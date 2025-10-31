English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Sushant Singh Rajput Death Case: 'CBI রিপোর্ট মিথ্যে! সেদিন ২ জন এসেছিল সুশান্তকে খুন করতে', বিস্ফোরক দাবি অভিনেতার দিদি শ্বেতার...

Shweta Singh Kirti on Sushant Singh Rajput Death Case: "আত্মহত্যা কীভাবে হতে পারে? ফ্যান এবং বিছানার মধ্যে পর্যাপ্ত দূরত্বই ছিল না যে কেউ পা ঝুলিয়ে ফাঁস নিতে পারে। আর যদি আপনি শরীরের দাগগুলো দেখেন, সেগুলো ওড়না বা স্কার্ফের দাগের মতো দেখাচ্ছে না। যে জিনিসটি ব্যবহার করা হয়েছিল, তা কাপড়ের মতো দাগ তৈরি করেনি – এটি বরং একটি পাতলা চেনের দাগের মতো ছিল। ওকে দুজন মিলে খুন করেছে" বিস্ফোরক দাবি সুশান্তের  দিদি শ্বেতার। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Oct 31, 2025, 05:26 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত-এর (Sushant Singh Rajput) মৃত্যু নিয়ে ফের একবার চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন তাঁর দিদি শ্বেতা সিং কীর্তি (Sweta Singh Kirti)। সম্প্রতি সিবিআই ক্লোজার রিপোর্টে (CBI Closure Report) ক্লিনচিট দিয়েছে রিয়া চক্রবর্তীকে এবং জানিয়ে দিয়েছে যে আত্মহত্যাই করেছেন সুশান্ত। তবে এক সাক্ষাৎকারে সুশান্তের দিদি স্পষ্ট জানিয়েছেন, তার ভাইয়ের মৃত্যু আত্মহত্যা নয়, বরং এটি ছিল একটি খুন, এবং এই কাজের পেছনে দুজন ব্যক্তি জড়িত ছিল। 

২০২০ সালের জুনে সুশান্তের আকস্মিক মৃত্যু গোটা দেশে তোলপাড় ফেলে দিয়েছিল। মুম্বই পুলিশ, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED), নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (NCB) এবং সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (CBI)-এর মতো একাধিক সংস্থা ঘটনার তদন্ত করেছিল। সমস্ত সংস্থা কোনো অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত নেই বলেই সিদ্ধান্তে পৌঁছালেও, শ্বেতার সাম্প্রতিক মন্তব্যগুলি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে তিনি সরকারি রিপোর্টে মোটেই সন্তুষ্ট নন।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিত্তিতে আত্মহত্যার তত্ত্ব নিয়েই প্রশ্ন তোলেন শ্বেতা সিং কীর্তি। তিনি বলেন, "আত্মহত্যা কীভাবে হতে পারে? ফ্যান এবং বিছানার মধ্যে পর্যাপ্ত দূরত্বই ছিল না যে কেউ পা ঝুলিয়ে ফাঁস নিতে পারে। সেখানে কোনো জায়গাই ছিল না।" তিনি আরও বলেন, "যদি কেউ আত্মহত্যা করার পরিকল্পনা করে, তাহলে তারা টুল ব্যবহার করবে, তাই না? কিন্তু সেখানে কোনো টুল ছিল না।"

শরীরে থাকা আঘাতের চিহ্ন নিয়েও তাঁর সন্দেহ। তিনি বলেন, "আর যদি আপনি শরীরের দাগগুলো দেখেন, সেগুলো ওড়না বা স্কার্ফের দাগের মতো দেখাচ্ছে না। যে জিনিসটি ব্যবহার করা হয়েছিল, তা কাপড়ের মতো দাগ তৈরি করেনি – এটি বরং একটি পাতলা চেনের দাগের মতো ছিল।" শ্বেতার দাবি, ভাইয়ের মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর কাছে দুই প্রফেশনাল সাইকিক (মনে করা হয়, এরা বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি যাঁরা অনেক অজানা তথ্যও জানাতে পারেন) যোগাযোগ করেন, যাদের একজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং অন্যজন মুম্বইয়ে থাকেন।

শ্বেতা বলেন এক মার্কিন সাইকিক তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। শ্বেতা বলেন, "তিনি (সাইকিক) জানতেনও না আমি কে বা আমার ভাই কে। তিনি আমাদের সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। আর তিনি বললেন, 'তাকে খুন করা হয়েছে। দুজন লোক এসেছিল।" এরপর মুম্বইয়ের আরেকজন সাইকিক তার কাছে পৌঁছান এবং ঠিক একই কথা বলেন। শ্বেতা অবাক হয়ে প্রশ্ন তোলেন, "আপনারা বলুন তো— দুজন কীভাবে একই কথা বলতে পারে? তারা দুজনই বলেছিলেন যে দুজন লোক এসেছিল যারা তাকে খুন করে চলে গেছে।"

এই সমস্ত নতুন দাবি সত্ত্বেও, সিবিআই-এর অফিসিয়াল ক্লোজার রিপোর্ট বলছে যে রিয়া চক্রবর্তী বা অন্য কারও দ্বারা সুশান্তকে 'অবৈধভাবে আটকে রাখা, হুমকি দেওয়া বা আত্মহত্যায় প্ররোচিত করার' কোনো প্রমাণ মেলেনি। সিবিআই আরও জানায়, রিয়া সুশান্তের তহবিল তছরুপ করেছেন এমন কোনো ইঙ্গিতও পাওয়া যায়নি, বরং সুশান্ত তাকে 'পরিবারের' অংশ মনে করতেন। তবে প্রয়াত অভিনেতার পরিবার এই রিপোর্টের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে রাজি নয়। তাঁদের আইনজীবী, অ্যাডভোকেট বরুণ সিং বলেছেন, "এটি 'চোখে ধুলো দেওয়া' ছাড়া আর কিছুই নয়। সিবিআই যদি সত্যিই সত্য উদ্ঘাটন করতে চাইত, তাহলে চ্যাট, প্রযুক্তিগত রেকর্ড, সাক্ষীদের বক্তব্য, চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি-সহ সমস্ত প্রমাণাদি পেশ করত। আমরা এই ত্রুটিপূর্ণ তদন্ত রিপোর্টের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদমূলক পিটিশন দাখিল করব।"

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

Tags:
Sushant Singh Rajput Death CaseCBIShweta Singh KirtiRhea Chakraborty
