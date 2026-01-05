Sudha Chandran Viral Video: ভজন চলাকালীনই জাগরণের আসরে 'ভর' হল নাগিন-ভিলেনের! সাপের মতোই একের পর এক ছোবল সুধার...
Sudha Chandran: ভজন শুনতে গিয়ে এ কী কাণ্ড! এক অনুষ্ঠানে আধ্যাত্মিক গান শুনতে শুনতে আচমকাই রেগে ওঠেন প্রখ্যাত ভরতনাট্যম নৃত্যশিল্পী ও প্রবীণ অভিনেত্রী সুধা চন্দ্রন। চিত্কার করতে শুরু করেন অভিনেত্রী।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রখ্যাত ভরতনাট্যম নৃত্যশিল্পী ও প্রবীণ অভিনেত্রী সুধা চন্দ্রনের একটি নতুন ভিডিও ঘিরে বর্তমানে তোলপাড় সোশ্যাল মিডিয়া। সম্প্রতি একটি ভজন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন অভিনেত্রী, যেখানে তাঁকে অদ্ভুত এক অবস্থায় দেখা যায়। সুধা চন্দ্রন এমন কিছু আচরণ করেছেন, যা দেখে হতবাক সেখানে উপস্থিত ভক্তরা। অনেকেরই দাবি তাঁকে যে কোনও আধ্যাত্মিক শক্তি ভর করেছে।
আরও পড়ুন- Splitsvilla MMS Case: ঝড়ের গতিতে ভাইরাল জাস্টিন-সাক্ষীর MMS, চরম বিপাকে 'স্প্লিটসভিলা' তারকা জুটি...
ভাইরাল হওয়া ক্লিপটিতে দেখা যাচ্ছে, সুধা চন্দ্রন লাল-সাদা শাড়ি পরে একটি ভজন অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন। তাঁর কপালে ছিল ‘জয় মাতা দি’ লেখা একটি ব্যান্ড। অনুষ্ঠান চলাকালীন গানের তালে অভিনেত্রী হঠাৎই নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। তিনি অস্বাভাবিকভাবে লাফাতে শুরু করেন এবং একপ্রকার 'ট্রান্স'-এ চলে যান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে যখন আশেপাশের অন্যান্য ভক্তরা তাঁকে ধরার চেষ্টা করেন, তখন তিনি একজনকে কামড়ে দেন বলেও জানা গেছে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ভক্তি ও আধ্যাত্মিক আবেশে তিনি এতটাই আত্মহারা ছিলেন যে নিজের শারীরিক ক্রিয়াকলাপের ওপর তাঁর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এই ভিডিওটি প্রকাশ্যে আসতেই নেটপাড়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। নেটিজেনদের একাংশ এই ঘটনা নিয়ে বিদ্রুপ করলেও, অনেকেই অভিনেত্রীর পাশে দাঁড়িয়েছেন।
এক অনুরাগী মন্তব্য করেছেন, “তিনি মানসিকভাবে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন বলেই হয়তো এমন আচরণ করছেন, এটা নিয়ে হাসাহাসি করা উচিত নয়।” অন্য একজন লিখেছেন, “যাঁরা সমালোচনা করছেন তাঁরা আগে সুধা চন্দ্রনের জীবন সম্পর্কে জানুন। তিনি এক জন অনুপ্রেরণা। পথ দুর্ঘটনায় এক পা হারানোর পরেও তাঁর লড়াই এবং জয় গোটা বিশ্বের কাছে উদাহরণ। ভিডিওতে যা দেখা যাচ্ছে, তা নিছকই ভক্তির চরম পর্যায়।”
আরও পড়ুন- The Academy of Fine Arts: শুটিং থেকে সেন্সর জট! অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস’-এর নেপথ্য কাহিনি এবার মলাটবন্দি
উল্লেখ্য, সুধা চন্দ্রন কেবল তাঁর অভিনয়ের জন্যই নয়, বরং তাঁর অদম্য ইচ্ছাশক্তির জন্য পরিচিত। তিনি প্রখ্যাত ভরতনাট্যম নৃত্যশিল্পী। এক দুর্ঘটনায় নিজের পা হারিয়েছিলেন নৃত্যশিল্পী। কিন্তু তিনি থেমে থাকেননি। কাঠের পা নিয়ে কয়েক দশক ধরে মঞ্চে নৃত্য পরিবেশনা করেছেন তিনি। ‘নাগিন’ ধারাবাহিকে ইয়ামিনী রাহেজা চরিত্রটি তাঁকে প্রভূত খ্যাতি দিয়েছে। এছাড়া ‘কিউকি সাস ভি কাভি বহু থি’ বা ‘ইয়ে হ্যায় মহাবাতে’র মতো জনপ্রিয় শো-তেও তাঁকে দেখা গেছে। এই সাম্প্রতিক ঘটনাটি নিয়ে অভিনেত্রী নিজে এখনও পর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া দেননি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)