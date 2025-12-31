Sunny Leone Mathura Tour: 'শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যভূমিতে অশ্লীলতা নয়', সাধুদের বিক্ষোভে মথুরায় বাতিল সানির শো...

Sunny Leone Mathura Tour: 'শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যভূমিতে অশ্লীলতা নয়', সাধুদের বিক্ষোভে মথুরায় বাতিল সানির শো...
Sunny Leone: প্রবল প্রতিবাদের মুখে মথুরায় বাতিল সানি লিওনের অনুষ্ঠান। শো উদ্যোক্তাদের উপর ক্ষুব্ধ সাধু-সন্তরা। নববর্ষ উপলক্ষে মথুরার একটি বেসরকারি হোটেলে এই অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। সাধুদের হুমকির মুখে হোটেলের পক্ষ থেকে বুকিং বাতিল করা হয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রবল গণবিক্ষোভ এবং সাধু-সন্তদের বিরোধিতার মুখে শেষ পর্যন্ত মথুরায় বাতিল হল বলিউড অভিনেত্রী সানি লিওনের বর্ষবরণের অনুষ্ঠান। নববর্ষ উপলক্ষে মথুরার একটি বেসরকারি হোটেলে এই অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু স্থানীয় ধর্মীয় সংগঠন এবং সাধুদের হুমকির মুখে হোটেলের পক্ষ থেকে বুকিং বাতিল করা হয়।
ঘটনার সূত্রপাত হয় যখন ‘দীনেশ ফলাহারী মহারাজ’ জেলাশাসককে একটি চিঠি লিখে এই অনুষ্ঠান অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানান। তাঁর অভিযোগ ছিল, মথুরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি এবং একটি পবিত্র তীর্থস্থান। এই ধরনের শহরে কোনো প্রকার ‘অশ্লীলতা’ বা ‘কুরুচিকর’ অনুষ্ঠান মেনে নেওয়া হবে না।
ফলাহারী মহারাজ স্পষ্ট ভাষায় জানান, “মথুরা একটি পবিত্র আধ্যাত্মিক শহর। আমরা এই শহরের গরিমা নষ্ট হতে দেব না। নববর্ষের নামে অশ্লীলতা ছড়িয়ে এই পুণ্যভূমির ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করার চক্রান্ত চলছে।”
Mathura, UP: Sunny Leone’s New Year DJ show in Mathura has been cancelled after saints and religious groups objected, calling it inappropriate for the city’s cultural setting. Organisers said the decision was taken to “respect sentiments” of the Braj region.@SudeeplTOI pic.twitter.com/0ERlbHKtih
বিক্ষোভের আঁচ তীব্র হতেই অনুষ্ঠানের আয়োজক মিতুল পাঠক সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও বার্তা দিয়ে অনুষ্ঠান বাতিলের ঘোষণা করেন। তিনি জানান, শহরে শান্তি বজায় রাখতে এবং কোনো প্রকার বিতর্ক এড়াতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আয়োজকদের এই ঘোষণার পরেই ধর্মীয় সংগঠনগুলোর বিক্ষোভ প্রশমিত হয়।
জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, বর্তমানে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আইন-শৃঙ্খলার কোনো অবনতি ঘটেনি। স্থানীয় মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি ও ঐতিহ্যের কথা মাথায় রেখে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে যাতে বর্ষবরণের উৎসব শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়।
