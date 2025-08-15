English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Raghu Dakat: একদিকে বক্স অফিসে চলছে ধূমকেতু ঝড়, অন্যদিকে পুজোর ছবি রঘু ডাকাতের ঝলক প্রকাশ্যে আনলেন মেগাস্টার দেব। পুজোয় মুক্তি পেতে চলেছে দেব অভিনীত পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি 'রঘু ডাকাত'। সেই ছবির টিজার দেখে দেবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ শুভশ্রী। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Aug 15, 2025, 09:38 PM IST
Dev: ভানু থেকে রঘু! দেবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ শুভশ্রী, উত্তরে মেগাস্টার বললেন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বক্সঅফিসে ঝড় তুলেছে দেব-শুভশ্রীর (Dev-Subhashree) সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'ধূমকেতু'(Dhumketu)। ১০ বছরের পুরনো এই ছবি যে বক্স অফিসে একের পর এক রেকর্ড গড়বে, তা নিয়ে সংশয় থাকলেও মুক্তির আগেই যাবতীয় রেকর্ড ভেঙে ফেলে এই ছবি। প্রথমদিনেই এই ছবি ব্যবসা করে ২০ কোটির বেশি, যা বাংলা সিনেমার ইতিহাসে রেকর্ড। ধূমকেতুর হ্যাংওভার কাটার আগেই আরেক ম্যাগনাম ওপাসের প্রথম ঝলক নিয়ে হাজির দেব (Dev)। 

পুজোয় মুক্তি পেতে চলেছে দেব অভিনীত পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি 'রঘু ডাকাত'(Raghu Dakat)। এসভিএফ ও দেব এন্টারটেইনমেন্ট ভেঞ্চার্সের আগামী ছবি অনেকদিন ধরেই আলোচনার কেন্দ্রে। মাঝে থমকে গিয়েছিল এই ছবির শ্যুটিং। রঘু ডাকাত নিয়ে তৈরি হয়েছিল সংশয়। তবে সেই সংশয় কাটিয়ে পুজোয় আসছে রঘু ডাকাতের গল্প। আর স্বাধীনতা দিবসের সকালে প্রকাশ্যে এল এই ছবির বহু প্রতীক্ষিত টিজার। টিজারে ঝড় তুলেছেন দেব। 

প্রথম ঝলক প্রকাশ্যে আসতেই সেই টিজার শেয়ার করে দেব লেখেন, "বিদ্রোহ যার শিরায়…প্রতিশোধ যার রক্তে, রঘু ডাকাত আসছে…"। ধূমকেতুর ভানু থেকে তিনি হয়ে উঠেছেন রঘু। ভানুর রঘু হওয়া ওঠার প্রথম ঝলকেই মুগ্ধ ভানুর রূপা অর্থাত্‍ শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। সেই টিজার শেয়ার করে অভিনেত্রী লেখেন, 'যখন ভানু হয়ে ওঠে রঘু। অসাধারণ। অনেক শুভেচ্ছা দেব, মহেন্দ্র সোনিকে'। শুভশ্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে দেব লেখেন, 'ধন্যবাদ বন্ধু'। 

ইতিহাস নির্ভর এই কাহিনিতে বিদ্রোহ এবং এক বিশাল ক্যানভাসের মেলবন্ধন ঘটেছে। বাংলা যখন পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তখন শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আরেক নাম হয়ে ওঠেন রঘু ডাকাত। পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পরিচালনায় এই কিংবদন্তি চরিত্রের কাহিনি এবার বড় পর্দায়। দুর্দান্ত ক্যামেরার কাজ এবং এক বিশাল ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সেই সময়ের বিদ্রোহের আগুন। ইতিহাসে যার নাম খোদাই করা, যিনি আগুনে পুড়ে খাঁটি হয়েছেন, সেই অদম্য চরিত্রে সুপারস্টার দেব। তাঁর বিপরীতে এক শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়িয়েছেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য, যিনি একই সঙ্গে ভয়ঙ্কর এবং আকর্ষণীয়।

রূপা গাঙ্গুলী, সোহিনী সরকার এবং ইধিকা পাল- প্রত্যেকেই এই ছবিতেই সাহস এবং প্রতিবাদের এক জ্বলন্ত প্রতীক। ওম সাহানি এবং অ্যালেক্স ও'নেল-এর মতো অভিনেতাদের উপস্থিতি কাহিনিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন রথীজিৎ ভট্টাচার্য এবং নীলায়ন চট্টোপাধ্যায়, যা গল্পের আবেগ এবং বিদ্রোহের স্পন্দনকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

 

