English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'Squid Game' star Lee Jung-jae meets Shah Rukh Khan: সাধে কী আর 'গ্লোবাল স্টার' শাহরুখ! খোদ Squid Game খ্যাত লি এবার...

Lee Jung-jae meets Shah Rukh Khan: 'স্কুইড গেম' খ্যাত লি জং-জে, বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খানের সাথে নিজের একটি ছবি শেয়ার করে দর্শকদেরকে চমকে দিয়েছেন।

রজত মণ্ডল | Updated By: Oct 19, 2025, 05:43 PM IST
'Squid Game' star Lee Jung-jae meets Shah Rukh Khan: সাধে কী আর 'গ্লোবাল স্টার' শাহরুখ! খোদ Squid Game খ্যাত লি এবার...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:দক্ষিণ কোরিয়ান অভিনেতা ও 'স্কুইড গেম' খ্যাত লি জং-জে, বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খানের সাথে নিজের একটি ছবি শেয়ার করে দর্শকদেরকে চমকে দিয়েছেন। লি জং-জে বলেছেন তিনি 'ধন্য' বোধ করছেন। 

Add Zee News as a Preferred Source

লি জং-জে, 'অ্যাসাসিনেশন', 'দ্য থিভস' ও নেটফ্লিক্স সিরিজ় 'স্কুইড গেম'-এ অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। 'স্কুইড গেম'-এ তিনি সিওং গি-হুন চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সিরিজ়ে তিনি খেলোয়াড় নম্বর ৪৫৬ হিসেবে পরিচিত। 

শনিবার লি জং-জে শাহরুখ খানের সঙ্গে একটি সেলফি তার ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন। তিনি ক্যাপশানে লেখেন, 'আমি শাহরুখ খানের সাথে দেখা করে নিজেকে ধন্য মনে করছি'। 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lee jung jae (@from_jjlee)

ইন্টারনেটে ভাইরাল ছবি অনুসারে, সৌদি আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিত জয় ফোরামে দুই অভিনেতার দেখা হয়। শাহরুখ খানের পাশাপাশি বলিউড সুপারস্টার সালমান খান ও আমির খানও সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 

আরও পড়ুন: Parineeti Chopra pregnancy Update: ৩৭তম জন্মদিনে দীপাবলির অপরাহ্নেই মা হলেন অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া! কোলে কে এল, ছেলে না মেয়ে?

আরও পড়ুন: MrBeast poses with iconic Bollywood trio: মিস্টার বিস্টের সঙ্গে শাহরুখ-সলমান-আমির! সৌদিতে বড় সওদা হয়ে গেল? নেটপাড়ায় ঝড়...

 লি জং-জে নেটফ্লিক্স সিরিজ় 'স্কুইড গেম ৩'-তে অভিনয় করেছেন, যেটি জুন মাসে মুক্তি পেয়েছে। এটি ছিল স্কুইড গেমের শেষ সিজন। 

বর্তমানে শাহরুথ খানও তার পরবর্তী ছবি 'কিং'-এর শুটিং করছেন। পরিচালনায় রয়েছেন সিদ্ধার্থ আনন্দ, যিনি এর আগে শাহরুথ খানের সাথে 'পাঠান' সিনেমায় কাজ করেছেন। এই নতুন সিনেমায় শাহরুথ খানের সাথে থাকছে দীপিকা পাড়ুকোন, সুহানা খান এবং অভিষেক বচ্চন। 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Rajat Mondal

বিজ্ঞানের স্নাতক। কর্মজীবনের শুরু ওষুধ শিল্পে। পরে পেশা বদলে সাংবাদিকতায়। রাজনীতি, পরিবেশ-প্রযুক্তি এবং স্বাস্থ্য-- পছন্দের বিষয়। আসলে anything under the Sun is NEWS-- বিশ্বাস এই গুরুমারা বিদ্যায়। বিশদে জানতে গুগল করুন প্লিজ। ...Read More

Tags:
Lee Jung-jae meets Shah Rukh KhanSquid Game star selfie with SRKLee Jung-jae Bollywood meetShah Rukh Khan international celebrity meetSquid Game actor meets SRKLee Jung-jae and SRK photocelebrity selfie viralSRK Lee Jung-jae interactionK-drama star meets Bollywood iconLee Jung-jae Bollywood crossover
পরবর্তী
খবর

Parineeti Chopra pregnancy Update: ৩৭তম জন্মদিনে দীপাবলির অপরাহ্নেই মা হলেন অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া! কোলে কে এল, ছেলে না মেয়ে?
.

পরবর্তী খবর

Tri-Fold Smartphone: অবিশ্বাস্য!! খবরের কাগজের মতো ফোন আনছে স্যামসাং! তিনভাঁজ হবে, টোল খাবে...