/‘লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ’ ছাড়ছেন সুদীপ্তা! গেম শো-এর নতুন সঞ্চালক পায়েল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কিছুদিন আগেই উঠে এসেছিল সেই খবর— ‘লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ’ অনুষ্ঠানে আর সঞ্চালিকার ভূমিকায় দেখা যাবে না জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তীকে। আর সেই খবর ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয়েছে তুমুল চর্চা, সুদীপ্তার বদলে তবে কে আসছেন এই জনপ্রিয় শো-এর হাল ধরতে? তারপরই সান বাংলা চ্যানেলের জনপ্রিয় গেম শো ‘লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ’-এর মঞ্চে ঘটতে চলেছে বড় রদবদল। শো-এর প্রথম পর্ব থেকে দর্শকদের মন জয় করে নেওয়া জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তী সঞ্চালকের পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। তাঁর জায়গায় এবার গেম শোটি পরিচালনার ব্যাটন উঠতে চলেছে ছোটপর্দার অত্যন্ত জনপ্রিয় অভিনেত্রী পায়েল দে-র হাতে।
কেন সরে দাঁড়ালেন সুদীপ্তা?
অনস্ক্রিন আড্ডার মেজাজ ও সাবলীল উপস্থিতির মাধ্যমে নন-ফিকশন এই শো-টিকে দর্শকপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছিলেন সুদীপ্তা। তবে টেলি-পাড়া সূত্রে খবর, শো ছাড়ার সিদ্ধান্তটি একেবারেই তাঁর ব্যক্তিগত। টানা কাজের পর নিজেকে কিছুটা সময় দিতে এবং ছোটখাটো বিরতি নেওয়ার জন্যই চ্যানেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
নতুন সঞ্চালক হিসেবে নজর কাড়লেন পায়েল দে
সুদীপ্তার বদলে নতুন কাকে দেখা যাবে, তা নিয়ে জোর জল্পনা চলছিল টলিপাড়ায়। জানা গিয়েছে, সঞ্চালনার অডিশন পর্বে বিচারকদের নজর কেড়ে নেন পায়েল দে। দীর্ঘ ১৪ বছরের অভিনয় জীবনে পায়েল ছোটপর্দার বেশ পরিচিত মুখ। ‘একদিন প্রতিদিন’ ধারাবাহিক দিয়ে নজর কাড়লেও, পরবর্তীতে ‘দুর্গা’ এবং ‘বেহুলা’ ধারাবাহিকের নামভূমিকায় অভিনয় করে তিনি বাড়ি বাড়ি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।
পায়েলের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ
অভিনেত্রী হিসেবে বহুবার নিজের দক্ষতা প্রমাণ করলেও, সঞ্চালক হিসেবে একটি মেগা গেম শো সামলানো পায়েল দে-র জন্য নিঃসন্দেহে এক নতুন ও বড় চ্যালেঞ্জ। সুদীপ্তা চক্রবর্তীর গড়ে তোলা সেই জনপ্রিয়তার ধারা পায়েল কীভাবে বজায় রাখেন, সেদিকেই এখন নজর বাংলা ধারাবাহিকের দর্শকদের।
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