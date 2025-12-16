Sunny Deol: বাবার মৃত্যুর পর প্রথম জনসমক্ষে! 'বর্ডার ২'র প্রচারে কান্নায় ভেঙে পড়লেন সানি দেওল...

Sunny Deol: বাবার মৃত্যুর পর প্রথম জনসমক্ষে! 'বর্ডার ২'র প্রচারে কান্নায় ভেঙে পড়লেন সানি দেওল...
Border 2: মঙ্গলবার টিজার লঞ্চের সময় সানি দেওলকে বর্ডারে তাঁর বিখ্যাত সংলাপটি বলতে অনুরোধ করা হয়। সেই সংলাপের পরেই অভিনেতা হঠাৎ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। চোখ জলে ভরে ওঠে তাঁর।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বহু প্রতীক্ষিত ছবি 'বর্ডার ২' (Border 2)-এর টিজার লঞ্চ ইভেন্টে দেখা গেল এক আবেগঘন মুহূর্ত। ১৯৯৭ সালের ব্লকবাস্টার 'বর্ডার'-এর এই সিক্যুয়েলের প্রচার অনুষ্ঠানে এসে প্রয়াত বাবা কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্রের (Dharmendra) কথায় চোখে জল অভিনেতা সানি দেওলের (Sunny Deol)। বাবার মৃত্যুর পর এই প্রথম জনসমক্ষে আসেন তিনি।
আরও পড়ুন- Dipanwita Rakshit Wedding: আইনি বিয়ে করলেন 'খুকুমণি' দীপান্বিতা, পাত্র গৌরবকে চেনেন?
মঙ্গলবার টিজার লঞ্চের সময় সানি দেওলকে বর্ডারে তাঁর বিখ্যাত সংলাপটি বলতে অনুরোধ করা হয়। সানি যখন বজ্রকণ্ঠে গর্জন করে ওঠেন, "আওয়াজ কাঁহা তক জানি চাহিয়ে?" তখন উপস্থিত দর্শকেরা সমস্বরে জবাব দেন, "লাহোর তক!"। এই মুহূর্তটির পরই অভিনেতা হঠাৎ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। চোখ জলে ভরে ওঠে তাঁর। সানি দেওল দ্রুত নিজেকে সামলে নেন, নীরবে চোখ মুছে নেন এবং দর্শকদের দিকে তাকিয়ে ফের মুখে হাসি ফিরিয়ে আনেন। ব্যক্তিগত জীবনে গভীর শোকের আবহেও দেশের প্রতি আবেগ এবং কাজ চালিয়ে যাওয়ার সানির এই প্রয়াস দেখে আবেগে ভেসেছেন ফ্যানেরাও।
২০২৬ সালের অন্যতম সিক্যুয়েল হিসেবে বিবেচিত যুদ্ধের এই ছবিটি ঘোষণা করা হয় মূল ছবির ২৭তম বার্ষিকী উপলক্ষে, অর্থাৎ ২০২৪ সালের ১৩ জুন। ছবিটি ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পটভূমিতে তৈরি। ভারতীয় সৈন্যদের সাহসিকতা, একতা এবং আত্মত্যাগের গল্প বলবে এই ছবি। এই ছবিতে সানি দেওল ছাড়াও মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন বরুণ ধাওয়ান, দিলজিৎ দোসাঞ্জ এবং আহান শেট্টি।
সানি দেওলকে দেখা যাবে লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফতেহ সিং কালেরের চরিত্রে। বরুণ ধাওয়ান অভিনয় করবেন মেজর হোশিয়ার সিং দাহিয়া, পিভিসির ভূমিকায়। দিলজিৎ দোসাঞ্জ ফ্লাইট অফিসার নির্মল জিৎ সিং সেখন, পিভিসি দ্বারা অনুপ্রাণিত চরিত্রে এবং আহান শেট্টি লেফটেন্যান্ট কমান্ডার জোসেফ পিয়াস আলফ্রেড নরোনহা, এমভিসির চরিত্রে অভিনয় করবেন।
আরও পড়ুন- Nitish Kumar hijab controversy: স্টেজে সার্টিফিকেট নিতে আসা ডাক্তারের হিজাব টেনে খুললেন নীতীশ! মারমুখী দঙ্গলগার্ল...
ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্রে রয়েছেন মোনা সিং, সোনম বাজওয়া, অন্যা সিং এবং নবাগতা মেধা রানা, যাঁরা যথাক্রমে সানি, দিলজিৎ, বরুণ ও আহানের বিপরীতে অভিনয় করবেন। ছবিটি ২০২৬ সালের ২৩ জানুয়ারি, প্রজাতন্ত্র দিবস উইকেন্ডের ঠিক আগে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। সানি দেওল এবং অন্যান্য নতুন প্রজন্মের অভিনেতাদের নিয়ে তৈরি এই দেশাত্মবোধক ছবিটি বক্স অফিসে কেমন সাড়া ফেলে, এখন সেটাই দেখার।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)