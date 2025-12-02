Samantha-Raj Wedding: সামান্থা নয়! রাজ এখনও শ্যামলীর সঙ্গেই বিবাহিত? নয়া পোস্ট ঘিরে শুরু বিতর্ক...

Samantha-Raj Wedding: সামান্থা নয়! রাজ এখনও শ্যামলীর সঙ্গেই বিবাহিত? নয়া পোস্ট ঘিরে শুরু বিতর্ক...
Raj Nidimoru Ex wife Shyamali De: সামান্থার বিয়ে ঘিরে আবারও সমালোচনার ঝড়। পরিচালক রাজ নিদিমোরুর প্রথম স্ত্রী শ্যামলী দে-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভাবনা তাপাদিয়া সামাজিক মাধ্যমে একটি ছবি শেয়ার করে দাবি করেন যে, রাজ নিদিমোরু এখনও শ্যামলী দে-এর সঙ্গে আইনিভাবে বিবাহিত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু (Samantha Ruth Prabhu) এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা রাজ নিদিমোরুর (Raj Nidimoru) গোপন ও ব্যক্তিগত বিয়ে নিয়ে যখন ইন্টারনেট তোলপাড়, তখনই উঠে এলো এক নতুন এবং অপ্রত্যাশিত বিতর্ক। গত ১ ডিসেম্বর, ২০২৫-এ তাদের এই হঠাৎ বিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছে। তবে এই শুভ মুহূর্তের মধ্যেই রাজ নিদিমোরুর প্রাক্তন স্ত্রী শ্যামলী দের (Sshyamali De) এক বন্ধুর চাঞ্চল্যকর দাবি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।
পরিচালক রাজ নিদিমোরুর প্রথম স্ত্রী শ্যামলী দে-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভাবনা তাপাদিয়া সামাজিক মাধ্যমে একটি ছবি শেয়ার করে দাবি করেন যে, রাজ নিদিমোরু এখনও শ্যামলী দে-এর সঙ্গে আইনিভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ আছেন।
আরও পড়ুন- Jaya Bachchan on Marriage: 'অমিতাভ হয়তো ভাবে যে বিয়ে করে ভুল করেছে কিন্তু আমি ৫২ বছর ধরে...', বিস্ফোরক জয়া!
তিনি তার পোস্টে মন্তব্য করেন, "যারা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি... শেষবার যখন খোঁজ নিয়েছিলাম, তখনও সে (শ্যামালী) বিবাহিত ছিল, আর শেষবার খোঁজ নিয়েছি এইমাত্র।" ভাবনা তাপাদিয়ার এই মন্তব্য রাজ এবং সামান্থার নতুন জীবনের শুরুতেই এক গভীর সন্দেহের জন্ম দিয়েছে। যদিও শোনা যায় যে, রাজ নিদিমোরু এবং শ্যামলী দের বিবাহবিচ্ছেদ ২০২২ সালেই হয়ে গেছে।
সামান্থার সঙ্গে রাজ নিদিমোরুর বিয়ের দিন, শ্যামলী দে তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে একাধিক ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট শেয়ার করেন। একটি পোস্টে তিনি 'সাহসী মানুষ সাহসী কাজ করে' শীর্ষক একটি উদ্ধৃতি শেয়ার করেন, যা অনেকের কাছে সামান্থা-রাজ জুটির প্রতি প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।
এর আগে, তিনি একটি দার্শনিক পোস্টও করেছিলেন, "ঋণানুবন্ধের বন্ধনের মাধ্যমে মানুষ পোষ্য, জীবনসঙ্গী, সন্তান এবং ঘরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়... যখন সেই কর্মের ঋণ শেষ হয়ে যায়, তখন সেই সম্পর্কগুলির সমাপ্তি ঘটে।"
আরও পড়ুন- Moubani Sorcar Wedding: লাবুবু নিয়ে হাজির বর, কার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলেন পি সি সরকার জুনিয়রের কন্যা মৌবনী?
এই বিতর্কের মধ্যে, শ্যামলী দের একটি পুরোনো পোস্ট নতুন করে আলোচনায় এসেছে। যদিও রাজ নিদিমোরু এবং শ্যামলী দের বিবাহবিচ্ছেদ ২০২২ সালে হয়ে গেছে বলে জানা যায়, তবুও ২০২৩ সালের ভ্যালেন্টাইনস ডে-তে শ্যামলী তাঁর প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করে একটি ভালোবাসার বার্তা লিখেছিলেন, "এমন একটি হাত আছে যা ধরে রাখতে ভালোবাসি, এমন একটি মুখ আছে যা দেখতে ভালোবাসি, এমন একটি কণ্ঠস্বর আছে যা শুনতে ভালোবাসি, যা আমার কাছে সবথেকে মূল্যবান... আমার জীবনের কেন্দ্রে, সমস্ত কিছুর মূলে আছো তুমি এবং আমাদের ভালোবাসা। যখন আমি আমার আশীর্বাদগুলি গণনা করি, তখন আমি সবসময় তোমার কথাই ভাবি! শুভ ভ্যালেন্টাইনস ডে, আর!"
জানা গেছে, সামান্থা এবং রাজ নিদিমোরুর ঘনিষ্ঠতাও ২০২৩ সালের কাছাকাছি সময়ে শুরু হয়েছিল। এই অপ্রত্যাশিত দাবি এবং ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্টগুলি 'দ্য ফ্যামিলি ম্যান'-এর নির্মাতার ব্যক্তিগত জীবনকে ঘিরে এক রহস্যের জন্ম দিয়েছে। রাজ বা শ্যামলী দকেউই প্রকাশ্যে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ বা সম্পর্ক নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)