায় রয়েছেন অভিনেতা সোহম মজুমদার। তবে সব জল্পনাকে পেছনে ফেলে নিজের ও পরিবারের ওপর দিয়ে যাওয়া এক কঠিন লড়াইয়ের কথা প্রকাশ্যে আনলেন ‘কবীর সিং’ ও ‘ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মোটি’ খ্যাত এই অভিনেতা। শোক প্রকাশ অত্যন্ত ব্যক্তিগত হলেও মন হালকা করতেই সামাজিক মাধ্যমে নিজের এই অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেছেন তিনি।
সোহম জানান, গত দুই মাস তাঁর এবং তাঁর পরিবারের জন্য ছিল এক চরম বিপর্যয়ের সময়। শুরুটা হয়েছিল তাঁর দাদুর (মায়ের বাবা) মৃত্যু দিয়ে, যা তাঁর জীবনে এক বিশাল শূন্যতা তৈরি করেছে। সেই শোক সামলে ওঠার আগেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তাঁর ঠাকুমা। সপ্তাহে দু’দিন ডায়ালিসিস নিয়ে লড়ছেন তিনি। এরই মাঝে সোহমের নিজেরও একটি ছোটখাটো অস্ত্রোপচার হয়, যা থেকে তিনি এখন ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন।
তবে সবচেয়ে বড় মানসিক আঘাত আসে তাঁদের বাড়ির দীর্ঘদিনের রাঁধুনি মৌসুমী দি-র আকস্মিক প্রয়াণে। মাত্র ৪৫ বছর বয়সে তিনি মারা যান। সোহমকে ছোট থেকে বড় করে তোলার পেছনে মৌসুমী দি-র বিশেষ ভূমিকা ছিল। একদিন যিনি সম্পূর্ণ ভালো ছিলেন, পরের দিনই তিনি আর নেই—এই আকস্মিক বিয়োগ মেনে নেওয়া সোহম ও তাঁর মায়ের জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল।
পরপর এসব ঘটনার মুখোমুখি হয়ে একটি বড় শিক্ষা পেয়েছেন বলে জানান অভিনেতা। তাঁর কথায়, "জীবন সত্যিই ভীষণ অনিশ্চিত। তাই নিজের চারপাশে একটি শক্তিশালী ‘সাপোর্ট সিস্টেম’ বা সহায়তাকারী পরিবার ও বন্ধু থাকা প্রয়োজন।" এই কঠিন সময়ে পাশে থাকার জন্য তাঁর মা এবং বন্ধুদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন সোহম। পোস্টের শেষে তিনি মায়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন, তাঁর মা-ই তাঁর পৃথিবী। পাশাপাশি এই কঠিন সময়ে যেসব বন্ধু নিঃস্বার্থভাবে পাশে থেকেছেন, তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন অভিনেতা। তাঁদের প্রতি মাথা নত করে তিনি বলেছেন, প্রতিদিন নিজেকে আরও ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। তিনি নিখুঁত নন, আর নিখুঁত হওয়ার দাবিও করেন না। তবে প্রতিটি দিন তাঁকে আরও পরিণত হতে শিখিয়ে দিচ্ছে।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি শোলাঙ্কি রায় সামাজিক মাধ্যমে নিজেকে ‘সিঙ্গল’ ঘোষণা করার পর থেকেই তাঁদের বিচ্ছেদের খবর ছড়িয়ে পড়ে। যদিও দু’জনের কেউই কখনও এই সম্পর্কের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেননি, সবসময় নিজেদের ভালো বন্ধু বলেই দাবি করে এসেছেন। গুঞ্জনের ভিড়ে সোহমের এই আবেগঘন বার্তা স্পষ্ট করে দিল, ব্যক্তিগত জীবনে এখন এক বিশাল কঠিন লড়াই পার করছেন অভিনেতা। প্রসঙ্গত, সোহম মজুমদারকে শেষ দেখা গিয়েছে 'ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেল'-এ।
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