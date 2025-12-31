English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • বিনোদন
  • Sunny Leone Mathura Tour: শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যভূমিতে অশ্লীলতা নয়, সাধুদের বিক্ষোভে মথুরায় বাতিল সানির শো...

Sunny Leone Mathura Tour: 'শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যভূমিতে অশ্লীলতা নয়', সাধুদের বিক্ষোভে মথুরায় বাতিল সানির শো...

Sunny Leone: প্রবল প্রতিবাদের মুখে মথুরায় বাতিল সানি লিওনের অনুষ্ঠান। শো উদ্যোক্তাদের উপর ক্ষুব্ধ সাধু-সন্তরা। নববর্ষ উপলক্ষে মথুরার একটি বেসরকারি হোটেলে এই অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। সাধুদের হুমকির মুখে হোটেলের পক্ষ থেকে বুকিং বাতিল করা হয়।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Dec 31, 2025, 11:55 AM IST
Sunny Leone Mathura Tour: 'শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যভূমিতে অশ্লীলতা নয়', সাধুদের বিক্ষোভে মথুরায় বাতিল সানির শো...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রবল গণবিক্ষোভ এবং সাধু-সন্তদের বিরোধিতার মুখে শেষ পর্যন্ত মথুরায় বাতিল হল বলিউড অভিনেত্রী সানি লিওনের বর্ষবরণের অনুষ্ঠান। নববর্ষ উপলক্ষে মথুরার একটি বেসরকারি হোটেলে এই অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু স্থানীয় ধর্মীয় সংগঠন এবং সাধুদের হুমকির মুখে হোটেলের পক্ষ থেকে বুকিং বাতিল করা হয়।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন- Popular Tv Actress Death: পর্দায় বিষপানের পরেই বাস্তবে মৃত্যু! জনপ্রিয় অভিনেত্রী নন্দিনীর রহস্যমৃত্যুতে তোলপাড় টেলিদুনিয়া...

ঘটনার সূত্রপাত হয় যখন ‘দীনেশ ফলাহারী মহারাজ’ জেলাশাসককে একটি চিঠি লিখে এই অনুষ্ঠান অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানান। তাঁর অভিযোগ ছিল, মথুরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি এবং একটি পবিত্র তীর্থস্থান। এই ধরনের শহরে কোনো প্রকার ‘অশ্লীলতা’ বা ‘কুরুচিকর’ অনুষ্ঠান মেনে নেওয়া হবে না।

ফলাহারী মহারাজ স্পষ্ট ভাষায় জানান, “মথুরা একটি পবিত্র আধ্যাত্মিক শহর। আমরা এই শহরের গরিমা নষ্ট হতে দেব না। নববর্ষের নামে অশ্লীলতা ছড়িয়ে এই পুণ্যভূমির ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করার চক্রান্ত চলছে।”

বিক্ষোভের আঁচ তীব্র হতেই অনুষ্ঠানের আয়োজক মিতুল পাঠক সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও বার্তা দিয়ে অনুষ্ঠান বাতিলের ঘোষণা করেন। তিনি জানান, শহরে শান্তি বজায় রাখতে এবং কোনো প্রকার বিতর্ক এড়াতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আয়োজকদের এই ঘোষণার পরেই ধর্মীয় সংগঠনগুলোর বিক্ষোভ প্রশমিত হয়।

আরও পড়ুন- Raj Chakraborty: নরেন্দ্রনাথ দত্ত আর নরেন্দ্র মোদী যেমন এক নন, তেমনই ক্ষুদিরাম চাকী আর ক্ষুদিরাম বোস এক নন: রাজ চক্রবর্তী

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আইন-শৃঙ্খলার কোনো অবনতি ঘটেনি। স্থানীয় মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি ও ঐতিহ্যের কথা মাথায় রেখে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে যাতে বর্ষবরণের উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
Sunny LeonemathuraNew Year 2024protestSadhusReligious Controversy
পরবর্তী
খবর

Popular Tv Actress Death: পর্দায় বিষপানের পরেই বাস্তবে মৃত্যু! জনপ্রিয় অভিনেত্রী নন্দিনীর রহস্যমৃত্যুতে তোলপাড় টেলিদুনিয়া...
.

পরবর্তী খবর

Begum Khaleda Zia: '৩১ বছর আগে আমাকে দেশ থেকে তাড়িয়েছিলেন খালেদা জিয়া! ওঁর মৃত্যুতে এব...