/Babul Supriyo on Swarup Biswas: স্বরূপের ত্রাসের রাজত্ব, শিকার হয়েছিলেন বাবুল সুপ্রিয়ও! মুখ খুললেন প্রাক্তন মন্ত্রী

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: স্বরূপ বিশ্বাসের গ্রেফতারির পর থেকেই একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসছে। এবার স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে চলা ‘ত্রাসের রাজত্ব’ এবং একনায়কতন্ত্র নিয়ে মুখ খুললেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা গায়ক-রাজনীতিক বাবুল সুপ্রিয়। একটি সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি স্পষ্ট জানান, স্বরূপ বিশ্বাসের তৈরি করা ভয়ের পরিবেশের শিকার একসময় খোদ তাঁকেও হতে হয়েছিল।
ভারতলক্ষ্মী স্টুডিওতে লাইট বন্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা
বাবুল সুপ্রিয় তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করে জানান, তখন তিনি রাজ্যের মন্ত্রী। সেই সময় ভারতলক্ষ্মী স্টুডিওতে তাঁর একটি বাংলা মিউজিক ভিডিয়োর শ্য়ুটিং চলছিল। নামকরা ডিওপি ও মেকআপ আর্টিস্টদের নিয়ে কাজ হচ্ছিল। একদম শেষ শট, যা শেষ হতে হয়তো আর মাত্র ২ থেকে ৫ মিনিট সময় লাগতো। কিন্তু ঠিক রাত ৯টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই, শটের মাঝখানেই স্টুডিওর সমস্ত আলো আচমকা বন্ধ করে দেওয়া হয়।
নিয়মের দোহাই দিয়ে এই কাজ করা হয়েছিল। বাবুল সুপ্রিয় জানান, কোনও প্রডিউসার বা শিল্পী অতিরিক্ত কাজের জন্য টেকনিশিয়ানদের ক্ষতিপূরণ দিতেই পারেন, কিন্তু এভাবে মাঝপথে আলো নিভিয়ে দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। এই ঘটনায় তিনি প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে স্বরূপ বিশ্বাসের ভয়ে এই নিয়ে কেউ আর বেশি দূর এগোতে বা প্রতিবাদ করতে সাহস পায়নি।
অশোক ধানুকার লন্ডন শ্যুটিং ও অসহ্য নিয়ম
বাবুল সুপ্রিয় আরও একটি বড় ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি যখন কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বন প্রতিমন্ত্রী ছিলেন, তখন টলিউডের বিখ্যাত প্রযোজক অশোক ধানুকাকে সপরিবারে ও ইউনিট নিয়ে লন্ডন থেকে শ্যুটিং না করেই ফিরে আসতে হয়েছিল। নিয়ম করা হয়েছিল যে, বিদেশ বিভুঁইয়ে শ্যুটিং করতে গেলেও কলকাতা থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক টেকনিশিয়ান (৬-৭জন) নিয়ে যেতেই হবে, অন্যথায় শ্যুটিং করতে দেওয়া হবে না।
এই নিয়মকে অত্যন্ত ‘হাস্যকর’ বলে আখ্যা দেন বাবুল। এই সমস্যার সমাধানে তিনি তৎকালীন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকরের সঙ্গে কথা বলেন। অল ইন্ডিয়া লেভেলে কোনও অভিন্ন নিয়ম করা যায় কি না, তা নিয়ে কলকাতার সৃজিত মুখোপাধ্যায়, গৌতম ঘোষ, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, হরনাথ চক্রবর্তীদের মতো প্রথিতযশা পরিচালকদের নিয়ে বৈঠকও হয়। বাবুল সুপ্রিয় মুম্বাইয়ের মহেশ ভাট ও তৎকালীন সিবিএফসি চেয়ারম্যান পহলাজ নিহালানিকে ফোন করে নিশ্চিত হন যে, বলিউডেও এমন কোনও চাপিয়ে নিয়ম নেই। কিন্তু তৎকালীন ফেডারেশন ও গিল্ডের মাথা স্বরূপ বিশ্বাসের আতঙ্ক এতটাই বেশি ছিল যে, শেষ পর্যন্ত কেউ আর ঝামেলায় জড়াতে চাননি এবং বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়।
'দিল্লি নয়, সিদ্ধান্ত নিক কলকাতার কমিটি'
এদিন টলিউডের আরেক বর্ষীয়ান অভিনেত্রী পাপিয়া অধিকারীর একটি মন্তব্যের বিরোধিতা করেছেন বাবুল। পাপিয়া অধিকারী বলেছিলেন যে, এবার থেকে টলিউডের সবকিছু দিল্লি থেকে নিয়ন্ত্রিত হবে। এর জবাবে বাবুল সুপ্রিয় বলেন, 'বাংলায় বহু জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী পরিচালক, প্রযোজক, মেকআপ আর্টিস্ট এবং টেকনিশিয়ানরা রয়েছেন। তাই দিল্লি থেকে সব নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কথায় সঙ্গে আমি একমত নই। আমার মনে হয়, কলকাতার স্টেকহোল্ডার, আর্টিস্ট এবং কলাকুশলীরা নিজেদের মধ্যে বসে একটি কমিটি গঠন করুক। অল ইন্ডিয়া গাইডলাইন মেনে তারা এমন নিয়ম তৈরি করুক যা প্রযোজক, নির্দেশক এবং টেকনিশিয়ান—সবার জন্যই সমানভাবে লাভদায়ক হবে।'
সবশেষে বাবুল সুপ্রিয় স্পষ্ট করে দেন যে, টলিউডের ফেডারেশন ও গিল্ডের ক্ষমতার অপব্যবহার এবং স্বরূপ বিশ্বাসের তৈরি করা সেই ত্রাসের মুখোমুখি একসময় তাকেও হতে হয়েছিল। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এবার হয়তো টলিউডের এই দীর্ঘদিনের সমস্যার একটি স্থায়ী ও সুষ্ঠু সমাধান সূত্র মিলবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)