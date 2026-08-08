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‘স্বরূপ বিশ্বাস শ্লীলতাহানি করেননি...!', রূপটান শিল্পীর উল্টো সুর, ভিডিয়োয় বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি

টলিউড ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলে ক্ষমা চাইলেন মেকআপ আর্টিস্ট সিমরন পাল। তবে ‘ঘরশত্রু বিভীষণ’-এর প্ররোচনায় মিথ্যা কেস করার বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি উস্কে দিয়েছে নতুন বিতর্ক। কার চক্রান্তে অকারণে এক মাস জেল খাটলেন স্বরূপ? নাকি পর্দার পিছনের গোপন রাজনৈতিক ও ইন্ডাস্ট্রির ক্ষমতার লড়াই ঢাকা পড়ল রহস্যের আড়ালে?

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 08, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:55 PM IST
‘স্বরূপ বিশ্বাস শ্লীলতাহানি করেননি...!', রূপটান শিল্পীর উল্টো সুর, ভিডিয়োয় বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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