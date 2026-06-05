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Swarup Biswas: জনরোষ এড়াতে আগেই কোর্টে, ১৮ জুন পর্যন্ত পুলিসি হেফাজতে স্বরূপ বিশ্বাস

Swarup Biswas Sent to Police Custody: আদালত চত্বরে তীব্র উত্তেজনা! জনরোষ থেকে বাঁচাতে নির্ধারিত সময়ের আগেই আলিপুর আদালতে পেশ করা হলো প্রভাবশালী মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ভাই স্বরূপ বিশ্বাসকে। সরকারি আইনজীবীর দাবি, "প্রভাবশালী মন্ত্রীর ভাই, আরও অনেক টাকা লেনদেন হয়েছে।" অন্যদিকে, বিজেপি লিগ্যাল সেলের আইনজীবীদের তুমুল বিক্ষোভ ও আদালত কক্ষের হৈচৈ-এর মাঝেই আগামী ১৮ জুন পর্যন্ত স্বরূপ বিশ্বাসকে পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিল আদালত। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jun 05, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 06:50 PM IST
Swarup Biswas: জনরোষ এড়াতে আগেই কোর্টে, ১৮ জুন পর্যন্ত পুলিসি হেফাজতে স্বরূপ বিশ্বাস

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

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