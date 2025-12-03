Dharmendra: হরিদ্বারে ধর্মেন্দ্রের অস্থি বিসর্জন! গঙ্গার ঘাটেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন ববি, বচসায় জড়ালেন সানি...

Dharmendra: হরিদ্বারে ধর্মেন্দ্রের অস্থি বিসর্জন! গঙ্গার ঘাটেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন ববি, বচসায় জড়ালেন সানি...
Asthi visarjan of Dharmendra: হরিদ্বারে ধর্মেন্দ্রর অস্থি বিসর্জন দিলেন সানি দেওল, তাঁর ছোট ভাই ববি দেওল এবং সানি দেওলের ছেলেরা, করণ ও রাজবীর দেওল। এদিন দেখা গেল না হেমা মালিনী ও তাঁর দুই মেয়েকে। গঙ্গার ঘাটেই কান্নায় ভেঙে পড়েন ববি দেওল। কিন্তু সেখানেও বচসায় জড়ালেন সানি দেওল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতীয় সিনেমার 'হি-ম্যান' ধর্মেন্দ্রর (Dharmendra) শেষকৃত্য সম্পন্ন করল দেওল পরিবার। বুধবার (৩ ডিসেম্বর, ২০২৫) তাঁর অস্থি বিসর্জন (Asthi visarjan) করা হয় হরিদ্বারের (Haridwar) গঙ্গায়। শোকাহত সানি দেওল (Sunny Deol), তাঁর ছোট ভাই ববি দেওল (Bobby Deol) এবং সানি দেওলের ছেলেরা, করণ ও রাজবীর দেওল, এই কাজে অংশ নিতে হরিদ্বারে পৌঁছান। দেখা গেল না হেমা মালিনী ও তাঁর দুই মেয়ের।
সানি দেওল নিজেই তাঁর বাবা ধর্মেন্দ্রর অস্থি বিসর্জনের আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন এবং পবিত্র গঙ্গা নদীতে সেই অস্থি ডুবিয়ে দেন। হরিদ্বার ঘাটের একটি ভিডিও দ্রুত সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। সেই ক্লিপটিতে দেখা যাচ্ছে, সানি এবং ববি দেওল তাঁদের নিকটাত্মীয় এবং ঘনিষ্ঠজনদের জড়িয়ে ধরছেন, যারা শোকাহত পরিবারকে সমবেদনা জানাতে সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। করণ এবং রাজবীর দেওলকেও তাঁদের বাবার পাশে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে অন্যদের অভিবাদন জানাতে দেখা যায়।
#Dharmendra #SunnyDeol #Haridwar #AsthiVisarjan #BollywoodLegend #DeolFamily #IndianCinema #RIPDharmendra #ViralVideo #ViralControversy pic.twitter.com/4WjV3EnoD8
— Viral Controversy (@ViralControVC) December 3, 2025
গঙ্গার ঘাটেই কান্নায় ভেঙে পড়েন ববি দেওল। কিন্তু সেখানেও বচসায় জড়ালেন সানি দেওল। সম্প্রতি ধর্মেন্দ্র বাড়ির বাইরে পাপারাজ্জিদের ভর্ৎসনা করেন সানি। এবারও ঘটল একই ঘটনা। এদিন হরিদ্বারে গঙ্গার বাইরে জমা হয়েছিলেন ফটোগ্রাফাররা। তাঁদের সঙ্গে বচসায় জড়ান সানি। সবাইকে চলে যেতে বলেন, এমনকী সানির মুখে শোনা যায়, কত টাকা চাই। আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় কটাক্ষের মুখে পড়েন সানি।
#SunnyDeol's fiery message to the paparazzi A powerful moment that shows where his priorities lie
Sunny's anger is totally justified, Some time celebrities just need to be human
Respect the family… pic.twitter.com/q9mUZmVDIP
— Mr Prabh Deol (@Movie_flix1) December 3, 2025
প্রসঙ্গত, নভেম্বরের শুরুর দিকে শ্বাসকষ্ট এবং অক্সিজেন মাত্রা কমে যাওয়ায় মুম্বাইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁকে পর্যবেক্ষণের জন্য আইসিইউ-তে রাখা হয়েছিল। নভেম্বরের মাঝামাঝি তাঁর মৃত্যুর মিথ্যা খবর ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়লে, তাঁর স্ত্রী হেমা মালিনী এবং মেয়ে এষা দেওল সহ পরিবারের সদস্যরা দ্রুত সেই খবর অস্বীকার করেন এবং জানান যে তিনি "স্থিতিশীল আছেন ও সুস্থ হচ্ছেন"। মিথ্যা খবর ছড়ানোয় তাঁরা নিন্দাও জানান।
১২ নভেম্বর ধর্মেন্দ্র হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান। চিকিৎসকরা তখন জানিয়েছিলেন যে প্রবীণ অভিনেতার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে। পরিবার তাঁকে স্বস্তি দিতে জুহুর বাসভবনেই তাঁর চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তবে, ২৪ নভেম্বর জুহুর বাড়িতে শ্বাসকষ্টের সঙ্গে লড়াই করতে করতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
