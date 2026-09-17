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বিয়ের দিনক্ষণ কি ঠিক? বিগ বসের ঘরেই প্ল্যান ফাঁস সোনামণির, 'হবু বউ'কে নিয়ে প্রতীকের উত্তরেই গুঞ্জন

চলতি বছরেই বিয়ের পরিকল্পনা রয়েছে সোনামণির। পাত্রের নাম অবশ্য জানাননি। তবে দীর্ঘদিন ধরেই প্রতীক সেনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে টলিপাড়ায় আলোচনা রয়েছে। ‘মোহর’-এর সময় থেকেই তাঁদের ঘনিষ্ঠতা ও প্রেমের গুঞ্জন। এবার সোনামণির এই মন্তব্যে ফের প্রশ্ন—তবে কি ২০২৬-এর শেষেই প্রতীক-সোনামণির বিয়ে?

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 17, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 05:33 PM IST
বিয়ের দিনক্ষণ কি ঠিক? বিগ বসের ঘরেই প্ল্যান ফাঁস সোনামণির, 'হবু বউ'কে নিয়ে প্রতীকের উত্তরেই গুঞ্জন
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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