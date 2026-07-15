Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /বিনোদন
  • /অনশনের ১৮ দিন: দেশের আপনাকে দরকার, সোনম ওয়াংচুকের সমর্থনে সরব অনুরাগ-শাবানা থেকে নাসিরুদ্দিন-স্বরা

অনশনের ১৮ দিন: 'দেশের আপনাকে দরকার', সোনম ওয়াংচুকের সমর্থনে সরব অনুরাগ-শাবানা থেকে নাসিরুদ্দিন-স্বরা

Sonam Wangchuk's hunger strike: নিট দুর্নীতি ও প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে দিল্লির বুকে অনশনে সোনম ওয়াংচুক! লড়াই দেখতে দেখতে আজ ১৮ দিনে পা দিল। পরিবেশবিদের এমন ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য দেখে উদ্বিগ্ন দেশবাসী। ‘৩ ইডিয়টস’ ছবির ‘চতুর’ ওমি বৈদ্য থেকে শুরু করে অনুরাগ কাশ্যপ, শাবানা আজমি ও স্বরা ভাস্কর— সকলেই সোনমের পাশে দাঁড়িয়ে সরকারের এই উদাসীন নীরবতাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 15, 2026, 09:22 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:22 PM IST
অনশনের ১৮ দিন: 'দেশের আপনাকে দরকার', সোনম ওয়াংচুকের সমর্থনে সরব অনুরাগ-শাবানা থেকে নাসিরুদ্দিন-স্বরা
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
আমূল বদল ODI এবং T20I বিশ্বকাপে! এবার Super 7, Super 10! ICC-র বৈপ্লবিক নীলনকশা
icc cricket world cup28 min ago
2
Madan Mitra joins Ritabrata Bandyopadhyay56 min ago
3
Smartphones Under 150001 hr ago
4
West Bengal Goverment1 hr ago
5
Anubrata Mandal2 hrs ago