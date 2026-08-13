/‘ওরা আমাকেও ছাড়বে না...’ মৃত্যুর আগে কেন বলেছিলেন সুশান্ত? ৬ বছর পর চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস দিদির

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউড অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর প্রায় ছয় বছর অতিক্রান্ত। তবে আজও তাঁর প্রয়াণের নেপথ্যের রহস্য নিয়ে ধোঁয়াশা কাটেনি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে প্রয়াত অভিনেতার বোন শ্বেতা সিং কীর্তি এমন কিছু বিস্ফোরক তথ্য সামনে এনেছেন, যা নতুন করে আলোচনার ঝড় তুলেছে। সুশান্তের মৃত্যুর পর তদন্তের গতিপ্রকৃতি এবং তাঁর মানসিক পরিস্থিতি নিয়ে একাধিক গুরুতর প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। বলেছেন, ওঁর কাছে কিছু বিশেষ তথ্য ছিল। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল।
তদন্ত ও ময়নাতদন্ত নিয়ে বড় প্রশ্ন
সাক্ষাৎকারে শ্বেতা সিং কীর্তি প্রকাশ করেছেন যে, আজও তাঁদের পরিবার বহু প্রশ্নের উত্তর পায়নি। সেই সাক্ষাৎকারে শ্বেতা জানান, জ্যোতিষীও বলেছেন, সুশান্তের মৃত্যু ষড়যন্ত্র। তাঁর কথায়, “ছ’বছর কেটে গেল। কিন্তু, আমরা আজও জানি না সেদিন ঠিক কী ঘটেছিল। তদন্তের বিভিন্ন দিক নিয়ে সন্দীহান শ্বেতা প্রধানত দুটি বিষয় জোরালোভাবে তুলে ধরেছেন, এক, সুশান্তের মৃত্যুর পরপরই ময়নাতদন্ত শেষ করার ক্ষেত্রে এত বেশি তাড়াহুড়ো কেন করা হয়েছিল, তা নিয়ে আজও প্রশ্ন রয়েছে। দুই, শ্বেতার দাবি, সুশান্ত কখনোই নিজের ঘরের দরজা ভেতর থেকে লক করে রাখতেন না। তাহলে সেদিন তাঁর রুম কীভাবে ভেতর থেকে বন্ধ ছিল? এই অসঙ্গতিগুলোই পুরো ঘটনাকে রহস্যজনক করে তুলেছে।
দিশা সালিয়ানের মৃত্যু এবং সুশান্তের ভয়
সুশান্তের প্রাক্তন ম্যানেজার দিশা সালিয়ানের মৃত্যুর পর থেকেই অভিনেতার মানসিক অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল বলে দাবি করেছেন শ্বেতা। সেই সময়ের কথা স্মরণ করে তিনি জানান, দিশার মৃত্যুর পর সুশান্ত চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি বারবার আতঙ্কিত হয়ে বলতেন, "ওরা আমাকেও ছাড়বে না"। শ্বেতার অনুমান, সুশান্তের কাছে হয়তো এমন কিছু সংবেদনশীল বা গোপন তথ্য ছিল, যা তিনি প্রকাশ্যে আনতে চলেছিলেন। আর সেই কারণেই হয়তো তাঁকে টার্গেট করা হয়েছিল। যদিও "ওরা" বলতে তিনি ঠিক কাদের বোঝাতে চেয়েছেন, সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানাননি।
সিবিআই ক্লোজার নিয়ে কী বললেন শ্বেতা?
এত বছর ধরে চলা আইনি লড়াই এবং সিবিআই তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে শ্বেতা জানান, তাঁরা এখন আর সিবিআইয়ের ক্লোজারের জন্য বসে থাকতে চান না। তাঁর কথায়, অন্তরের গভীরে তাঁরা ঠিকই জানেন যে সেদিন আসলে কী ঘটেছিল এবং সেখানে কোনো না কোনোফভাবে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। পুরনো ক্ষত আর খুঁটিয়ে না বাড়িয়ে, এখন তাঁরা সুশান্তের স্মৃতি, তাঁর কাজ এবং তাঁর অবদানকেই উদযাপন করতে চান।
এক নজরে মামলার প্রেক্ষাপট
অভিনেতার মৃত্যুর পর বারবার অভিযোগের আঙুল উঠেছে বান্ধবী রিয়া চক্রবর্তীর দিকে। পরিবারের তরফেও দাবি করা হয়েছিল সুশান্ত আত্মহত্যা করেননি। দেখতে দেখতে ছ’বছর অতিক্রান্ত। ক্লিন চিট পেয়েছেন রিয়া। ২০২০ সালের ১৪ জুন মুম্বইয়ের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল সুশান্ত সিং রাজপুতকে। প্রাথমিক ভাবে আত্মহত্যা বলা হলেও, পরিবারের দাবি ছিল এর নেপথ্যে অন্য কোনও ফাউল প্লে রয়েছে। আজও ভক্ত ও পরিবারের মনে একটাই প্রশ্ন—কী ঘটেছিল সেদিন আসলে?
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