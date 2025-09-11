Sunita on Govinda: 'সব নায়িকার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ হয়েছে গোবিন্দা, বাদ শুধু সোনালি', ফের বিতর্কে সুনীতা!

Sunita on Govinda: 'সব নায়িকার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ হয়েছে গোবিন্দা, বাদ শুধু সোনালি', ফের বিতর্কে সুনীতা!
Govinda: গোবিন্দার দাম্পত্য জীবন নিয়ে চলছে হাজারও কথা। এরই মাঝে টেলিভিশনের এক অনুষ্ঠানে এসে বোমা ফাটালেন অভিনেতা গোবিন্দার স্ত্রী সুনীতা আহুজা। সুনীতা গোবিন্দার জীবন সম্পর্কে এমন একটি তথ্য প্রকাশ করেন, যা নিয়ে শোরগোল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেশ অনেকদিন ধরেই খবরের শিরোনামে রয়েছে গোবিন্দা (Govinda) ও সুনীতা আহুজার (Sunita ahuja) বৈবাহিক সম্পর্ক। সম্প্রতি টেলিভিশনের এক অনুষ্ঠানে , অভিনেতা গোবিন্দার স্ত্রী সুনীতা আহুজা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু ঘটনা ও তথ্য সামনে এনেছেন। 'পতি পত্নী আউর পাঙ্গা' নামের একটি রিয়েলিটি শোতে অতিথি বিচারক হিসেবে অংশ নিয়ে সুনিতা গোবিন্দার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনর বিবাহিত জীবন এবং সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।
সুনীতা গোবিন্দার জীবন সম্পর্কে এমন একটি তথ্য প্রকাশ করেন, যা নিয়ে শোরগোল। তিনি বলেন যে গোবিন্দার সমস্ত সহ-অভিনেত্রীর মধ্যে সোনালি বেন্দ্রে ছিলেন একমাত্র অভিনেত্রী যার সঙ্গে গোবিন্দা কখনো ফ্লার্ট করেননি। সুনিতা বলেন, "সোনালীর সঙ্গে সেই সময়টা কাটানো খুবই বিশেষ ছিল। আমরা অনেক হেসেছি এবং অতীতের সব মজার মুহূর্তগুলো আজও মনে গেঁথে রয়েছে। আমি ওকে বলেছিলাম যে গোবিন্দা অনেক মানুষের সঙ্গে ফ্লার্ট করলেও, সোনালিই একমাত্র যে রক্ষা পেয়েছিল! তিনিই ছিলেন একমাত্র অভিনেত্রী যার ওপর গোবিন্দা তাঁর জাদু দেখাতে পারেননি।"
সুনীতা আরও যোগ করেন, "আসলে, গোবিন্দা সোনালিকে তাঁর প্রথম বড় ব্রেক দিয়েছিলেন 'আগ' ছবিতে। তিনি প্রায়ই বলতেন যে আমি যখন তরুণী ছিলাম তখন আমাকে সোনালীর মতো দেখতে লাগত। সেই মুহূর্তগুলো পুনরায় স্মরণ করা, কিছু অজানা সত্য ভাগ করে নেওয়া এবং গোবিন্দার মতো এন্টারটেনারকে উদযাপন করা সত্যিই বিশেষ, যা সবসময় আমার জীবনের একটি বড় অংশ।"
গোবিন্দা এবং সুনীতা আহুজা বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় দম্পতি, যারা তারকা জীবনের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে তাঁদের সম্পর্ক টিকিয়ে রেখেছেন। ১৯৮৭ সালে বিয়ে করেছিলেন তাঁরা, যখন গোবিন্দা স্ট্রাগল করছিলেন বলিউডে। গোবিন্দা ও সুনীতা তাঁদের বিবাহ কয়েক বছর গোপন রেখেছিলেন, কারণ তারা ভয় পেয়েছিলেন যে এটি গোবিন্দার চলচ্চিত্র জীবনে এর প্রভাব পড়তে পারে।
গোবিন্দার ব্যস্ত চলচ্চিত্রের সময়সূচী এবং মিডিয়ায় তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন গুজবের কারণে সুনীতা প্রচারের আলো থেকে দূরে থেকে তাঁদের পরিবারের দিকেই মনোযোগ দেন। তাঁদেরদের দুটি সন্তান রয়েছে, মেয়ে টিনা আহুজা, যিনি ২০১৫ সালে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন এবং ছেলে যশবর্ধন।
