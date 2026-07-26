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'আমরা যদি কোনও পুরুষ মানুষকে দেখি, তার নিম্নাঙ্গে দেখি না', বিস্ফোরক শ্রীলেখা

Sreelekha Mitra: 'আমি  যখন বিজেপি বিরোধী হই, অন্ধভক্ত বিরোধী হই, মোদী বিরোধী হই, আমাকে কেউ দোশদ্রোহী অ্যাখ্যা দিলে যেমন হাস্যকর ব্যাপার। একইরকম হাস্যকর হচ্ছে যদি কেউ মনে করে ওইরকম ছবি, আমি ইচ্ছা করে ছবিটাকে নিয়ে দাঁড়িয়েছি। পেটে তো একটু শিক্ষাদীক্ষা আছে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 26, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:55 PM IST
'আমরা যদি কোনও পুরুষ মানুষকে দেখি, তার নিম্নাঙ্গে দেখি না', বিস্ফোরক শ্রীলেখা
Image Credit: পোস্টার কাণ্ডে বিস্ফোরক শ্রীলেখা

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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