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উত্তাল ষাটের দশকে ‘গুপী-বাঘা’র জন্মকথা! সৃজিতের লেন্সে ‘মহারাজা তোমারে সেলাম’, দেখা যাবে রুদ্রনীল-জীতু-ঋত্বিকদের

Maharaja Tomare Selam: সত্যজিৎ রায়ের প্রতি সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের অন্ধ অনুরাগের কথা টলিপাড়ার কারোরই অজানা নয়। এমনকি গুরু পূর্ণিমার দিনে অন্য একটি ছবির প্রচার অনুষ্ঠানেও সত্যজিতের স্মরণে তৈরি বিশেষ পোশাকে সেজে উঠতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। সেই কিংবদন্তি স্রষ্টাকেই তাই নিজের নতুন প্রজেক্টের মূল বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছেন তিনি।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 08, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 01:48 PM IST
উত্তাল ষাটের দশকে ‘গুপী-বাঘা’র জন্মকথা! সৃজিতের লেন্সে ‘মহারাজা তোমারে সেলাম’, দেখা যাবে রুদ্রনীল-জীতু-ঋত্বিকদের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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