/মঞ্চ বদলেছে, গেম বদলেছে, সেই শীতল ঔদ্ধত্যেই সৌরভের শাসন...স্টেপআউট করে সঞ্চালনাও

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এক দশকের প্রতীক্ষার অবসান হয়েছে। দারুণ ছন্দে চলছে 'বিগ বস বাংলা'র তৃতীয় মরসুম। সাতটি এপিসোড দেখে ফেলেছে বাঙালি দর্শক। ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত 'বিগ বস বাংলা' প্রথম সিজন সঞ্চালনা করেছিলেন 'মহাগুরু' মিঠুন চক্রবর্তী। দ্বিতীয় সিজন হয়েছিল ২০১৬ সালে। সেবার সঞ্চালনার গুরুভার ছিল বঙ্গের সুপারস্টার জিতের কাঁধে। আর ১০ বছর পর ছোটপর্দার জনপ্রিয় রিয়ালিটি শো ফিরেছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত ধরে। দেশের সর্বকালের অন্যতম সেরা অধিনায়ক ও প্রাক্তন বিসিসিআই প্রেসিডেন্টই এবার 'বিগ বস বাংলা'র নোংর। ক্রিকেট কেরিয়ারের মতোই এখানেও স্টেপ আউট করে খেলছেন সৌরভ। তাঁর সঞ্চালনা আবারও মোহিত বঙ্গবাসী। 'বিগ বস বাংলা'র সঞ্চালক হিসেবে সঞ্চালক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের আগমন ঘিরে শুরু থেকেই ছিল যথেষ্ট কৌতূহল। ক্রিকেট মাঠে যিনি তাঁর ঠান্ডা মাথার জন্য পরিচিত, তিনি কি সামলাতে পারবেন এমন একটি হাউজ, যেখানে প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে ঝামেলা, আবেগ, ইগো এবং বদলে যাওয়া সমীকরণ? সাম্প্রতিক উইকেন্ড এপিসোড ('দাদার দরবার') যেন সেই প্রশ্নেরই একটা স্পষ্ট উত্তর দিয়ে দিল। ঘরের উত্তেজনা যত বাড়ছে, সৌরভের সামলানোর দক্ষতাও ততটাই নজর কাড়ছে। তাঁর ওয়ার্নিংয়ে যেমন রয়েছে দৃঢ়তা, তেমনই তাঁর প্রশ্ন প্রতিযোগীরা যথেষ্ট অস্বস্তিকর জায়গায় দাঁড় করিয়েছে।
সৌরভ আছেন সৌরভেই, আলাদাই তাঁর প্রভাব
এমনকী পরিস্থিতি যখন তীব্র উত্তেজনার দিকে গিয়েছে, তখনও সৌরভ কথোপকথনের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রেখেছেন তিনি। তবে সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে তাঁর রাগ প্রকাশের ধরন। গলার স্বর চড়ানো বা অযথা আগ্রাসী হয়ে ওঠার বদলে, সৌরভের কয়েকটি কথা এবং তাঁর দেওয়া ওয়ার্নিংয়েই অনেক সময় যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। বরং তাঁর শান্তভাবে বলা কথাগুলিই যেন তাঁর কর্তৃত্ব আরও বাড়িয়েছে। আর এখানেই আবারও মনে পড়ে যায় ক্রিকেট মাঠের সেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে! চাপের মুহূর্তেও ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি বুঝে, ঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা যাঁর অন্যতম বড় শক্তি ছিল। কোনও প্রতিযোগীর সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলা হোক, জবাব চাওয়া! বিগ বসের ঘরেরও সেই একই নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা সৌরভের। যা একসময় ক্রিকেট মাঠে তাঁর ক্যাপ্টেনসিকে আলাদা করে তুলেছিল। প্রতিযোগীরা নিজেদের স্ট্র্যাটেজি এবং জোট নিয়ে গেম খেলছেন ঠিকই। কিন্তু উইকেন্ড এপিসোডগুলি আরও একট আকর্ষণীয় গতিপ্রকৃতি সামনে এনেছে, এমন একজন সঞ্চালক, যিনি খুব কাছ থেকে খেলাটা পর্যবেক্ষণ করছেন এবং প্রয়োজন হলে যাঁরা খেলছে, তাঁদেরকে প্রশ্ন করতে পিছপা হচ্ছেন না! মঞ্চ বদলেছে, গেম বদলেছে, কিন্তু অধিনায়কের কতৃত্ব এখনও একই রকম স্পষ্ট। আর বিগ বসের ঘরের সমীকরণ যতটা অনিশ্চিত হয়ে উঠছে,ততই নজর থাকছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরবর্তী সপ্তাহান্তের কথোপকথনের দিকে। কারণ পরের উইকেন্ডে 'দাদার দরবার'-এ কার পালা, সেটাই এখন দেখার...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)