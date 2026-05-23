/Swastika Mukherjee: পরমব্রতর ‘রগড়ানি’ পোস্টে সমর্থন: জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা, ১ ঘণ্টা পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের মুখে স্বস্তিকা

Swastika Mukherjee interrogated by Kolkata Police over Parambrata's 2021 post: ২০২১ সালের ‘রগড়ানি’ মন্তব্য এবং তার প্রেক্ষিতে সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ঘিরে এবার টলিউডে চরম শোরগোল। রাজ্যে ২০২৬-এর রাজনৈতিক পালাবদলের পর, ভোট-পরবর্তী হিংসায় উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে গড়িয়াহাট থানায় ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়লেন অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়।
রণয় তিওয়ারি: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এবার আইনি বিপাকে টলিউডের প্রথম সারির দুই তারকা। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের করা ‘রগড়ানি’ মন্তব্যকে সোশ্যাল মিডিয়ায় সমর্থন জানানোর অপরাধে এবার পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হলেন অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। শনিবার দুপুরে কলকাতার গড়িয়াহাট থানায় হাজির হন অভিনেত্রী। সেখানে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে তদন্তকারী অফিসাররা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তাঁর বয়ান রেকর্ড করা হয়। শনিবার গড়িয়াহাটের পর এবার বারাসত থানাতেও দায়ের হল অভিযোগ।
পরমব্রত এবং স্বস্তিকা—উভয়ের বিরুদ্ধেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৯ এবং ১৫৩-এর মতো একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় এফআইআর (FIR) দায়ের করা হয়েছে। স্বস্তিকা পুলিশের নোটিসে সাড়া দিয়ে থানায় হাজিরা দিলেও, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় এখনও জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হননি। তিনি বর্তমানে আইনি পরামর্শ নিচ্ছেন বলে সূত্রের খবর।
ঘটনার সূত্রপাত ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময়। তৎকালীন বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা বর্তমান বিজেপি সরকারের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ তারকাদের রাজনীতিতে আসা নিয়ে একটি বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, “শিল্পীদের বলছি, আপনারা নাচুন, গান। আপনাদের যাত্রা শুরুই হয় রগড়ানি দিয়ে। আপনাদের অনেক রগড়ানি খেতে হবে।”
২০২১ সালের ২ মে নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর, তৃণমূলের জয় সুনিশ্চিত হতেই দিলীপ ঘোষের সেই মন্তব্যকে কটাক্ষ করে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ফেসবুকে লেখেন, ‘আজ বিশ্ব রগড়ানি দিবস ঘোষিত হোক’। সেই পোস্টের নিচে অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, ‘হা-হা-হা, হোক হোক হোক’।
২০২৬ সালের নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর, গত বৃহস্পতিবার পরমব্রত ও স্বস্তিকার বিরুদ্ধে গড়িয়াহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আইনজীবী জয়দীপ সেন। তাঁর অভিযোগ, ২০২১ সালের ২ মে বিকেল ৪টের পর যখন পরমব্রত এই পোস্ট করেন এবং স্বস্তিকা তাতে বাহবা দেন, ঠিক সেই সময় থেকেই রাজ্যজুড়ে বিজেপি কর্মীদের ওপর নৃশংস অত্যাচার, খুন এবং নারী নির্যাতনের ঘটনা শুরু হয়েছিল।
অভিযোগকারী আইনজীবীর দাবি, “পরমব্রতর ওই পোস্টটি পরিষ্কারভাবে বৃহত্তর হিংসায় উস্কানি জুগিয়েছিল। এই অপরাধ সরাসরি ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারার আওতায় পড়ে। প্রয়োজনে পুলিশ ওঁদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করুক।”
শনিবার গড়িয়াহাট থানায় স্বস্তিকার কাছে জানতে চাওয়া হয়, ঠিক কী কারণে তিনি ওই হিংসাত্মক আবহের মধ্যে পরমব্রতর পোস্টটিকে সমর্থন করেছিলেন? এবং তৎকালীন অশান্তির ঘটনাগুলির ব্যাপারে তিনি অবগত ছিলেন কি না। যদিও এই ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করেননি অভিনেত্রী।
প্রসঙ্গত, রাজ্যে ক্ষমতা বদলের পর টলিউডের ‘বাম-ডান’ বা শাসক-ঘনিষ্ঠ সমীকরণ যেভাবে বদলে যাচ্ছে, এই ঘটনা তারই একটি বড় প্রমাণ। আগামী দিনে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় পুলিশের ডাকে সাড়া দিয়ে কবে হাজিরা দেন, এখন সেটাই দেখার।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)