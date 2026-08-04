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বাংলা ছবিতে নতুন রসায়ন! প্রথমবার সৃজিতের সুরে প্লে-ব্যাক অনির্বাণের

আক্ষরিক অর্থেই মাল্টিটাস্কার সৃজিত মুখোপাধ্যায়। তাঁর ছবির পরিচালনা মানেই গান, আবহ নিঁখুত। এতদিন পছন্দের কম্পোজিশন ছবির তৈরির আগেই বুক করে রাখতেন তিনি, একথা বাংলা ইন্ডাস্ট্রির প্রায় সব মিউজিক কম্পোজাররা জানেন। কিন্তু এবারে হাতে-কলমে কাজ করছেন তিনি। অন্যদিকে, সমস্ত ব্যান বিতর্ক পিছনে ফেলে কাজে ফিরেছেন অনির্বাণ। কিন্ত সৃজিতের ছবিতে তাঁর কী ভূমিকা? 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 04, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:51 AM IST
বাংলা ছবিতে নতুন রসায়ন! প্রথমবার সৃজিতের সুরে প্লে-ব্যাক অনির্বাণের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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