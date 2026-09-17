রবিঠাকুরের চিরন্তন সুরে বিপ্লবী আবহ: প্রকাশ্যে সৃজিতের 'এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র'-র নতুন গান

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কিছু সৃষ্টি সময় ও যুগের সীমানা ছাড়িয়ে চিরন্তন হয়ে ওঠে। শতবর্ষ পার করলেও তার আবেদন বিন্দুমাত্র ফিকে হয় না, বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা খুঁজে নেয় নতুন রূপ ও সুরের ভাষা। কথাটি যেন আরও একবার সত্য প্রমাণিত হলো পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের আসন্ন ছবি 'এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র'-র নতুন গান প্রকাশের মাধ্যমে। ছবির প্রথম গান 'সইতে সইতে'-র সাফল্যের পর এবার শ্রোতাদের সামনে এল দ্বিতীয় গান ‘তোমারেই করিয়াছি’। রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভাবাবেগকে অক্ষুণ্ণ রেখে এই গানটিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এক অসাধারণ নতুন মিউজিক্যাল আয়োজন।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অমর সাহিত্যিক সৃষ্টি এবং তাঁর যুগান্তকারী উপন্যাস ‘পথের দাবী’-র শতবর্ষ পেরোনো বিপ্লবী উত্তরাধিকারকে সম্মান জানিয়ে নির্মিত হচ্ছে এই পিরিয়ড ড্রামা। পরাধীন ভারতের পটভূমিতে লেখা শরৎচন্দ্রের সেই বিপ্লবী ভাবনা ও প্রতিবাদের আগুনকে পর্দায় ফিরিয়ে আনছেন সৃজিত। আর সেই সময়কালের আবেগ, প্রেম ও স্বদেশপ্রেমকে সুরের ফ্রেমে বাঁধতেই নির্বাচন করা হয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমর গান ‘তোমারেই করিয়াছি’।
গানটির সঙ্গীতায়োজন কেবল একটি আধুনিক রিমেক নয়, বরং ছবির ঐতিহাসিক আবহ ও চরিত্রগুলির গভীর অনুভূতির সঙ্গে সংগতি রেখে এটি নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছে। এসরাজ, তবলা, পারকাশন, অ্যাকুস্টিক গিটার এবং ম্যান্ডোলিনের অপূর্ব মেলবন্ধনে এমন এক পরিবেশ তৈরি হয়েছে, যা শ্রোতাকে নিমেষেই ফিরিয়ে নিয়ে যায় ব্রিটিশ আমলের সেই অগ্নিগর্ভ প্রেক্ষাপটে। ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের পাশাপাশি আধুনিক সাউন্ড প্রডাকশনের সুনিপুণ ব্যবহার গানটিকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে।
গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন ভারতের প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী মোহন সিং খাঙ্গুরা, উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী ঈশান মিত্র এবং অন্তরা ভট্টাচার্য। তাঁদের কণ্ঠের গভীরতা ও বৈচিত্র গানটির মূল ভাবকে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। মিউজিক প্রডাকশনের দায়িত্ব সামলেছেন সৌপ্তিক মজুমদার ও অচিন সরকার। লাইভ বাদ্যযন্ত্রের সূক্ষ্ম ছোঁয়ায় গানটি অনন্য হয়ে উঠেছে—তথাগত মিশ্রর হাতে এসরাজের সুর, জয়দেব নন্দীর তবলা ও পারকাশন এবং জাকিরউদ্দিন খানের অ্যাকুস্টিক গিটার ও ম্যান্ডোলিনের কাজ শ্রোতার কানে দীর্ঘক্ষণ রেশ রেখে যায়। শব্দগ্রহণের কাজ হয়েছে গৌতম বসুর পরিচালনায় ‘অডিও লেক’-এ, আর মিক্সিং ও মাস্টারিংয়ের দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছেন অচিন সরকার (StudioP3)।
নন্দী মুভিজ নিবেদিত এবং প্রদীপ কুমার নন্দী প্রযোজিত ‘এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র’ শুরু থেকেই দর্শক ও চলচ্চিত্রপ্রেমীদের মধ্যে তুমুল কৌতূহল তৈরি করেছে। ছবির স্টার কাস্টে রয়েছে একঝাঁক প্রথম সারির তারকা। গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলিতে অভিনয় করছেন আবির চট্টোপাধ্যায়, টোটা রায়চৌধুরী, মিমি চক্রবর্তী, দিব্যানী মণ্ডল, রিক চ্যাটার্জি এবং সঞ্জয় নাগ। বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাসের দুই মহীরূহ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাবনার এই ঐতিহাসিক মেলবন্ধন পর্দায় দেখতে মুখিয়ে রয়েছেন সিনেমাপ্রেমীরা।
সঙ্গীত পরিচালকদের মতে, রবিঠাকুরের এই কালজয়ী গানের মূল কাঠামো ও আত্মাকে একটুও ক্ষুণ্ণ না করে ছবির নাটকীয়তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সুরের বুনন তৈরি করা ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ। তবে সেই কাজ অত্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। গানটি ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। নন্দী মুভিজ-এর অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে গানটি মুক্তি পাওয়ার পরপরই শ্রোতাদের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া মিলছে। প্রথম গান 'সইতে সইতে'-র মেলোডি আর ‘তোমারেই করিয়াছি’-র ক্লাসিক্যাল ও মেলানকোলিক মেজাজ প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, ছবির অ্যালবামে প্রতিটি গানই হবে একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও স্বতন্ত্র।
ইতিহাস, সাহিত্য এবং সুরের এই ত্রিবেনী সঙ্গম বাংলা সিনেমার ইতিহাসে নতুন এক অধ্যায় রচনা করতে চলেছে বলে মনে করছেন চলচ্চিত্র বোদ্ধারা। 'এম্পারর ভার্সেস শরৎচন্দ্র' শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক বা ঐতিহাসিক সিনেমা নয়, এটি সুর ও শব্দের মাধ্যমে সময়ের এক অনন্য দলিল হতে চলেছে।
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