ভয়ে প্রথমে রাজিই হননি দেব! দুই সুপারস্টারের কোন মন্ত্রে 'দাদাগিরি' করতে রাজি হলেন 'খোকাবাবু'?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিনেতা- প্রযোজক- পরিচালক তথা সাংসদ জল্পনায় সিলমোহর দিয়েছিলেন নিজেই। আসছে 'দাদাগিরি'র নতুন সিজন। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নয়, এবার দাদাগিরি করবেন অভিনেতা দেব৷ এই সিজনের সঞ্চালনার ভার টলিউডের 'মেগাস্টার' দেবের উপর। এবারের সিজনের নতুন থিম সং, ‘দাদাগিরি না করেও যে দাদাগিরি করা যায়’। আর নতুন ট্যাগলাইন, ‘নতুন বাংলার নতুন দাদাগিরি’। যদিও প্রোমো এলেও, কবে থেকে সম্প্রচার শুরু হবে তা এখনও জানানো হয়নি।
জি বাংলার জনপ্রিয় রিয়্যালিটি শো 'দাদাগিরি'-র নতুন সিজন এবং এর সঞ্চালক হিসেবে সুপারস্টার দেবের আগমন নিয়ে বিনোদন দুনিয়ায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পর এই মঞ্চের দায়িত্ব নেওয়া যে সহজ ছিল না, তা খোদ দেবের কথা ও শো-এর নতুন প্রোমোতেই স্পষ্ট।
প্রথমে রাজি হননি দেব, ছিল 'দাদাগিরি'র ভয়
দীর্ঘদিন ধরে 'দাদাগিরি'র মঞ্চ সামলেছেন মহারাজ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর জনপ্রিয়তার জায়গায় নিজেকে দাঁড় করানো নেহাত সহজ কথা নয়। কিছুদিন আগেই দেব স্বীকার করেছিলেন যে, শ্যুটিং শুরু করার আগে তিনি নিজে ভীষণ নার্ভাস ছিলেন। নতুন প্রোমোতেও দেখা গিয়েছে দেব প্রথমে এই শো-এর সঞ্চালনা করতে একেবারেই রাজি হননি। সৌরভের জুতোয় পা গলানোর কথা তিনি নাকি স্বপ্নেও ভাবেননি।
পাশে দাঁড়ালেন টলিউডের দুই সুপারস্টার সঞ্চালক
দেবের এই দ্বিধা ও ভয় কাটাতে তাঁর মেকআপ রুমে কফির গ্লাস হাতে হাজির হন জি বাংলার অন্য দুই জনপ্রিয় শো-এর টপমোস্ট সঞ্চালক— যীশু সেনগুপ্ত এবং আবির চট্টোপাধ্যায়। দেব যখন চরম দোনামনায় ভুগছেন, তখন এই দুই তারকা সঞ্চালক তাঁকে সাহস জোগান। যিশু বলছেন: "আমরা পারলে তুই পারবি না?, আবার আবির বললেন: "তোমার ময়দানে তুমি তো দাদা-ই।" সহকর্মী ও বন্ধুদের কাছ থেকে এই ভরসা পেয়েই শেষমেশ নিজের সিদ্ধান্ত বদলান দেব এবং 'দাদাগিরি'-র মঞ্চে পা রাখতে রাজি হন।
প্রোমোর ট্যাগলাইন ও নতুন থিম সং
প্রকাশ্যে আসা এই নতুন টিজারে দেখা যাচ্ছে, মঞ্চে দেব উঠতেই চারদিক থেকে "দাদা দাদা" স্লোগান উঠছে। এই সিজনের চমৎকার ট্যাগলাইন দেওয়া হয়েছে— 'দাদাগিরি না করেও দাদাগিরি করা যায়'। পাশাপাশি, এই সিজনের আরও একটি বড় চমক হল এর নতুন থিম সং। অরিজিৎ সিং-এর বদলে এবার দাদাগিরির নতুন টাইটেল ট্র্যাক গেয়েছেন জনপ্রিয় গায়ক ঈশান মিত্র।
বাংলা রিয়্যালিটি শো-এর চেনা ছকে বড় রদবদল
এবারের মরশুমে বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় এক বিরাট বড় ওলটপালট দেখতে চলেছেন দর্শকেরা। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবার দাদাগিরি ছেড়ে সঞ্চালনা করছেন 'বাংলা বিগ বস'। তাঁর জায়গায় দাদাগিরিতে এলেন দেব। তবে অতীতে একবার মিঠুন চক্রবর্তী এসেও নিজের জায়গা ধরে রাখতে পারেননি, তাই দেবের কাছে বড় পরীক্ষা।
শুধু দাদাগিরিই নয়, জি বাংলার দীর্ঘদিনের সুপারহিট শো 'দিদি নম্বর ওয়ান'-এর সঞ্চালনা থেকেও সরানো হয়েছে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সব মিলিয়ে, টলিউডের বড় বড় তারকাদের এই রদবদল এবং দেবের নতুন রূপ নিয়ে দর্শকদের কৌতূহল ও উন্মাদনা এখন তুঙ্গে। দেব এই পরীক্ষায় কতটা সফল হন, সেটাই এখন দেখার।
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