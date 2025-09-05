Bollywood Actor Ashish Warang Death: বিনোদন জগতে শোকের ছায়া! আকস্মিক অসুস্থতায় রণবীর সিংয়ের সহ-অভিনেতা প্রয়াত...

Bollywood Actor Ashish Warang Death: বিনোদন জগতে শোকের ছায়া! আকস্মিক অসুস্থতায় রণবীর সিংয়ের সহ-অভিনেতা প্রয়াত...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউড অভিনেতা সূর্যবংশী' ছবি খ্যাত আশিষ ওয়ারাং (Asish Warang) ৫৫ বছর বয়সে বৃহস্পতিবার প্রয়াত হয়েছেন।
আশীষ ওয়ারাং 'সূর্যবংশী', 'মর্দানি', 'দৃশ্যম' এবং আরও অনেক বলিউড চলচ্চিত্রে অভিনয় করার জন্য পরিচিত। তিনি মারাঠি সিনেমাতেও অভিনয় করেছেন। তাঁর মৃত্যুর খবর শুক্রবার, ৫ সেপ্টেম্বর ইন্টারনেট জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। তার মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি।
'পুণে পালস' পত্রিকার সূত্র অনুযায়ী, আশিষ ওয়ারাং বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন। ডিসেম্বরে এই প্রবীণ অভিনেতা জন্ডিস থেকে সেরে উঠেছিলেন। তবে, রিপোর্টে বলা হয়েছে তার আকস্মিক অসুস্থতা তার মৃত্যুর কারণ।
তাঁর মৃত্যুতে বিনোদন জগতে এক অপূরণীয় শূন্যতা তৈরি হয়েছে। তার আকস্মিক মৃত্যুর খবরে ভক্ত ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা হতবাক ও শোকাহত। মৃত্যুর পরপরই ভক্ত ও তারকারা শ্রদ্ধা জানাতে শুরু করেন।
প্রয়াত এই অভিনেতা 'দৃশ্যম' এবং 'সূর্যবংশী'-এর মতো বেশ কয়েকটি সুপরিচিত চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। তিনি অক্ষয় কুমার, রণবীর সিং, আমির খান, কারিনা কাপুর, অমিতাভ বচ্চন এবং আরও অনেকের মতো তারকার সাথে পর্দা ভাগ করেছেন।
আশিষ ওয়ারাং একাধিক বলিউড চলচ্চিত্রে ছোট চরিত্রে অভিনয় করলেও তার দুর্দান্ত অভিনয়ের মাধ্যমে একটি স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন। তিনি 'মর্দানি', 'সার্কাস', 'সিম্বা' এবং 'এক ভিলেন রিটার্নস'-এও অভিনয় করেছেন। 'দৃশ্যম'-এ ইনস্পেক্টর এবং রানি মুখার্জির 'মর্দানি'-তে 'মোর' চরিত্রে অভিনয় করে তিনি ভক্তদের মন জয় করে নিয়েছিলেন।
হিন্দি সিনেমার পাশাপাশি, আশিষ মারাঠি এবং দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন, যেখানে তিনি প্রখ্যাত পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করেছেন এবং সুপরিচিত অভিনেতাদের সঙ্গে পর্দা ভাগ করেছেন। যদিও তিনি খুব পরিচিত মুখ ছিলেন না, তবুও পেশাদারিত্ব, শৃঙ্খলা এবং বিনয়ের কারণে সহকর্মীদের কাছে তিনি সম্মানিত ছিলেন। এটি তাকে সেটে একজন নির্ভরযোগ্য অভিনেতা করে তুলেছিল।
তিনি জনপ্রিয় মারাঠি চলচ্চিত্র 'ধর্মাভির', 'তান্ডব' এবং অন্যান্যতেও অভিনয় করার জন্য পরিচিত।
