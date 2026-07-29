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‘লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ’ ছাড়ছেন সুদীপ্তা! গেম শো-এর নতুন সঞ্চালক পায়েল

lakh takar lokshilabh: ‘লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ’ থেকে ব্যক্তিগত কাজের বিরতি নিতে সরে দাঁড়াচ্ছেন সঞ্চালক সুদীপ্তা চক্রবর্তী। তাঁর জায়গায় নতুন সঞ্চালক হিসেবে যুক্ত হচ্ছেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী পায়েল দে। দীর্ঘ ১৪ বছরের সফল অভিনয় জীবনের পর এই গেম শো সঞ্চালনা পায়েলের জন্য এক নতুন চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 29, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 05:58 PM IST
‘লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ’ ছাড়ছেন সুদীপ্তা! গেম শো-এর নতুন সঞ্চালক পায়েল
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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