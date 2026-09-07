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মঞ্চ বদলেছে, গেম বদলেছে, সেই শীতল ঔদ্ধত্যেই সৌরভের শাসন...স্টেপআউট করে সঞ্চালনাও

Sourav Ganguly Big Boss Bangla: তাঁর মঞ্চ বদলেছে, তাঁর গেমও বদলেছে, তবে তিনি বদলাননি কিন্তু। মাঠের সেই চেনা শীতল ঔদ্ধত্যেই সৌরভের শাসন দেখছে রিয়ালিটি শো। স্টেপআউট করেই সঞ্চালনা করছেন...

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 07, 2026, 06:42 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 06:53 PM IST
মঞ্চ বদলেছে, গেম বদলেছে, সেই শীতল ঔদ্ধত্যেই সৌরভের শাসন...স্টেপআউট করে সঞ্চালনাও
Image Credit: দাদা জমিয়ে দিয়েছেন বিগ বস

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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