/উত্তাল ষাটের দশকে ‘গুপী-বাঘা’র জন্মকথা! সৃজিতের লেন্সে ‘মহারাজা তোমারে সেলাম’, দেখা যাবে রুদ্রনীল-জীতু-ঋত্বিকদের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ তৈরির ইতিহাস এবার বড়পর্দায়! সৃজিতের পরিচালনায় আসছে ‘মহারাজা তোমারে সেলাম’। বাংলা সিনেমার কালজয়ী অধ্যায় সত্যজিৎ রায়ের ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’। যুগ যুগ ধরে এই সিনেমা দর্শকদের মুগ্ধ করলেও, এর জন্মের নেপথ্যে লুকিয়ে থাকা লড়াই ও ইতিহাস অনেকেরই অজানা। এবার ষাটের দশকের উত্তাল কলকাতার পটভূমিতে কীভাবে তৈরি হয়েছিল এই অমর সৃষ্টি? সেই নেপথ্যকাহিনিই বড়পর্দায় নিয়ে আসছেন জাতীয় পুরস্কারজয়ী পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়। ছবির নাম ‘মহারাজা তোমারে সেলাম’।
সৃষ্টির নেপথ্য সফর
১৯৬৯ সালে মুক্তি পাওয়া 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' আজও ভারতীয় সিনেমার অন্যতম সেরা ছবি হিসেবে ধরা হয়। সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় তৈরি এই ছবি জাতীয় পুরস্কার জিতেছিল। দেশ-বিদেশেও পেয়েছিল একাধিক সম্মান। এটা নিছক কোনও জীবনীচিত্র নয়। সত্যজিৎ রায়ের একটি দুঃসাহসী ভাবনা কীভাবে নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে বাস্তবে রূপ পেয়েছিল, সেই গল্পই ফুটিয়ে তোলা হবে। ষাটের দশকের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার মাঝেও কীভাবে শিল্পীর একাগ্রতা এবং অবিচল বিশ্বাস একটি অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল, তা-ই তুলে ধরবেন পরিচালক।
ছবিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে জীতু কমল, ঋত্বিক ভৌমিক, রুদ্রনীল ঘোষ, শতাক্ষী নন্দী, সায়রিতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অরিজিৎ দত্তকে। অপরাজিত-র পর আবারও কী সত্যজিত্ রায়ের ভূমিকায় দেখা যাবে জিতুকে? তা অবশ্য এখনও পরিষ্কার নয়। তবে বিধায়ক হয়ে প্রথমবার বাংলা ছবিতে কাজ করছেন রুদ্রনীল। ছবিটি যৌথভাবে প্রযোজনা করছে 'হইচই স্টুডিওজ' এবং 'ফ্রেন্ডস কমিউনিকেশন'। বিশেষ ব্যাপার হল, এতে সহযোগিতায় রয়েছে মূল 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর প্রযোজনা সংস্থা ‘পিয়ালি ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড’।
এই ছবি নিয়ে পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ভারতীয় সিনেমার অন্যতম সেরা ক্লাসিক 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' কীভাবে পরিকল্পিত ও নির্মিত হয়েছিল, আমি কেবল সেই অবিশ্বাস্য সত্য গল্পটিই সবার সামনে আনার চেষ্টা করছি।' ছবিটির প্রথম ঝলক নিয়ে দর্শকদের কৌতূহল মেটাতে আগামী ৯ অগাস্ট কলকাতার প্রিয়া প্রেক্ষাগৃহে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে কাস্ট ও কলাকুশলীদের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে আসবে ‘মহারাজা তোমারে সেলাম’-এর বহু প্রতীক্ষিত প্রথম লুক পোস্টার।
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