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Babul Supriyo on Swarup Biswas: স্বরূপের ত্রাসের রাজত্ব, শিকার হয়েছিলেন বাবুল সুপ্রিয়ও! মুখ খুললেন প্রাক্তন মন্ত্রী

Babul Supriyo: স্বরূপ বিশ্বাসের গ্রেফতারির পর তাঁর একাধিপত্য় নিয়ে মুখ খুলেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। তিনি জানান, স্বরূপের ভয়ে প্রযোজক অশোক ধানুকাকে লন্ডনে শ্যুটিং বন্ধ করতে হয়েছিল। এমনকি মন্ত্রী থাকাকালীন ভারতলক্ষ্মী স্টুডিওতে বাবুলের নিজের শ্যুটিংয়ের মাঝপথেও আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছিল। টলিউডের এই অচলাবস্থা কাটাতে তিনি স্থানীয় কলাকুশলীদের নিয়ে কমিটি গঠনের প্রস্তাবও দেন।

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 06, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:59 PM IST
Babul Supriyo on Swarup Biswas: স্বরূপের ত্রাসের রাজত্ব, শিকার হয়েছিলেন বাবুল সুপ্রিয়ও! মুখ খুললেন প্রাক্তন মন্ত্রী
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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