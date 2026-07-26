'আমরা যদি কোনও পুরুষ মানুষকে দেখি, তার নিম্নাঙ্গে দেখি না', বিস্ফোরক শ্রীলেখা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিশানায় এবার খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী! কলকাতায় পড়ুয়াদের প্রতিবাদে অংশ নিয়ে বিপাকে অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক থানায় অভিযোগ দায়ের। বাড়িতে সামনেও বিক্ষোভ।
আনন্দপুর থানায় শ্রীলেখার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন বিজেপি নেত্রী কেয়া ঘোষ। বিধাননগর সাইবার ক্রাইম থানা-সহ একাধিক জেলার বিভিন্ন থানায়ও FIR করা হয়েছে বলে খবর।
ঘটনাটি ঠিক কী? : নিট (NEET) প্রশ্নফাঁস কাণ্ডে প্রতিবাদে ঢেউ আছড়ে পড়েছিল কলকাতায়ও। শুক্রবার শিয়ালদহ থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত পড়য়াদের মিছিলে রীতিমতো মানুষের ঢল নেমেছিল। মিছিলে হাঁটতে দেখা যায় শ্রীলেখাকেও। হাতে ছিল একটি পোস্টার। সেই পোস্টের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুরুচিকর ছবি দেখানো হয়েছে বলে অভিযোগ।
পাল্টা মুখ খুলেছেন অভিনেত্রীও। ফেসবুকে ভিডিয়ো পোস্ট করে তিনি বলেন, 'আমি যখন বিজেপি বিরোধী হই, অন্ধভক্ত বিরোধী হই, মোদী বিরোধী হই, আমাকে কেউ দোশদ্রোহী অ্যাখ্যা দিলে যেমন হাস্যকর ব্যাপার। একইরকম হাস্যকর হচ্ছে যদি কেউ মনে করে ওইরকম ছবি, আমি ইচ্ছা করে ছবিটাকে নিয়ে দাঁড়িয়েছি। পেটে তো একটু শিক্ষাদীক্ষা আছে'।
শ্রীলেখা বলেন, 'চশমা ছাড়া গিয়েছিলাম, সানগ্নাস পরে। ওই ভিড়ের মধ্যে ওইটুকু পোস্টারে মোদীজির বিলো দ্য বেল্টে আমরা চোখটা যায়নি। কী করব বলুন তো?একটু জেনারেলি মেয়েদের কে জিজ্ঞাসা করবেন, শতকরা ৯৫ ভাগ মেয়ে এটা বলবে যে, আমরা যদি কোনও পুরুষ মানুষকে দেখি, তার প্যান্ট দেখি না, নিম্নাঙ্গে দেখি না। কতগুলি ছেলে এসেছিল, পোস্টারটা হাতে নিয়ে ছবি তুলেছি। দেখিওনি। সময় ছিল না। পুলিসের লাঠিচার্জ করছিল। এরপর আমরা বলে দিচ্ছি, পুরুষ মানুষের আগে তলার দিকে দেখব, তারপর চোখের দিকে তাকাব বা কথা শুনব। আমাদের পক্ষে ওইটা করা সম্ভব হচ্ছিল না। বলে রাখা। এবার যা মনে করবেন, আমাকে গ্রেফতার করবেন, ফাঁসিতে চড়াবেন। আবার একটা আন্দোলন হবে'।
এর আগে, আরজি কর কাণ্ডে সময়ে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে নিশানা করে পোস্টে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন শ্রীলেখা। মহুয়ার বেশ কয়েকটি মদ্যপানে ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছিলেন, আরে শশী থারুর আর মহুয়া মৈত্র যে... না! না! ছিঃ! বাংলা, ইংরাজি মদ না নিশ্চই গঙ্গাজল খাচ্ছেন বা সিএম-এর হিশু। কিন্তু আপনাদের দুজনকেই দেখতে ভালো লাগছে। আপনাদের পার্টির বোকামির জন্য এগুলো শেয়ার করতে বাধ্য হলাম। এবার আর জি কর নিয়ে কিছু বলুন'। শ্রীলেখার দাবি যে এই পোস্ট করার পরেই নাকি তার পোস্টটি হাইড করে দেওয়া হয়, তাই তিনি পুনরায় সেই পোস্ট করেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)