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পেটে ৩টে অস্ত্রোপচারের দাগ, তবে লড়াইয়ে জয়ী! এন্ডোমেট্রিওসিস সার্জারি নিয়ে মুখ খুললেন ৩৮-এর সুমনা

Sumona Chakravarti: বডি শেমিং ও ট্রোলারদের কড়া জবাব দিয়ে ৩৮ বছর বয়সী সুমনা বলেন, "সার্জারির পর পেটে তিনটে দাগ রয়ে গিয়েছে। এগুলো হয়তো মুছবে না, তবে এই দাগগুলোই আমার লড়াই করে বেঁচে থাকার প্রমাণ।"

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 06, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:26 AM IST
পেটে ৩টে অস্ত্রোপচারের দাগ, তবে লড়াইয়ে জয়ী! এন্ডোমেট্রিওসিস সার্জারি নিয়ে মুখ খুললেন ৩৮-এর সুমনা
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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