Subhashree Ganguly Supports Mouni Roy: ২০২৬ সালেও নারী কেবল পণ্য! ভরা মঞ্চে শ্লীলতাহানি মৌনির, প্রতিবাদে বিস্ফোরক শুভশ্রী...

Zee News Bengali
Mouni Roy faced harassment: সম্প্রতি হরিয়ানার কর্নালে এক স্টেজ পারফরম্যান্স করতে গিয়ে চরম অশালীন আচরণের মুখে পড়েন মৌনী। ঘটনার প্রতিবাদে মুখ খোলেন শুভশ্রীও। মৌনিকে সাহসী যোদ্ধা আখ্যা দিয়ে তিনি আরও বলেন, "তুমি সমস্ত লাঞ্ছিত নারীর প্রতিনিধি হয়ে প্রতিবাদ করেছ। তোমার এই শক্তি অটুট থাকুক।"

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Jan 27, 2026, 07:57 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউডে দাপিয়ে কাজ করছেন বাঙালি অভিনেত্রী মৌনি রায় (Mouni Roy)। সম্প্রতি হরিয়ানার কর্নালে এক স্টেজ পারফরম্যান্স করতে গিয়ে চরম অশালীন আচরণের মুখে পড়েন তিনি। ভিড়ের সুযোগ নিয়ে কিছু ব্যক্তি তাঁকে আপত্তিকরভাবে স্পর্শ করে এবং মঞ্চের সামনে থেকে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করতে থাকে। এই ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন একাধিক তারকা। এবার মৌনির সমর্থনে কড়া বার্তা দিলেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় (Subhashree Ganguly)। 

শুভশ্রী তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ক্ষোভ উগরে দিয়ে লিখেছেন, "আমরা ২০২৬ সালে পা দিয়েছি, কিন্তু মানসিকতা একটুও বদলায়নি। আজও নারীদের ভোগ্যপণ্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। সমাজের যে স্তরেই মহিলারা থাকুক না কেন, এই হেনস্তা যেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা অত্যন্ত বিরক্তিকর।" মৌনিকে সাহসী যোদ্ধা আখ্যা দিয়ে তিনি আরও বলেন, "মৌনি, তোমার অভিজ্ঞতার কথা শুনে আমার রক্ত টগবগ করে ফুটছে। তুমি সমস্ত লাঞ্ছিত নারীর প্রতিনিধি হয়ে প্রতিবাদ করেছ। তোমার এই শক্তি অটুট থাকুক।"

মৌনি রায় জানান, অনুষ্ঠানের শুরুতে স্টেজ যাওয়ার পথে বেশ কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের পুরুষ সদস্যরা ছবি তোলার অজুহাতে তাঁর কোমরে হাত দেয়। তিনি বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। মঞ্চে ওঠার পর একদল ব্যক্তি তাঁকে লক্ষ্য করে অশালীন মন্তব্য এবং হাতের ইশারা করতে থাকে। এমনকি এক পর্যায়ে তাঁর দিকে গোলাপ ফুল ছুঁড়ে বিরক্ত করা হয়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে কোনো সহযোগিতা না পেয়ে মৌনি মঞ্চেই ‘মিডল ফিঙ্গার’ দেখিয়ে মঞ্চ ছাড়েন।

এই ঘটনায় চরম বিরোধীতা করেন ভূমি পেডনেকর, তাহিরা কাশ্যপের মতো তারকারা। মৌনীর প্রতি এই আচরণের বিরুদ্ধে শুভশ্রীর বক্তব্য প্রমাণ করে যে, বিনোদন জগতে নারীদের নিরাপত্তা আজও কতটা ভঙ্গুর। ২০২৬ সালের অত্যাধুনিক যুগে দাঁড়িয়েও এক অভিনেত্রীর সাথে এই আচরণ গোটা সমাজব্যবস্থাকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে।

 

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

