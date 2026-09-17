বিয়ের দিনক্ষণ কি ঠিক? বিগ বসের ঘরেই প্ল্যান ফাঁস সোনামণির, 'হবু বউ'কে নিয়ে প্রতীকের উত্তরেই গুঞ্জন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিগ বসের ঘরে ঢোকার পর থেকেই নিজের ব্যক্তিত্ব, কাজ এবং টাস্কের জন্য নজর কেড়েছেন সোনামণি সাহা। তবে এবার তাঁকে ঘিরে চর্চার বিষয় একেবারেই অন্য। বিগ বসের ঘরেই নিজের বিয়ের পরিকল্পনা নিয়ে বড় ইঙ্গিত দিয়েছেন অভিনেত্রী। আর সেই মন্তব্যের পরেই ফের আলোচনার কেন্দ্রে সোনামণি ও প্রতীক সেনের সম্পর্ক।
‘চলতি বছরেই বিয়ের পরিকল্পনা রয়েছে’
ঘটনাটি ঘটে বিগ বস বাংলার লাইভ স্ট্রিমিংয়ে। জন্মাষ্টমীর বিশেষ আয়োজন চলাকালীন রান্নাঘরে সোনামণি, দুর্নিবার সাহা এবং সৃজলা গুহের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল। সেখানেই সোনামণি এমন একজন বিশেষ মানুষের কথা বলেন, যাঁর চিন্তাভাবনা পরিবারকেন্দ্রিক। বিষয়টি শুনে স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহলী হয়ে ওঠেন সৃজলা। এরপর সরাসরি সোনামণিকে প্রশ্ন করেন—“বিয়েটা কবে করছ?” প্রশ্ন শুনে আর খুব বেশি ঘুরিয়ে উত্তর দেননি সোনামণি। অভিনেত্রী জানান, চলতি বছরেই তাঁর বিয়ের পরিকল্পনা রয়েছে। এমনকী বিয়েতে নিমন্ত্রণের প্রসঙ্গ উঠলেও তিনি সম্মতি জানান।
এই কথোপকথনের পর থেকেই দর্শকদের প্রশ্ন—তবে কি ২০২৬ সালেই বিয়ে করছেন সোনামণি? তবে এখানেই রয়েছে আসল রহস্য। সোনামণি তাঁর কথায় পাত্রের নাম প্রকাশ করেননি। ফলে তাঁর বিয়ের পরিকল্পনা থাকলেও কাকে বিয়ে করবেন, তা তিনি বিগ বসের ঘরে সরাসরি জানাননি। কিন্তু দর্শকদের মনে প্রতীকের নাম আসার কারণ রয়েছে।
প্রতীক-সোনামণির প্রেমের শুরু কোথায়?
প্রতীক সেন ও সোনামণি সাহার সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই টলিপাড়ায় আলোচনা। তাঁদের একসঙ্গে কাজের সূত্রেই ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয় বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। দু’জনকে প্রথম উল্লেখযোগ্যভাবে একসঙ্গে দেখা যায় ‘মোহর’ ধারাবাহিকে। এই ধারাবাহিকের সময় থেকেই তাঁদের রসায়ন দর্শকদের নজর কাড়ে।পরবর্তীকালে ‘এক্কা দোক্কা’ ধারাবাহিকেও তাঁদের জুটি ফের দেখা যায়। ফলে পর্দার জনপ্রিয় জুটি ধীরে ধীরে বাস্তব জীবনেও আলোচনায় চলে আসে।
কতদিনের সম্পর্ক?
তবে একটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ—প্রতীক এবং সোনামণি দু’জনেই দীর্ঘদিন নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে প্রকাশ্যে স্পষ্ট ঘোষণা করেননি। সংবাদমাধ্যমে তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে একাধিকবার প্রশ্ন উঠলেও তাঁরা সরাসরি প্রেমের কথা স্বীকার করেননি। নির্দিষ্টভাবে কবে থেকে তাঁদের প্রেম শুরু হয়েছে, তা দু’জনের কেউ প্রকাশ্যে জানাননি। তবে ‘মোহর’-এ একসঙ্গে কাজ করার সময় থেকেই তাঁদের ঘনিষ্ঠতা ও প্রেমের গুঞ্জন শুরু হয় বলে একাধিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
বিয়ের জল্পনা অবশ্য নতুন নয়
আসলে সোনামণি ও প্রতীকের বিয়ে নিয়ে আলোচনা এই প্রথম নয়। ২০২৫ সালের শেষ দিকেও তাঁদের বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। সেই সময় সোনামণিকে বিয়ের প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি হাসতে হাসতে বিষয়টি এড়িয়ে যান। প্রতীকও সরাসরি কোনও ঘোষণা করেননি। এরপর ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতেও ফের বিয়ের গুঞ্জন তৈরি হয়। তখন সোনামণি জানিয়েছিলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর একটি পোস্টে প্রতীকের মন্তব্য থেকেই নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। বিয়ে নিয়ে প্রশ্নের জবাবে তাঁর বক্তব্য ছিল, বিয়ে হলে সবাই জানতে পারবেন, বিষয়টি লুকিয়ে রাখার মতো নয়।
এবার কি সত্যিই ২০২৬-তেই বিয়ে?
এই প্রশ্নের উত্তর এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। কারণ সোনামণি ‘চলতি বছরেই বিয়ের পরিকল্পনা’ থাকার কথা জানিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু প্রতীক সেনের নাম করে বলেননি যে তিনিই তাঁর হবু স্বামী। এদিকে সোনামণি বিগ বসের নতুন ক্যাপ্টেন হওয়ার পর প্রতীক তাঁর ছবি পোস্ট করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন—“শুভেচ্ছা কুইন ক্যাপ্টেন, প্রতিদিন বিগ বস বাংলা দেখুন আর ওকে সাপোর্ট করুন”।