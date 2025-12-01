Sudipa Chatterjee: চলন্ত ক্যাবে চালকের সঙ্গে কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি! থানায় অভিযোগ দায়ের সুদীপার...

Sudipa Chatterjee: চলন্ত ক্যাবে চালকের সঙ্গে কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি! থানায় অভিযোগ দায়ের সুদীপার...
Cab Driver vs Sudipa Chatterjee: রবিবার ছেলে আদিদেবকে সঙ্গে নিয়ে বালিগঞ্জ থেকে নিউটাউনে দাদার বাড়ির পথে বেরিয়েছিলেন সুদীপা। সেই যাত্রাপথেই ভয়ংকর অভিজ্ঞতা সুদীপা চট্টোপাধ্যায়ের। সোমবার কড়েয়া থানায় লিখিত অভিযোগ জানাবেন। তাঁর এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার ভিডিও ইতিমধ্যে তিনি নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলে তুলে ধরেছেন।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নিজস্ব গাড়ি না থাকায় অ্যাপ ক্যাবের উপর ভরসা করে চরম হেনস্থার শিকার হলেন জনপ্রিয় সঞ্চালিকা সুদীপা চট্টোপাধ্যায় (Sudipa Chatterjee)। রবিবার ছেলে আদিদেবকে সঙ্গে নিয়ে বালিগঞ্জ থেকে নিউটাউনে দাদার বাড়ির পথে বেরিয়েছিলেন সুদীপা। কিন্তু কয়েক কিলোমিটারের এই সহজ যাত্রা মুহূর্তের মধ্যে তাঁর কাছে দুঃসহ অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়।
ঘটনার সূত্রপাত বন্ডেল রোডের নিজের দোকান থেকে গাড়িতে ওঠার সময়। যাত্রার শুরুতেই মিষ্টির দোকানে দু’-এক মিনিটের জন্য বিরতি নেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। সুদীপা গাড়িচালককে পাঁচ মিনিট দাঁড়াতে বলতেই প্রথম বাদানুবাদ শুরু হয়। চালক তখনই স্টপেজ যোগ করার কথা বললে সুদীপা বলেন, "আমি তো জানিই না এ সব করতে হয়, আপনি করে দিন। আর এ তো নিছক দু’মিনিটের ব্যাপার!" কিন্তু সেই লঘু কথাতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং তা মুহূর্তে তর্কে পরিণত হয়।
আরও পড়ুন- Moubani Sorcar Wedding: লাবুবু নিয়ে হাজির বর, কার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলেন পি সি সরকার জুনিয়রের কন্যা মৌবনী?
সুদীপার দাবি, তিনি বন্ডেল রোড থেকে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি হয়ে পার্ক সার্কাস পার করে মা উড়ালপুল ধরে নিউটাউন যাওয়ার স্পষ্ট রুট জানিয়েছিলেন। কিন্তু চালক ঠিক উল্টো পথে গাড়ি ঘুরিয়ে দেন। সুদীপা আপত্তি তুলতেই আচমকা চালক নোংরা ভাষায় আক্রমণ করা শুরু করেন, বলেন, ‘‘মজা দেখাব’। এই কথায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়।
সুদীপা জানান, চালক তাঁকে মারতে পর্যন্ত তেড়ে আসেন। নিজের সুরক্ষার জন্য তিনিও নাকি চালকের পিঠে ঘুষি বসিয়ে দেন। এই উত্তেজনার মাঝে গাড়িতে থাকা শিশু পুত্র আদিদেব আতঙ্কে কুঁকড়ে যায়। সুদীপার কথায়, মায়ের এই বিপদে শিশুমনে যে ভয় জন্ম নেয়, সেই সন্ত্রাস আজও কাটেনি।
আরও পড়ুন- Howrah: হাড়হিম দৃশ্য হাওড়ায়! দাউ দাউ করে জ্বলছে গোটা শরীর, প্রাণ বাঁচাতে ভরদুপুরে রাস্তায় ছুটছে যুবক...
সুদীপা আরও শোনালেন, এই ঘটনার মধ্যেই ড্রাইভার হঠাৎ দাবি করেন—তাঁকে হিন্দিতে কথা বলতে হবে, কারণ বাংলা নাকি তাঁর অজানা! রবিবারের এই ঘটনার পর সুদীপা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তিনি গাড়ির নম্বর মনে রেখেছেন এবং এই নিয়ে সোমবার কড়েয়া থানায় লিখিত অভিযোগ জানাবেন। তাঁর এই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার ভিডিও ইতিমধ্যে তিনি নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলে তুলে ধরেছেন। বাড়ির গাড়ি না থাকায় আপাত সহজ সমাধান হিসেবে অ্যাপ ক্যাব বেছে নেওয়া হয়েছিল—কিন্তু সেই ভরসাই যখন এভাবে দুঃস্বপ্নের রূপ নিল, তখন যাত্রী নিরাপত্তার দায় শেষ পর্যন্ত কার, সেই গুরুতর প্রশ্নই এখন জনমানসে উঠছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)