Karisma Kapoor divorce: 'করিশ্মা সুখে ছিল, দাদাও ছেলে-মেয়েকে খুব ভালবাসত, প্রিয়াই ওদের ঘর ভাঙে', বিস্ফোরক সঞ্জয়ের বোন...

Karisma Kapoor divorce: 'করিশ্মা সুখে ছিল, দাদাও ছেলে-মেয়েকে খুব ভালবাসত, প্রিয়াই ওদের ঘর ভাঙে', বিস্ফোরক সঞ্জয়ের বোন...
Mandira Kapur on Karisma Kapoor: সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মন্দিরা কাপুর স্মিথ তাঁর ভাইয়ের রেখে যাওয়া ৩০,০০০ কোটি টাকার সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। মন্দিরা দাবি করেন, 'ওরা একসঙ্গে সুখে ছিল। দাদা ছেলে মেয়েকে খুব ভালোবাসত। কিয়ানের জন্মের সময়ই ওদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়। প্রিয়াই ওদের ঘর ভাঙে'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রয়াত শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী সঞ্জয় কাপুরের মৃত্যুর পর তাঁর বিপুল সম্পত্তি এবং উইল নিয়ে পারিবারিক বিবাদ তুঙ্গে। তাঁর বর্তমান স্ত্রী প্রিয়া সচদেব উইলের একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে সমস্ত সম্পত্তির দাবি জানালে, সঞ্জয় কাপুরের পরিবার সেই উইলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। এই আইনি বিতর্কের মধ্যেই সঞ্জয়ের বোন মন্দিরা কাপুর স্মিথ তাঁর প্রাক্তন বউদি, অভিনেত্রী কারিশ্মা কাপুরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন এবং উইলটির বৈধতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।
সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে মন্দিরা কাপুর স্মিথ তাঁর ভাইয়ের রেখে যাওয়া ৩০,০০০ কোটি টাকার সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি জানান, উইলটি পড়ে তাঁদের পরিবার স্তম্ভিত। মন্দিরা বলেন, "আমরা উইলটি পড়েছি, এবং এটা আমার কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না। আমি বুঝতে পারছি না, আমার ভাই কীভাবে তাঁর নিজের সন্তানদের উইল থেকে বাদ দিতে পারেন।" প্রথম যে বিষয়টি তাঁদের কানে আসে, তা হলো, সঞ্জয়ের প্রথম পক্ষের সন্তানরা—মেয়ে সামাইরা এবং ছেলে কিয়ান—উত্তরাধিকার সূত্রে কিছুই পাচ্ছেন না। তিনি আরও বলেন যে, এই উইল "আমাদের পরিবারের কাজের ধরন নয়।" এই উইলটি অত্যন্ত সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে তৈরি হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। মন্দিরার কথায়, বাবার কঠোর পরিশ্রমে তৈরি পারিবারিক উত্তরাধিকার এভাবে একজন মাত্র ব্যক্তির হাতে চলে যাওয়াটা অস্বাভাবিক।
তাঁর মা এই পুরো ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত এবং হতবিহ্বল বলে মন্দিরা জানান। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, "আমার সমস্যা হল এই পরিবারকে উপহাসের পাত্র বানানো হয়েছে। আমার বাবা-ভাইয়ের গড়ে তোলা সমস্ত উত্তরাধিকারকে টাকার জন্য সারা বিশ্বের সামনে উপহাস করা হচ্ছে।" এই কঠিন সময়ে মন্দিরা কাপুর স্মিথ প্রকাশ্যে প্রাক্তন বউদি করিশ্মা কাপুরের প্রতি তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। তিনি দাবি করেন প্রিয়ার কারণেই নাকি ঘর ভেঙেছে সঞ্জয় ও করিশ্মার। মন্দিরা দাবি করেন, 'ওরা একসঙ্গে সুখে ছিল। দাদা ছেলে মেয়েকে খুব ভালোবাসত। কিয়ানের জন্মের সময়ই ওদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়। প্রিয়াই ওদের ঘর ভাঙে'।
মন্দিরা জোর দিয়ে বলেছেন যে, করিশ্মা তাঁর শৈশবের বন্ধু এবং তাঁরা একে অপরের বাড়িতেই বড় হয়েছেন। তিনি বলেন, "করিশ্মা আমাদের বাড়িতেই বড় হয়েছে। আমরা তখন বেস্ট ফ্রেন্ড ছিলাম।" যদিও বিচ্ছেদের কারণে স্বল্প সময়ের জন্য তাঁদের মধ্যে কথা বলা বন্ধ ছিল, কিন্তু সেই দূরত্ব খুব দ্রুতই মিটে যায়। মন্দিরা নিশ্চিত করেছেন যে, "সে এখনও আমার মা এবং আমার সঙ্গে কথা বলে... সে শুধু আমার ছোটবেলার বন্ধু নয়, সে আমাদের পরিবারের একজন সদস্য।"
সঞ্জয় কাপুরের মৃত্যু হয় ১২ জুন, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে লন্ডনে প্রয়াত হন তিনি। তাঁর এবং করিশ্মা কাপুরের বিবাহবিচ্ছেদ হয় ২০১৬ সালে। উত্তরাধিকার নিয়ে এই বিতর্কের জেরে, করিশ্মা কাপুরের সন্তানরা তাদের প্রয়াত বাবার সম্পত্তির ন্যায্য ভাগ দাবি করে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। তারা উইলটিকে 'জাল, তৈরি করা ও সন্দেহজনক' বলে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। দুই সন্তান, সামাইরা ও কিয়ান, ভারতীয় উত্তরাধিকার আইন অনুসারে প্রথম শ্রেণির আইনি উত্তরাধিকারী হিসেবে তাদের অধিকার দাবি করছে।
