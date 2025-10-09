SPCkraft 2025: এসপিসিক্রাফটের বার্ষিক আয়োজনে ‘দ্য শ্যান্ডেলিয়ার’ বাংলার নারী শিল্পীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন...
SPCkraft members paying homage to women artists: ১১ই অক্টোবর, শনিবার বিকেল সাড়ে চারটে জিডি বিড়লা সভাঘরে সঙ্গীত, নাটক ও স্মৃতির মেলবন্ধনে জীবন্ত হবে বাংলার নারী শিল্পীদের সংগ্রাম ও সৃষ্টির ইতিহাস। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এসপিসিক্রাফট-এর বার্ষিক অনুষ্ঠান “দ্য শ্যান্ডেলিয়ার”।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার পর বাংলার সমাজজীবন এবং পেশাগত পরিসরে আসে এক নতুন পরিবর্তনের হাওয়া। আগে যেখানে নারীর অবস্থান সীমাবদ্ধ ছিল অন্দরমহলের চার দেওয়ালের মধ্যে, সেখানে ঔপনিবেশিক যুগে ধীরে ধীরে নারীরা পা রাখেন শিক্ষাক্ষেত্র, চিকিৎসা, ওকালতি এবং বিশেষ করে বিনোদন জগতে। সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্য মঞ্চ কিংবা চলচ্চিত্র, সর্বত্রই তারা নিজেদের প্রতিভা ও সাহসিকতার ছাপ রাখেন। তবে সমাজের চোখে নারী ও বিনোদন শব্দ দুটি একসঙ্গে এলেই তা প্রায়শই নেতিবাচক অর্থ বহন করত। তাওয়াইফ, বাইজি বা ক্যাবারে শিল্পীদের দিকে সমাজের তথাকথিত ভদ্রলোকেরা সবসময়ই তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন।
কিন্তু সেই সময়েরই কিছু সাহসী নারী নিজেদের প্রতিভা ও লড়াইয়ের মাধ্যমে সমাজের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। তাদের কণ্ঠে প্রতিফলিত হয়েছে প্রতিবাদ, আত্মসম্মান ও স্বাধীনতার গান। সেই সকল নারীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এবং তাদের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এসপিসিক্রাফট-এর বার্ষিক অনুষ্ঠান “দ্য শ্যান্ডেলিয়ার”।
আগামী ১১ই অক্টোবর বিকেল সাড়ে চারটায় জিডি বিড়লা সভাঘরে বার্ষিক অনুষ্ঠানের প্রথমার্ধে সেই সব অসমসাহসী মানবীদের কথা বলবেন এসপিসিক্রাফটের শিল্পীরা এবং সঙ্গীত পরিবেশনা করবেন রাজোসী ভট্টাচার্য্য।
অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে অনসম্বল নাট্যগোষ্ঠীর সহযোগিতায়, সোহাগ সেনের পরিচালনায় এবং অরুণাভ সিনহার অনুবাদে উপস্থাপিত হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প “রবিবার”-এর ইংরেজি শ্রুতি অভিনয়। এতে অংশ নেবেন সোহিনী সেনগুপ্ত ও সুজয় প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। বেহালায় সঙ্গত করবেন সন্দীপন গাঙ্গুলি।
সেদিন জীবন কৃতি সম্মান প্রদান করা হবে বিশিষ্ট অভিনেত্রী লিলি চক্রবর্তী ও সোহাগ সেনকে। এই অনন্য আয়োজনের মূল ভাবনায় রয়েছেন সুজয় প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
