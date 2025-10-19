'Squid Game' star Lee Jung-jae meets Shah Rukh Khan: সাধে কী আর 'গ্লোবাল স্টার' শাহরুখ! খোদ Squid Game খ্যাত লি এবার...

'Squid Game' star Lee Jung-jae meets Shah Rukh Khan: সাধে কী আর 'গ্লোবাল স্টার' শাহরুখ! খোদ Squid Game খ্যাত লি এবার...
Lee Jung-jae meets Shah Rukh Khan: 'স্কুইড গেম' খ্যাত লি জং-জে, বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খানের সাথে নিজের একটি ছবি শেয়ার করে দর্শকদেরকে চমকে দিয়েছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:দক্ষিণ কোরিয়ান অভিনেতা ও 'স্কুইড গেম' খ্যাত লি জং-জে, বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খানের সাথে নিজের একটি ছবি শেয়ার করে দর্শকদেরকে চমকে দিয়েছেন। লি জং-জে বলেছেন তিনি 'ধন্য' বোধ করছেন।
লি জং-জে, 'অ্যাসাসিনেশন', 'দ্য থিভস' ও নেটফ্লিক্স সিরিজ় 'স্কুইড গেম'-এ অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। 'স্কুইড গেম'-এ তিনি সিওং গি-হুন চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সিরিজ়ে তিনি খেলোয়াড় নম্বর ৪৫৬ হিসেবে পরিচিত।
শনিবার লি জং-জে শাহরুখ খানের সঙ্গে একটি সেলফি তার ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন। তিনি ক্যাপশানে লেখেন, 'আমি শাহরুখ খানের সাথে দেখা করে নিজেকে ধন্য মনে করছি'।
ইন্টারনেটে ভাইরাল ছবি অনুসারে, সৌদি আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিত জয় ফোরামে দুই অভিনেতার দেখা হয়। শাহরুখ খানের পাশাপাশি বলিউড সুপারস্টার সালমান খান ও আমির খানও সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
লি জং-জে নেটফ্লিক্স সিরিজ় 'স্কুইড গেম ৩'-তে অভিনয় করেছেন, যেটি জুন মাসে মুক্তি পেয়েছে। এটি ছিল স্কুইড গেমের শেষ সিজন।
বর্তমানে শাহরুথ খানও তার পরবর্তী ছবি 'কিং'-এর শুটিং করছেন। পরিচালনায় রয়েছেন সিদ্ধার্থ আনন্দ, যিনি এর আগে শাহরুথ খানের সাথে 'পাঠান' সিনেমায় কাজ করেছেন। এই নতুন সিনেমায় শাহরুথ খানের সাথে থাকছে দীপিকা পাড়ুকোন, সুহানা খান এবং অভিষেক বচ্চন।
