Swara Samrat Festival: ১৩ বছরে 'স্বর সম্রাট ফেস্টিভ্যাল'! নজরুল মঞ্চ মাতাবেন তেজেন্দ্র নারায়ণ, বিক্রম ঘোষ, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি-সহ দিকপাল শিল্পীরা...

Swara Samrat Festival: ১৩ বছরে 'স্বর সম্রাট ফেস্টিভ্যাল'! নজরুল মঞ্চ মাতাবেন তেজেন্দ্র নারায়ণ, বিক্রম ঘোষ, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি-সহ দিকপাল শিল্পীরা...
Kavita Krishnamurti | Bickram Ghosh | Tejendra Narayan Majumder: প্রতিবছর স্বর সম্রাট ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করেন এই সময়ের অন্যতম সরোদশিল্পী পদ্মশ্রী পন্ডিত তেজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার এবং তাঁর পরিবার। দেখতে দেখতে ১৩ বছরে পা রাখল স্বর সম্রাট ফেস্টিভ্যাল। এবারে তিনদিনের অনুষ্ঠানে শিল্পীদের চাঁদের হাট।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেখতে দেখতে ১৩ বছরে পা রাখল স্বর সম্রাট ফেস্টিভ্যাল (Swara Samrat Festival)। দেশের অন্যতম সেরা রাগ-সঙ্গীতের উৎসব বলে সমাদৃত এই ফেস্টিভ্যাল। দেশের প্রাজ্ঞ পন্ডিত-উস্তাদরা এই রাগ-সঙ্গীতের আসরে অংশগ্রহণ করেন। এবারেও তার ব্যতিক্রম হবে না।১২,১৩ এবং ১৪ ডিসেম্বর এই তিনদিন নজরুল মঞ্চে চলবে স্বর সম্রাট উৎসব। এবারের উৎসব অভিনব সব যুগলবন্দি এবং পরিবেশনায় সেজে উঠবে।
প্রতিবছর স্বর সম্রাট ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করেন এই সময়ের অন্যতম সরোদশিল্পী পদ্মশ্রী পন্ডিত তেজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার এবং তাঁর পরিবার। দায়িত্বে শ্রী রঞ্জনী ফাউন্ডেশন। তেজেন্দ্র নারায়ণের গুরু স্বরসম্রাট আলি আকবর খানের নামেই এই উৎসবের নাম। পন্ডিত তেজেন্দ্র নারায়ণের কথায়, "আলি আকবর খান কী বিরাট মাপের শিল্পী তা পরিমাপ করার ক্ষমতা আমার নেই! ওঁর নামে এই উৎসব, আমি চাইব রাগ সঙ্গীতের অনুষ্ঠান আরও বেশি বেশি করে প্রচার পাক। স্বর সম্রাট ফেস্টিভ্যাল শুধুমাত্র দিকপাল শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠান করে না, নবীন প্রতিভাদের সব সময় সুযোগ দিয়ে এসেছে এই উৎসব। আমার ধ্রুব বিশ্বাস এই নবীন শিল্পীরাই একদিন দিকপাল হয়ে উঠবে। এবারেও অনেক নবীন শিল্পী তাঁদের প্রতিভা মেলে ধরার সুযোগ পাবেন"।
তেজেনবাবু আরও জানান যে এই উৎসব বরাবরের জন্য মিস করবে উস্তাদ জাকির হোসেনকে। আগের বছর স্বর সম্রাটে ওঁর বাজানোর দিনই তিনি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। এবারে স্বর সম্রাট ফেস্টিভ্যালের সাংবাদিক সম্মেলনে প্রতি বছরের মত এবারেও গুণী শিল্পীরা উপস্থিত ছিলেন। অজয় চক্রবর্তী,বিক্রম ঘোষ, তন্ময় বোস, লোপামুদ্রা মিত্র, জয় সরকার, চিত্র পরিচালক অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরী এবং আরও বিশিষ্ট শিল্পীদের উপস্থিতিতে জমজমাট ছিল সাংবাদিক সম্মেলন।
এবারে তিনদিনের অনুষ্ঠানে শিল্পীদের চাঁদের হাট। উস্তাদ জাকির হুসেনকে শ্রদ্ধা জানাবেন এখনকার মায়েস্ত্ররা,এঁরা হলেন উস্তাদ তফিক কুরেশি (ডিজেম্বে), পন্ডিত বিক্রম ঘোষ (তবলা), পন্ডিত রাকেশ চৌরাশিয়া (বাঁশি) প্রমুখ। থাকছে পন্ডিত উল্লাস কশলকর (ভোকাল), সুরেশ তলওয়ালকরের (তবলা) সমবেত অনুষ্ঠান। বিশেষ আকর্ষণ সমন্বয় সরকার (সেতার) এবং অভিষেক লাহিড়ির (সরোদ) সেতার-সরোদ যুগলবন্দি, পন্ডিত রাজেন্দ্র গঙ্গানি (কত্থক) এবং বিদুষী রমা বৈদ্যানাথন (ভারতনাট্যম) -এর কত্থক-ভারতনাট্যম যুগলবন্দি, পন্ডিত জয়তীর্থ মেভুন্দি (হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয় কন্ঠ শিল্পী) এবং অভিষেক রঘুরাম (কর্ণাটকী শাস্ত্রীয় কণ্ঠ শিল্পী) -এর হিন্দুস্থানি-কর্ণাটকী সঙ্গীতের যুগলবন্দি।
তবে এবারের উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ কবিতা কৃষ্ণমূর্তি (কণ্ঠশিল্পী),সুজাতা মহাপাত্র (ওড়িশি নৃত্য), তন্ময় বোস (তবলা)-এর সমবেত পরিবেশনা। সম্ভবত ভারতে এমন পরিবেশনা এই প্রথম। এখানেই শেষ নয়, শেষ দিনের চমক পন্ডিত তেজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার (সরোদ) এবং পন্ডিত স্বপন চৌধুরীর (তবলা) অনুষ্ঠান। স্বর সম্রাট ফেস্টিভ্যাল বরাবর নতুনদের সুযোগ দিয়ে এসেছে। এবারেও তার ব্যতিক্রম নয়। পন্ডিত তেজেন্দ্র নারায়ণের ছাত্ররা এক মনোগ্রাহী অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন, পরিচালনায় তেজেন্দ্র নারায়ণের সুযোগ্য পুত্র ইন্দ্রায়ুধ মজুমদার। শীতের সন্ধ্যায় ধ্রুপদী সঙ্গীতের ওমে মজবে গোটা কলকাতা।
