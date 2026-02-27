Srabanti Chatterjee: সহ্যের সীমা ছাড়াল বডি শেমিং! লালবাজারে ই-মেল শ্রাবন্তীর, সাইবার সেলে দায়ের অভিযোগ

Srabanti Chatterjee: সহ্যের সীমা ছাড়াল বডি শেমিং! লালবাজারে ই-মেল শ্রাবন্তীর, সাইবার সেলে দায়ের অভিযোগ
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায়ই ট্রোলের শিকার হতে হয় তারকাদের। কিন্তু এবার সেই ট্রোলিং ও কুরুচিকর মন্তব্য যখন ব্যক্তিগত আক্রমণ ও ‘বডি শেমিং’-এর পর্যায়ে পৌঁছাল, তখন আর চুপ থাকলেন না অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। লাগাতার শরীর নিয়ে কটাক্ষ ও নোংরা মন্তব্যের প্রতিবাদে শুক্রবার কলকাতা পুলিসের সাইবার ক্রাইম শাখার দ্বারস্থ হলেন তিনি। ই-মেলের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই অভিযোগ দায়ের করেছেন অভিনেত্রী।
সম্প্রতি শ্রাবন্তী তাঁর আগামী ওয়েব সিরিজ ‘ঠাকুমার ঝুলি’-র শুটিং শেষ করেছেন। এই সিরিজে নামভূমিকায় অভিনয়ের প্রয়োজনে তাঁকে প্রায় ১০ কেজি ওজন বাড়াতে হয়েছিল। চরিত্রের খাতিরেই নিজের লুকে এই পরিবর্তন এনেছিলেন তিনি। কিন্তু সেই নেপথ্য কারণ না জেনেই নেটদুনিয়ার একাংশ তাঁর বর্তমান শারীরিক গঠন নিয়ে লাগাতার মিম ও কুরুচিকর মন্তব্য করতে শুরু করে।
এই বিষয়ে মুখ খুলে শ্রাবন্তী জানান, “চরিত্রের স্বার্থে ওজন বাড়িয়েছি, সেটা আমার পেশাদারিত্ব। কিন্তু বাক স্বাধীনতা আছে বলেই যা ইচ্ছে তাই বলা যায় না। আমি আমার উকিলের সঙ্গে কথা বলে অভিযোগ দায়ের করেছি। শুধু আমার জন্য নয়, এই নোংরা ট্রেন্ড বন্ধ হওয়া দরকার।” তিনি আরও যোগ করেন যে, শিল্পীরা অনেক সময়ই সহজ লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠেন, কিন্তু একজন মানুষ হিসেবে দিনের পর দিন এই মানসিক হেনস্তা সহ্য করা অসম্ভব।
কলকাতা পুলিসের সাইবার সেল অভিনেত্রীর অভিযোগ গ্রহণ করেছে এবং বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইদানীংকালে টলিউডের একাধিক তারকা সাইবার বুলিংয়ের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন, শ্রাবন্তীর এই পদক্ষেপ সেই লড়াইয়ে নতুন মাত্রা যোগ করল।
