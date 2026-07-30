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প্রেমে বিচ্ছেদ চর্চার মাঝেই সোহমের আবেগঘন বার্তা! একের পর এক অঘটন, হল অস্ত্রোপচারও

Soham Majumdar: শোলাঙ্কি রায়ের ‘সিঙ্গল’ পোস্টের পরেই তাঁদের সম্পর্কের বিচ্ছেদ নিয়ে তুমুল চর্চা! কিন্তু তার মাঝেই মূল শিরোনামে উঠে এল সোহম মজুমদারের আবেগঘন পোস্ট। হঠাৎ কী এমন ঘটে গেল অভিনেতার জীবনে? স্বজনহারা হওয়া, আকস্মিক অস্ত্রোপচার— চরম পারিবারিক বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে আজ কোন কঠিন সত্য ফাঁস করলেন অভিনেতা?

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 30, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:37 PM IST
প্রেমে বিচ্ছেদ চর্চার মাঝেই সোহমের আবেগঘন বার্তা! একের পর এক অঘটন, হল অস্ত্রোপচারও
Image Credit: ফোটো- সোহমের ফেসবুক

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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