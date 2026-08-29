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কিয়ারা মা, তাই ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে আপত্তি? ‘শুধু মাদার টেরেসা চরিত্র করবেন এমন কথা দিয়েছিল!’ প্রশ্ন স্বস্তিকার

যশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করে সমালোচনার মুখে কিয়ারা আডবাণী। তিনি বিবাহিত এবং মা—এই কারণেই একাংশের ট্রোলিংয়ের শিকার হচ্ছেন অভিনেত্রী। এবার কিয়ারার পাশে দাঁড়িয়ে সেই সমালোচনার জবাব দিলেন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। 

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 29, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 04:18 PM IST
কিয়ারা মা, তাই ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে আপত্তি? ‘শুধু মাদার টেরেসা চরিত্র করবেন এমন কথা দিয়েছিল!’ প্রশ্ন স্বস্তিকার
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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