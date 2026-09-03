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শ্রীলেখার কার্টুন বিতর্ক: গ্রেফতারিতে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের, 'রুচিহীন' ভর্ৎসনা বিচারপতির

বিতর্কিত কার্টুন পোস্টার কাণ্ডে অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রকে অন্তর্বর্তী রক্ষা কবচ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এখনই তাঁকে গ্রেফতার করতে পারবে না পুলিস। তবে এজলাসে বিচারপতির কড়া ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হল অভিনেত্রীকে! বিচারপতির মন্তব্য, "এমন ছবি আদালতের বিচারবুদ্ধিকে আহত করেছে।" ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত বজায় থাকবে এই আইনি সুরক্ষা। পরবর্তী শুনানি ১৪ ডিসেম্বর।

Written BySoumita Mukherjee
Published: Sep 03, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 07:24 PM IST
শ্রীলেখার কার্টুন বিতর্ক: গ্রেফতারিতে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের, 'রুচিহীন' ভর্ৎসনা বিচারপতির

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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