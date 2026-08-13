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‘ওরা আমাকেও ছাড়বে না...’ মৃত্যুর আগে কেন বলেছিলেন সুশান্ত? ৬ বছর পর চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস দিদির

Sushant Singh Rajput Death Case: অভিনেতার মৃত্যুর পর বারবার অভিযোগের আঙুল উঠেছে বান্ধবী রিয়া চক্রবর্তীর দিকে। পরিবারের তরফেও দাবি করা হয়েছিল সুশান্ত আত্মহত্যা করেননি। দেখতে দেখতে ছ’বছর অতিক্রান্ত। ক্লিন চিট পেয়েছেন রিয়া। প্রয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর এতদিন পর বিস্ফোরক দাবি করলেন তাঁর বোন শ্বেতা সিং কীর্তি। 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 13, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 05:53 PM IST
‘ওরা আমাকেও ছাড়বে না...’ মৃত্যুর আগে কেন বলেছিলেন সুশান্ত? ৬ বছর পর চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস দিদির
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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