Subhashree on Dev: 'ধূমকেতু' রিলিজের পরেই ফের মনোমালিন্য! দেবের মন্তব্যে 'ক্ষুব্ধ' শুভশ্রী...
Dev | Subhashree Ganguly: ১০ বছরের মনোমালিন্য মিটিয়ে একফ্রেমে ধরা দিয়েছেন দুই তারকা। কিন্তু ধূমকেতু রিলিজের পরেই দেবের এক মন্তব্য ঘিরে বিরক্তি প্রকাশ করেন শুভশ্রী। অভিনেত্রী বলেন, 'একজন সেন্সিবেল মানুষ কীভাবে এই কথা বলতে পারে? আমার জানা নেই।'
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১০ বছর পর ফের একসঙ্গে মঞ্চ থেকে পর্দায় এসে ফ্যানেদের মন জয় করে নিয়েছিলেন দেব (Dev) ও শুভশ্রী (Subhashree Ganguly)। অনস্ক্রিন এই জুটির অনুরাগীর সংখ্যা নেহাত কম নয়, কার্যত তাঁদের কথা মাথায় রেখেই ধূমকেতু রিলিজের পরিকল্পনা করেছিলেন দুই তারকা। ফ্যানেদের জন্যই নিজেদের ব্যক্তিগত মনোমালিন্য দূরে সরিয়ে রেখে একসঙ্গে ফেরেন তাঁরা। কিন্তু ধূমকেতু (Dhumketu) রিলিজের পরেই ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠল ব্যক্তিগত টানাপোড়েন।
শুভশ্রীকে ব্লক করেছিলেন দেব। ধূমকেতু রিলিজের আগে এক ইভেন্টে এসে সেই ব্লক খোলেন মেগাস্টার। শুভশ্রী অকপটে জানিয়ে দেন যে তিনি কখনও ব্লক করেননি, তাই ব্লক খোলার কথাও নেই তাঁর। তবে তিনি ফলো করতেন না দেবকে। ওই ইভেন্টেই দেব ও শুভশ্রী একে অপরকে ফলো করা শুরু করেন। এরপরে কার্যত শুভশ্রীই দেবকে একসঙ্গে একটি সেলফি তোলার অনুরোধ করেন ও দেব রাজিও হয়ে যান। দুই তারকার নয়া বন্ধুত্বে ভেসে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। এরপর একসঙ্গে মন্দিরে পুজো দিতেও দেখা যায় তাঁদের। তবে ধূমকেতু রিলিজের পরেই দেবের এক মন্তব্য নিয়ে বিরক্ত বোধ করেন শুভশ্রী।
এক সাক্ষাত্কারে দেবকে জিজ্ঞেস করা হয়, ধূমকেতু যদি এখন হতো, তাহলে কি শুভশ্রীকে এই চরিত্রে কাস্ট করতেন দেব? সেই উত্তরেই দেব খানিক দ্বিধা বোধ করেই জানান যে "নির্ভর করছে, শুভশ্রী গাঙ্গুলি কোন স্টেজে থাকত। আমি যদি সুযোগ পেতাম তাহলে শুভশ্রীকেও সুযোগ দিতে হত। ও কী বিবাহিত থাকত, দুই বাচ্চার মা থাকত? আমার চরিত্রটা কী এই শুভশ্রীর বয়সটাকেই চাইছে নাকি ওই শুভশ্রীর বয়সটাই চাইছে? যদি আজ এটা প্রথম ছবি হত তাহলে হিরোইন হিসাবে রাখতাম না। আমার চরিত্র যদি শুভশ্রীকে হিরোইন হিসাবে ডিমান্ড না করে, ওই বয়সটা, ওই সারল্য, সেটা অন্য কোনও হিরোইনের মধ্যে পেলে তাকেই কাস্ট করতাম। তবে প্রমিস রাখতে ওকে অন্য একটা রোল দিয়ে জিজ্ঞেস করতাম ও করবে কি করবে না"। দেবের এই মন্তব্য ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয় হইচই।
শুভশ্রী সম্প্রতি এক সাক্ষাত্কারে বলেন, 'একজন সেন্সিবেল মানুষ কীভাবে এই কথা বলতে পারে? আমার জানা নেই। আমার পার্শ্ব চরিত্র করতে কোনও আপত্তি নেই। আমি সন্তান করেছি। কিন্তু ২০২৫ সালে দাঁড়িয়ে এরকম একটা অসম্মানজনক মন্তব্য!' দেব কী করে এরকম মন্তব্য করতে পারেন, তা ভেবেই অবাক শুভশ্রী। যেখানে শুভশ্রী ওই ছবিটিতে রয়েছেন, সেখানে এমন মন্তব্য তাঁর কাম্য নয় বলেই জানিয়েছেন অভিনেত্রী। শুভশ্রীর কথায় অনুমেয়, হয়তো দেবের থেকে এই মন্তব্য শুনে তিনি খানিক বিরক্ত ও ক্ষুব্ধও।
