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রবিঠাকুরের চিরন্তন সুরে বিপ্লবী আবহ: প্রকাশ্যে সৃজিতের 'এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র'-র নতুন গান

শব্দ যখন সময় পেরিয়ে যায়, চিরন্তন সুর খুঁজে পায় নতুন আবেগ। মুক্তি পেল সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের আগামী ছবি 'এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র'-র দ্বিতীয় গান ‘তোমারেই করিয়াছি’।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 19, 2026, 12:11 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 12:11 AM IST
রবিঠাকুরের চিরন্তন সুরে বিপ্লবী আবহ: প্রকাশ্যে সৃজিতের 'এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র'-র নতুন গান

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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