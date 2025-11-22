English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
8th edition Starcraft Awards: বিনোদন জগতে, ক্যামেরার নেপথ্যে যেই সব কর্মীরা থাকেন, সেই সব মানুষদের সম্মান জানাতে, সায়েন্স সিটির প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় স্টেজক্রাফ্ট অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫। অষ্টম বছরের থিম 'স্টেজক্রাফ্ট কে শোলে'-তে লুক-অ্যালাইক, বডি ডাবল ও স্টান্ট শিল্পীদের অবদানকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়।

রজত মণ্ডল | Updated By: Nov 22, 2025, 02:37 PM IST
Stagecraft Awards 2025: নায়ক নয়, ছায়া নায়কদের মঞ্চ? পর্দার নেপথ্যে থাকা অজ্ঞাত নায়কদের সম্মান জানাল স্টেজক্রাফ্ট ফাউন্ডেশন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শুক্রবার রাতে সায়েন্স সিটি প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত করা হয় স্টেজক্রাফ্ট অ্যাওয়ার্ড ২০২৫। তারকা, শিল্পী ও শিল্পের নানা স্তরের মানুষের উপস্থিতিতে এদিন সম্মান জানানো হল বিনোদন জগতের সেই কর্মযোদ্ধাদের, যাঁরা সামনে থেকে নয়, পর্দার আড়ালে থেকে প্রতিটি পারফরম্যান্সকে সফল করে তোলেন।

স্টেজক্রাফ্ট ফাউন্ডেশনের আয়োজিত এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের নেতৃত্বে ছিলেন পদ্মভূষণ উষা উত্থুপ। মঞ্চের আড়ালের সৃজনশীল মানুষদের সম্মানিত করতেই তাঁর এই উদ্যোগ। অনুষ্ঠানটির মুখপাত্র হিসেবে এ বছরও  ছিলেন বাংলা বিনোদন জগতের জনপ্রিয় অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

অষ্টম বছরের থিম ছিল 'স্টেজক্রাফ্ট কে শোলে' ডপেলগ্যাঙ্গারদের প্রতি শ্রদ্ধা। এই থিমের দ্বারা লুক-অ্যালাইক, বডি ডাবল, স্টান্ট ডাবল এবং পারফরম্যান্স ইমপারসোনেটরদের শিল্পকর্মকে তুলে ধরা হয়েছে। আলোচনায় উঠে আসে পরিচয়, ভিজুয়াল ইলিউশন এবং প্রযুক্তিনির্ভর নতুন নতুন অভিনব দিক।

উষা উত্থুপ অনুষ্ঠানে বলেন, 'এই পুরস্কার সেই সব মানুষদের জন্য, যাঁরা নিজের পরিচয় লুকিয়ে থেকেও প্রতিটি শো-কে নিখুঁত করে তোলেন। আজকের রাত তাঁদেরই।'

সন্ধ্যার অনুষ্ঠান ছিল জমজমাট। মঞ্চে পরিবেশনা করেন উষা উত্থুপ, অমিত গাঙ্গুলি, বুলেট, রঞ্জিনী সেনগুপ্ত, শ্রাবন্তী পাল ও সুমন বিশ্বাস। এছাড়া ‘রথীজিৎ অ্যান্ড টিম’-এর বিশেষ পরিবেশনার দ্বারা শ্রাদ্ধা জানানো হয় অসমের কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী জুবিন গর্গ, আমাদের জুবিনদা- কে। নজর কেড়েছেন রানি কো-হে-নূর তাঁর সৌন্দর্য এবং তাঁর মধুর কন্ঠের দ্বারা। 

এক বিশেষ পর্বে ছিল লুক-অ্যালাইকদের আকর্ষণীয় মিছিল। একের পর এক মঞ্চে উঠে আসেন বলিউডের জনপ্রিয় কিছু মুখ যেমন দেব আনন্দ, আমির খান, সলমান খান, শাহরুখ খান, রজনিকান্ত গোবিন্দাসহ বলিউড ও টলিউডের মেগাস্টার মিঠুন চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন টলিউডের সেনসেশান অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত দর্শক ও সহকর্মীদের উষ্ণ অভিনন্দন জানাতে। অনুষ্ঠানে আরও চমক বাড়ায় কোয়েল মল্লিক অভিনীত ও অরিন্দম শীল পরিচালনায় আসন্ন ছবি ‘মিতিন - একটি খুনির সন্ধানেই’ উপস্থিতি। 

শোলো-এর ৫০ বছর উদযাপনে, ছবিটি নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে দেশজুড়ে আসছে 'শোলে-দ্য ফাইনাল কাট' বললেন প্রোযজক শেহজাদ সিপ্পি। 

এদিন ফাউন্ডেশন রেকগনিশন অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় রাজীব বন্দোপাধ্যায় মহাশয়কে। দেশের প্রথম মহিলা স্টান্ট আর্টিস্ট রেশমা পাঠানকে সম্মান জানানো হয় হল অফ ফেম অ্যাওয়ার্ডে। তাঁর অনুপস্থিতিতে অভিনেত্রী বিদিতা বাগ, যিনি রেশমা পাঠানের বায়োপিকে 'রেশমা' চরিত্র অভিনয় করেছেন, তাঁর হাতেই তুলে দেওয়া হয়। 

এখানেই শেষ না, পুরো শো তে দর্শকদের মাতিয়ে রেখেছেন আরজে সোমক (RJ Somak), ফারুক ওমর গব্বর-এর চরিত্র অভিনয় করছিলেন, এবং পরে যোগদান করেন কাঞ্চন মল্লিক (Kanchan Mullik)। অভিনেত্রী মনামী ঘোষ (Monami Ghosh) তাঁর নৃত্য পরিবেশনার দ্বারা শ্রদ্ধা জানান ড্রিম গার্ল হেমা মালিনী (Hema Malini) ও সম্প্রতি প্রয়াত দ্য় কাঁটা লাগা গার্ল শেফালী জারীওয়ালা (Shefali Jariwala)-কে এবং জনপ্রিয় অভিনেত্রী ইধিকা পাল তাঁর পরিবেশনার দ্বারা জনপ্রিয় অভিনেত্রী - নৃত্যশিল্পী হেলেন-কে শ্রদ্ধা জানান। 

শুক্রবার রাতে, স্মরণ করা হয় প্রয়াত শিল্পীদের। গোবর্ধন আসরানি (Asrani), সতীশ শাহ (Satish Shah), জোসেফ ক্যারোফ (Joseph Caroff), জুবিন গর্গ (Zubeen Garg) এবং স্নেহাশিস ভট্টাচার্য (Snehashish Bhattacharya)। এই বছর আধুনিক ভারতীয় নৃত্যের নটরাজ উদয়শঙ্কর ১২৫-তম জন্মবার্ষিকীর কথাও উল্লেখ করা হয়। 

অবশেষে, পর্দার নেপথ্যে থাকা অদেখা নায়কদের নিবেদন ও প্রতিভাকে সম্মান জানানোর এই মঞ্চ, সকল দর্শদের জন্য় রয়ে গেল এক মানবিক ও হৃদয়স্পর্শী অভিজ্ঞতা হিসেবে।

