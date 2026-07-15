অনশনের ১৮ দিন: 'দেশের আপনাকে দরকার', সোনম ওয়াংচুকের সমর্থনে সরব অনুরাগ-শাবানা থেকে নাসিরুদ্দিন-স্বরা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ‘নিট-ইউজি’ (NEET-UG) নিয়ে দেশজোড়া কেলেঙ্কারি ও দুর্নীতির প্রতিবাদে উত্তাল গোটা দেশ। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে দিল্লির জন্তর মন্তরে আমরণ অনশনে বসেছেন লাদাখের বিশিষ্ট পরিবেশবিদ, শিক্ষাবিদ তথা সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক। দেখতে দেখতে তাঁর অনশন আন্দোলনের কেটে গেল আঠারো দিন। শরীর ক্রমশ ভেঙে পড়ছে, দেখা দিচ্ছে চরম পেশীর ক্ষয় ও নানাবিধ শারীরিক জটিলতা। তবুও নিজের দাবিতে অনড় ওয়াংচুক। এই মরণপণ লড়াইয়ে এবার তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল গোটা বলিউড। অনুরাগ কাশ্যপ, শাবানা আজমি, স্বরা ভাস্কর, ওমি বৈদ্য থেকে শুরু করে প্রকাশ রাজ— একের পর এক তারকা সরব হয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতার বিরুদ্ধে।
কেন এই অনশন?
গত ২৮শে জুন থেকে ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (CJP)-র সহযোগিতায় দিল্লির বুকে এই অনশন শুরু করেন সোনম ওয়াংচুক। তাঁর এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য— নিট পরীক্ষায় হওয়া নজিরবিহীন অনিয়ম ও প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, দাবি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ। শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে গর্জে উঠে সোনম ও দেশের যুবসমাজ আজ একজোট। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবন নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলার প্রতিবাদেই অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই মস্তিষ্ক।
সোনম ওয়াংচুকের পাশে দাঁড়িয়েছেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী শাবানা আজমি। সোশ্যাল মিডিয়ায় সোনমের একটি দুর্বল ও ফ্যাকাশে চেহারার ছবি পোস্ট করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "প্রিয় সোনম ওয়াংচুক, আমাদের দেশের আপনার মতো মানুষের ভীষণ প্রয়োজন। আপনি সত্য এবং ন্যায়ের পক্ষে লড়াই করছেন। আমরা আপনার জন্য গর্বিত।" তবে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে শাবানা তাঁর অনশন প্রত্যাহারেরও অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "এই লড়াই অনেক দীর্ঘ। তাই লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার সুস্থ থাকা অত্যন্ত জরুরি।"
অন্যতম বিশিষ্ট চিত্রপরিচালক অনুরাগ কাশ্যপ বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার কড়া সমালোচনা করে একটি দীর্ঘ নোট শেয়ার করেছেন। তিনি ক্ষোভ উগরে দিয়ে লেখেন, "একটা সময় ছিল যখন অনশনের একটা মূল্য ছিল। মানুষ এমনি এমনি অনশনে বসে না। বর্তমান শাসনব্যবস্থা যখন মানুষের জীবন নিয়ে এতটা উদাসীন হয়ে পড়ে, তখন তা সত্যিই পীড়াদায়ক।" সরকারের নীরবতাকে কাঠগড়ায় তুলে অনুরাগ বলেন, "ক্ষমতাসীনদের এই নীরবতা অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং এটি তাদের অপরাধবোধ ও নিষ্ঠুর মানসিকতারই প্রমাণ দেয়।"
লতা মঙ্গেশকরের প্রিয় কাল্ট ছবি ‘৩ ইডিয়টস’-এ আমির খানের চরিত্র ‘ফুংসুখ ওয়াংড়ু’ অনুপ্রাণিত হয়েছিল সোনম ওয়াংচুকের জীবন থেকেই। সেই ছবিতে ‘চতুর রামলিঙ্গম’ ওরফে ‘সাইলেন্সার’ চরিত্রে অভিনয় করা ওমি বৈদ্য এক ভিডিও বার্তায় আবেগঘন আবেদন জানিয়েছেন। ওমি বৈদ্য বলেন, "আমি ফুংসুখ ওয়াংড়ুকে মরতে দিতে পারি না।" তিনি সাধারণ মানুষকে এই অনশনের গুরুত্ব বোঝার আহ্বান জানান।
একইভাবে কিংবদন্তি অভিনেত্রী জিনাত আমান, অভয় দেওল এবং সোনি রাজদান সোনমের জন্য প্রার্থনা করেছেন। সোনি রাজদান কবিতার ছন্দে সোনমকে অনুরোধ করেছেন, "অনুগ্রহ করে বেঁচে থাকুন অন্য দিনের লড়াইয়ের জন্য, আজ অনশন ভাঙুন।"
জন্তর মন্তরে স্বরা ভাস্কর ও প্রকাশ রাজ
অভিনেত্রী স্বরা ভাস্কর ব্যক্তিগতভাবে জন্তর মন্তরে সোনম ওয়াংচুকের সঙ্গে দেখা করতে যান। যুবসমাজের পাশে দাঁড়িয়ে এমন লড়াই করার জন্য তিনি সোনম ও ককরোচ জনতা পার্টিকে ধন্যবাদ জানান। অন্যদিকে, দক্ষিণী তারকা প্রকাশ রাজও গত ১১ই জুলাই দিল্লিতে এসে এই আন্দোলনের প্রতি তাঁর সংহতি প্রকাশ করেন।
এই তীব্র বৈপরীত্যের মধ্যেই জন্তর মন্তরে এখনও লড়াই জারি রেখেছেন সোনম ওয়াংচুক। তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে উদ্বিগ্ন তারকারা।
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