‘স্বরূপ বিশ্বাস শ্লীলতাহানি করেননি...!', রূপটান শিল্পীর উল্টো সুর, ভিডিয়োয় বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টালিগঞ্জ বিনোদন জগতে এক নজিরবিহীন ও নাটকীয় মোড়। টলিউড ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দায়ের করা শ্লীলতাহানি, তোলাবাজি ও প্রাণনাশের হুমকির বিস্ফোরক অভিযোগ সম্পূর্ণ 'মিথ্যা' বলে স্বীকার করে নিলেন অভিযোগকারিণী মেকআপ আর্টিস্ট সিমরন পাল। শুক্রবার রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভে এসে এবং ভিডিয়োর ক্যাপশনে দীর্ঘ বার্তা লিখে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আনা সমস্ত মামলা তিনি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। সেই সঙ্গে অকারণে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বকে জেল খাটানো ও সম্মানহানি করার জন্য প্রকাশ্যে হাতজোড় করে ক্ষমাও চেয়েছেন তিনি।
লাইভে ঠিক কী বলেছেন সিমরন পাল?
ফেসবুক লাইভে মেকআপ শিল্পী সিমরন পাল তাঁর পূর্ববর্তী অভিযোগের পুরোটাই ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন। তাঁর বয়ান অনুযায়ী, "স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে করা কেস তুলে নিয়েছি। কারণ স্বরূপ বিশ্বাস আমার শ্লীলতাহানি করেননি। ওনার সঙ্গে আমার কোনোদিন সামনাসামনি কথাই হয়নি। কিছু মানুষের প্ররোচনায়, তাদের ভুল বোঝানোকে বিশ্বাস করে আমি এই কাজ করেছিলাম। যেদিন সবটা বুঝেছি, সেদিন থেকে চেষ্টা করেছি কেস তুলে নেওয়ার। কিন্তু ভয়ের চোটে এতদিন পারিনি। অবশেষে সাহস করে কেস তুলে নিলাম। আমার জন্য স্বরূপ বিশ্বাস অকারণে জেল খেটেছেন। কিছু না করেই এত বড় একটা বদনাম ওনার হয়েছে। আমি তার জন্য স্বরূপ বিশ্বাসের কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। পারলে ছোট বোন মনে করে আমাকে মাফ করে দেবেন। আপনার সঙ্গে খুব অন্যায় হয়েছে।"
‘ঘরশত্রু বিভীষণ’-এর ইঙ্গিত
কাদের প্ররোচনায় তিনি এই চক্রান্তে পা দিয়েছিলেন, তাঁদের নাম মুখে না আনলেও সিমরন ইঙ্গিত দেন, "কারা আমাকে দিয়ে এসব করিয়েছিল, সেসব নাম আমি বলছি না। ঝামেলা-অশান্তি আমি আর চাই না, শুধুই কাজ করতে চাই। আর আপনার যে ঘরশত্রু বিভীষণ অবস্থা, সে তো এখন ইন্ডাস্ট্রিতে সবাই জানে।"
অভিযোগ, গ্রেফতার থেকে মুক্তি
এই মামলার সূত্রপাত ঘটেছিল চলতি বছরের জুন মাসে। মেকআপ আর্টিস্ট সিমরন পাল অভিযোগ করেছিলেন যে, গত তিন বছর ধরে তিনি কাজ পাচ্ছিলেন না। কাজ পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করা হলে তাঁর কাছে মোটা অঙ্কের অর্থ দাবি করা হয়, শ্লীলতাহানির চেষ্টা করা হয় এবং গত মার্চ মাসে তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। তাঁর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ৪ জুন রাতে টালিগঞ্জ থানার পুলিস স্বরূপ বিশ্বাসকে গ্রেফতার করে। ৫ জুন তাঁকে আলিপুর আদালতে পেশ করা হয়। শ্লীলতাহানি, তোলাবাজি এবং অস্ত্র আইনের মতো একাধিক জামিনঅযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের করে তাঁকে পুলিস হেফাজতে ও পরবর্তীতে জেল হেফাজতে পাঠানো হয়। প্রায় এক মাসের বেশি জেলে থাকার পর গত ১৮ জুলাই আলিপুর আদালত বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে স্বরূপ বিশ্বাসকে জামিনে মুক্তি দেয়।
টলিউডের রাজনীতি ও একাধিক বিস্ফোরক প্রশ্ন
সিমরন পালের এই আচমকা স্বীকারোক্তি ও ক্ষমা চাওয়ার পর টলিপাড়ার ভেতরে ক্ষমতার সমীকরণ ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল নিয়ে নতুন করে তোলপাড় শুরু হয়েছে। ঘটনাটি সামনে আসার পর যে প্রশ্নগুলো জোরালো হচ্ছে, চক্রান্তের মূল কারিগর কে? কার বা কাদের প্ররোচনায় একজন মেকআপ আর্টিস্ট এত বড় এবং গুরুতর অভিযোগ দায়ের করতে বাধ্য হয়েছিলেন? সিমরন যে ‘ঘরশত্রু বিভীষণ’-এর কথা উল্লেখ করেছেন, তিনি বা তাঁরা টলিউড ফেডারেশন বা ইন্ডাস্ট্রির ভেতরের কতটা প্রভাবশালী ব্যক্তি? তবে কি স্বরূপ বিশ্বাসকে পদ ও প্রভাব থেকে সরাতে এবং তাঁর রাজনৈতিক চিত্র কালিমালিপ্ত করতেই ইন্ডাস্ট্রির ভেতরের কোনও গোষ্ঠী এই মিথ্যা মামলার চাল চেলেছিল? দীর্ঘ এক মাস অকারণে জেল খাটার পর এবং সামাজিকভাবে হেয় হওয়ার পর স্বরূপ বিশ্বাস কি মেকআপ আর্টিস্ট কিংবা নেপথ্যে থাকা ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে পাল্টা মানহানির আইনি পদক্ষেপ নেবেন?
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