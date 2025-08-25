Sunidhi Chauhan: বাবা-মায়ের অমতে ভিনধর্মে বিয়ে করেন সুনিধি! বছর ঘুরতে না ঘুরতেই গায়িকাকে পথে বসিয়ে...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Sunidhi Chauhan-Bobby Khan Marriage: বাবা-মায়ের অমতে কোরিওগ্রাফার ববি খানকে বিয়ে করেন সুনিধি। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই বড় বিপর্যয় নেমে আসে সংসারে। ববির সঙ্গে বিচ্ছেদের পরেই বাবা-মায়ের কাছে ফিরে আসেন গায়িকা। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Aug 25, 2025, 09:11 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বলিউডে রাজত্ব করছেন গায়িকা সুনিধি চৌহান (Sunidhi Chauhan)। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি বাবা-মায়ের অমতে কোরিওগ্রাফার ববি খানকে (Bobby Khan) বিয়ে করেন তিনি। কিন্তু সেই বিয়ে বেশিদিন টেকেনি। এক বছরের মধ্যেই তাঁদের বিচ্ছেদ হয় এবং সুনিধি বাড়ি ফিরে আসেন। জানা যায় গায়িকার বাবা-মা তাঁর বিয়েতে অসম্মতি জানিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন না। ববির সঙ্গে বিচ্ছেদের পরেই বাবা-মায়ের কাছে ফিরে আসেন তিনি। 

সুনিধি এবং ববি যখন 'পেহলা নশা' গানটিতে একসঙ্গে কাজ করছিলেন, তখন তাদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দুজনের পরিবারই এই সম্পর্ক মেনে নিতে রাজি ছিল না। কিন্তু ভালোবাসার টানে তারা ২০০২ সালে বিয়ে করে নেন। শুরুতে তাদের দাম্পত্য জীবন ভালোই চলছিল। কিন্তু খুব শীঘ্রই তাঁদের মধ্যে তিক্ততা শুরু হয়। শোনা যায়, ধর্মীয় বিভেদ তাঁদের সম্পর্কে ফাটল ধরায়। একপর্যায়ে ববি খান তাঁর পরিবারের কথা শুনে সুনিধির সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে দেন।

২০০৩ সালে ববি খানের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর সুনিধির কাছে না ছিল অর্থ, না থাকার মতো কোনো বাড়ি ছিল না, কারণ তখন তিনি সবেমাত্র নিজের কেরিয়ার শুরু করছিলেন। সেই কঠিন সময়ে অনু মালিক তাঁর পাশে দাঁড়ান এবং সুনিধির পায়ের মাটি শক্ত করতে সাহায্য করেন। ২০১২ সালে সুনিধির জীবনে আবারও ভালোবাসা হাতছানি দেয় এবং দু'বছর প্রেমের পর সংগীত পরিচালক হিতেশ সোনিককে বিয়ে করেন। এই দম্পতির একটি পুত্রসন্তান আছে, যার নাম তেজ।

২০২৪ সালে এক পডকাস্টে এসে সুনিধি জানান, তিনি তাঁর সব গানের জন্য পারিশ্রমিক পাননি। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে নির্মাতারা কি গায়কদের টাকা দেন না, তখন সুনিধি বলেন, "সবাই দেয় না, এমন নয়। যখন আপনি একটি নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে যান, তখন তাঁদের দিতে হয়, কারণ তখন আপনি বলতে পারেন যে আমি তখনই গান গাইব যখন টাকা পাব। কিন্তু যখন আপনার মনে হয় যে আপনি শুধু গান গাইতে চান, টাকাটা তখন গৌণ। এটা আপনার নিজের সিদ্ধান্ত। তাই আপনি টাকা পাননি বলে কাউকে দোষ দিতে পারেন না।"

তিনি আরও জানান যে তিনি অনেক সিনেমার জন্য পারিশ্রমিক পাননি। গায়িকা যোগ করেন, "আমি অনেক ছবির জন্য টাকা পাইনি। আজও, যখন আমি টাকা পাই না, তার মানে এই নয় যে তাঁরা আমাকে দেয় না। তাঁরা জিজ্ঞাসা করে এবং আমি না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। কারণ আমার মনে হয় একটা গানের জন্য টাকা নিতে আমার মন সায় দেয় না।"

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Sunidhi Chauhaninterfaith marriageBobby KhanSunidhi Chauhan HusbandSunidhi Chauhan Marriage
