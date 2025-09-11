English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Sunita on Govinda: 'সব নায়িকার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ হয়েছে গোবিন্দা, বাদ শুধু সোনালি', ফের বিতর্কে সুনীতা!

Govinda: গোবিন্দার দাম্পত্য জীবন নিয়ে চলছে হাজারও কথা। এরই মাঝে টেলিভিশনের এক অনুষ্ঠানে এসে বোমা ফাটালেন অভিনেতা গোবিন্দার স্ত্রী সুনীতা আহুজা। সুনীতা গোবিন্দার জীবন সম্পর্কে এমন একটি তথ্য প্রকাশ করেন, যা নিয়ে শোরগোল। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Sep 11, 2025, 09:25 PM IST
Sunita on Govinda: 'সব নায়িকার সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ হয়েছে গোবিন্দা, বাদ শুধু সোনালি', ফের বিতর্কে সুনীতা!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বেশ অনেকদিন ধরেই খবরের শিরোনামে রয়েছে গোবিন্দা (Govinda) ও সুনীতা আহুজার (Sunita ahuja) বৈবাহিক সম্পর্ক। সম্প্রতি টেলিভিশনের এক অনুষ্ঠানে , অভিনেতা গোবিন্দার স্ত্রী সুনীতা আহুজা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু ঘটনা ও তথ্য সামনে এনেছেন। 'পতি পত্নী আউর পাঙ্গা' নামের একটি রিয়েলিটি শোতে অতিথি বিচারক হিসেবে অংশ নিয়ে সুনিতা গোবিন্দার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনর বিবাহিত জীবন এবং সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Kunickaa Sadanand: 'মেয়েরাই ইশারা করে, বলিউডে কেউ ধর্ষিত হয় না'! কুণিকার কথায় ক্ষুব্ধ শানুর ছেলে বলে, 'ও নিজেই একটা...'

সুনীতা গোবিন্দার জীবন সম্পর্কে এমন একটি তথ্য প্রকাশ করেন, যা নিয়ে শোরগোল। তিনি বলেন যে গোবিন্দার সমস্ত সহ-অভিনেত্রীর মধ্যে সোনালি বেন্দ্রে ছিলেন একমাত্র অভিনেত্রী যার সঙ্গে গোবিন্দা কখনো ফ্লার্ট করেননি। সুনিতা বলেন, "সোনালীর সঙ্গে সেই সময়টা কাটানো খুবই বিশেষ ছিল। আমরা অনেক হেসেছি এবং অতীতের সব মজার মুহূর্তগুলো আজও মনে গেঁথে রয়েছে। আমি ওকে বলেছিলাম যে গোবিন্দা অনেক মানুষের সঙ্গে ফ্লার্ট করলেও, সোনালিই একমাত্র যে রক্ষা পেয়েছিল! তিনিই ছিলেন একমাত্র অভিনেত্রী যার ওপর গোবিন্দা তাঁর জাদু দেখাতে পারেননি।"

সুনীতা আরও যোগ করেন, "আসলে, গোবিন্দা সোনালিকে তাঁর প্রথম বড় ব্রেক দিয়েছিলেন 'আগ' ছবিতে। তিনি প্রায়ই বলতেন যে আমি যখন তরুণী ছিলাম তখন আমাকে সোনালীর মতো দেখতে লাগত। সেই মুহূর্তগুলো পুনরায় স্মরণ করা, কিছু অজানা সত্য ভাগ করে নেওয়া এবং গোবিন্দার মতো এন্টারটেনারকে উদযাপন করা সত্যিই বিশেষ, যা সবসময় আমার জীবনের একটি বড় অংশ।"

আরও পড়ুন- Popular Actress on Casting Couch: 'কেঁদে কেটে হাতে-পায়ে ধরি, তাও জোর করে আমাকে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে...', বিস্ফোরক অক্ষয়ের নায়িকা!

গোবিন্দা এবং সুনীতা আহুজা বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় দম্পতি, যারা তারকা জীবনের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে তাঁদের সম্পর্ক টিকিয়ে রেখেছেন। ১৯৮৭ সালে বিয়ে করেছিলেন তাঁরা, যখন গোবিন্দা স্ট্রাগল করছিলেন বলিউডে। গোবিন্দা ও সুনীতা তাঁদের বিবাহ কয়েক বছর গোপন রেখেছিলেন, কারণ তারা ভয় পেয়েছিলেন যে এটি গোবিন্দার চলচ্চিত্র জীবনে এর প্রভাব পড়তে পারে।

গোবিন্দার ব্যস্ত চলচ্চিত্রের সময়সূচী এবং মিডিয়ায় তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন গুজবের কারণে সুনীতা প্রচারের আলো থেকে দূরে থেকে তাঁদের পরিবারের দিকেই মনোযোগ দেন। তাঁদেরদের দুটি সন্তান রয়েছে, মেয়ে টিনা আহুজা, যিনি ২০১৫ সালে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন এবং ছেলে যশবর্ধন।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Govinda-SunitaSonali BendreGovinda DivorceGovinda SeparationSunita Ahuja
পরবর্তী
খবর

Popular Actress on Casting Couch: 'কেঁদে কেটে হাতে-পায়ে ধরি, তাও জোর করে আমাকে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে...', বিস্ফোরক অক্ষয়ের নায়িকা!
.

পরবর্তী খবর

SIR: বাংলায় SIR নিয়ে বড় আপডেট! কমিশনের কাছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডও এবার প্রামাণ্য নথি?