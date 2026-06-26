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ভয়ে প্রথমে রাজিই হননি দেব! দুই সুপারস্টারের কোন মন্ত্রে 'দাদাগিরি' করতে রাজি হলেন 'খোকাবাবু'?

Dadagiri 11 Dev: আশ্বাস পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছেন দেব৷ পা রেখেছেন দাদাগিরির মঞ্চে৷ আপাতত প্রোমো সামনে আসতেই হইচই শুরু হয়েছে৷ অনেকে দেব-কে সমর্থন করেছেন, অনেকে আবার বলছেন দাদাগিরি মানেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়৷ 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 26, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 03:49 PM IST
ভয়ে প্রথমে রাজিই হননি দেব! দুই সুপারস্টারের কোন মন্ত্রে 'দাদাগিরি' করতে রাজি হলেন 'খোকাবাবু'?
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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