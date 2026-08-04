/বাংলা ছবিতে নতুন রসায়ন! প্রথমবার সৃজিতের সুরে প্লে-ব্যাক অনির্বাণের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টলিউডের দুই ব্র্যান্ড— সৃজিত মুখোপাধ্যায় এবং অনির্বাণ ভট্টাচার্য। পর্দায় তাঁদের পরিচালক-অভিনেতা জুটির সাফল্য বহুবার দেখেছে দর্শকেরা। কিন্তু তবে এবার অন্য কোনও ভূমিকায় নয়, সম্পূর্ণ এক নতুন রূপে হাজির হতে চলেছেন পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়। আর তাঁর সঙ্গী অনির্বাণ। এই প্রথমবার সুরকারের ভূমিকায় দেখা যাবে সৃজিতকে, আর তাঁরই সুর করা প্রথম গানে গায়ক হিসেবে কণ্ঠ দেবেন অনির্বাণ। বুধবারই কলকাতার এক নামী রেকর্ডিং স্টুডিয়োতে হতে চলেছে গানটির রেকর্ডিং।
কোন ছবির জন্য এই মিউজিক্যাল সারপ্রাইজ?
সৃজিত-অনির্বাণ জুটির এই অভাবনীয় নতুন মেলবন্ধন তৈরি হচ্ছে ‘কুইন ভিক্টোরিয়া আর গোয়েন্দা কানাইচরণ’ ছবির জন্য। পর্দায় চরিত্র ফুটিয়ে তোলা থেকে শুরু করে ক্যামেরার পেছনের পরিচালনা— দুই মাধ্যমেই নিজেদের সেরাটা দিয়েছেন দুজনে। তবে মিউজিক্যাল দুনিয়ায় এই প্রথম পরিচালক সৃজিত সুর বাঁধছেন, আর তাঁর বাধা সুরে গান গাইবেন অনির্বাণ! যদিও প্রথমবার প্লে ব্যাক করছেন না অনির্বাণ। সৃজিতের 'শাহজাহান রিজেন্সি' ছবিতে গান গেয়েছিলেন অভিনেতা। মুহুর্তে সাড়া ফেলেছিল সেই গান।
তবে এবার মিউজিক কম্পোজার হিসেবে টলিউডে অফিশিয়াল আত্মপ্রকাশ ঘটতে চলেছে সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের। ক্যামেরার পেছনের কেমিস্ট্রি তো বহুবার বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে, এবার সুরের জগতে এই মেগা জুটি ঠিক কতটা জাদু তৈরিতে প্রস্তুত এই জুটি। প্রসঙ্গত, রাজর্ষি দাশ ভৌমিকের লেখা চরিত্র নিয়ে পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় এবার তৈরি করছেন নতুন বাংলা ছবি 'কুইন ভিক্টোরিয়া আর গোয়েন্দা কানাইচরণ'। এই সিরিজের ‘কালাপানির দিশা’র কাহিনি অবলম্বনেই সিনেমার গল্প বুনেছেন পরিচালক।
কোভিডের সময় গোয়েন্দা কানাইচরণ নিয়ে পড়েছিলেন পরিচালক। ইচ্ছেটা তখন থেকেই। কারণ এই গল্পটার সঙ্গে কলকাতার অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে। পাঁচ বছর অবশেষে সেটা সম্পন্ন হল। এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে ইধিকা পাল। আর এই গোয়েন্দা ফ্র্যাঞ্চাইজির নামভূমিকায় অভিনয় করতে চলেছেন যিশু সেনগুপ্ত। সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন টোটা রায়চৌধুরী, অনুজয় চ্যাটার্জি। তবে এবার এবার পুজোয় ‘এম্পারার ভার্সেস শরত্চন্দ্র’ ছবিটা নিয়ে আসছেন সৃজিত।
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