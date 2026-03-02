Subhashree Ganguly: যুদ্ধের সাইরেনে দুবাই শাটডাউন, হোটেল বন্দি শুভশ্রীর লেটেস্ট আপডেট...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Subhashree Ganguly Stranded in Dubai Amid Iran-Israel Conflict: দুবাইয়ে ইউভানকে নিয়ে আটকে শুভশ্রী, সোমবার কী অবস্থায় রয়েছেন অভিনেত্রী? কী অবস্থা দুবাইয়ের? 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 2, 2026, 05:44 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান ও ইজরায়েলের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সংঘাতের আঁচ এবার আছড়ে পড়ল বিনোদন জগতেও। উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতির মাঝে ছেলে ইউভানকে নিয়ে দুবাইয়ে আটকে পড়লেন টলিউডের প্রথম সারির অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। অভিনেত্রীর হোটেলের আশেপাশে বোমাবর্ষণের খবর মেলায় চরম উদ্বেগে দিন কাটছে তাঁর পরিবারের। সোমবার কী অবস্থায় রয়েছেন নায়িকা?

আরও পড়ুন- TV Actor's wife dies: রোজ কত ভালোবাসাবাসির যুগল ছবি, তবু বসন্তেই বিসর্জনের সুর...জনপ্রিয় অভিনেতার স্ত্রীর রহস্যমৃত্যু...

রবিবারই রাজ চক্রবর্তী জানিয়েছিলেন যে পাম জুমাইরাতে ছেলেকে নিয়ে রয়েছেন শুভশ্রী। ইউভানের পরীক্ষার পর তাঁকে নিয়ে ঘুরতে গিয়েছেন শুভশ্রী। কিন্তু শনিবার দুবাই গিয়েই বিপাকে নায়িকা। রাজ জানিয়েছেন আপাতত তাঁর হোটেলেই রয়েছেন। দুবাইয়ে সরকারের বিধিনিষেধ রয়েছে, যাতে সবাই সেফ থাকেন। জানা গেল, সোমবার পরিস্থিতি একটু স্থিতিশীল। তবে তাঁরা হোটেলেই রয়েছেন। শুভশ্রীর বন্ধুরা এসে রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে। ৫ তারিখ তাঁদের ফেরার কথা। 

শুভশ্রীর বাবা দেবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, প্রথমে রবিবার দুপুর ১২:৩০ নাগাদ মেয়ের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। প্রথমে হোয়াটসঅ্যাপ কলে না পাওয়া গেলেও পরে ফোনে যোগাযোগ সম্ভব হয়। শুভশ্রী তাঁকে জানিয়েছেন, হোটেলের খুব কাছেই বোমাবাজি হয়েছে। পরিস্থিতি থমথমে হওয়ায় চঞ্চল ইউভানকে এক জায়গায় বসিয়ে রাখা হয়েছে। পরিচালক-বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী কাজের চাপে সঙ্গে যেতে না পারায় শুভশ্রী তাঁর বন্ধুদের সঙ্গেই দুবাই গিয়েছিলেন। সোমবার যদিও অবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল। মেয়ে ও নাতির সঙ্গে কথা হয়েছে তাঁর। সোমবারও মেয়ে ও নাতির সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। নাতিও তাঁকে আশ্বস্ত করেছে, চিন্তা করতে বারণ করেছে। 

আরও পড়ুন- Srabanti Chatterjee: সহ্যের সীমা ছাড়াল বডি শেমিং! লালবাজারে ই-মেল শ্রাবন্তীর, সাইবার সেলে দায়ের অভিযোগ

ছেলের পরীক্ষার পর ছুটির আবহে এই সফর ছিল নিছকই আনন্দের। কিন্তু যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বর্তমানে তাঁরা কার্যত গৃহবন্দি। ৫ তারিখ দেশে ফেরার টিকিট থাকলেও বিমানবন্দর বন্ধ থাকার আশঙ্কায় ফেরা নিয়ে তৈরি হয়েছে চরম অনিশ্চয়তা। দেবপ্রসাদবাবু বলেন, "মেয়ে জানিয়েছে ওরা নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে। তবে চিন্তা তো হচ্ছেই।"

এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা না হলেও, রাজ চক্রবর্তী ব্যক্তিগতভাবে প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন বলে জানা গেছে। অসুস্থতার কারণে ছোট মেয়ে ইয়ালিনিকে বাড়িতেই রেখে গিয়েছিলেন শুভশ্রী। আপাতত ঘরের মেয়ে ও নাতির নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে বর্ধমানের গাঙ্গুলি পরিবার।

 

