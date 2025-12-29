AP Dhillon-Tara Sutaria: আদরে চুমুর স্রোত! বীরের সামনেই কনসার্টে চরম ঘনিষ্ঠ তারা-এপি ঢিল্লোঁ, নায়িকা বললেন...

AP Dhillon-Tara Sutaria: আদরে চুমুর স্রোত! বীরের সামনেই কনসার্টে চরম ঘনিষ্ঠ তারা-এপি ঢিল্লোঁ, নায়িকা বললেন...
AP Dhillon-Tara Sutaria: বীরের সামনেই মঞ্চে তারার সঙ্গে চরম ঘনিষ্ঠ এপি ঢিল্লোঁ! নীরবতা ভেঙে নায়িকা ভিডিয়ো পোস্ট করে বিরাট বার্তা দিলেন। জানিয়ে দিলেন ভুয়ো ভিডিয়ো তাঁকে আর বীরকে আলাদা করতে পারবে না।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলি নায়িকা তারা সুতারিয়া ও গ্লোবাল সেনসেশন এপি ঢিল্লোঁকে (AP Dhillon-Tara Sutaria) নিয়ে বিস্তর চর্চা চলছে নেটপাড়ায়। পঞ্জাবি-কানাডিয়ান গায়ক ঢিল্লোঁ, চলতি মাসে 'ওয়ান অফ ওয়ান ইন্ডিয়া ট্যুর' কনসার্ট সিরিজ করলেন দেশের ৮ শহরে। গত ২৬ ডিসেম্বর মুম্বই এপিসোড ছিল পশ্চিম বান্দ্রার চেনা জিয়ো ওয়ার্ল্ড কনভেনশন সেন্টারে (Jio World Convention Centre)। অনুষ্ঠানে মঞ্চে এসেছিলেন সঞ্জয় দত্তও (Sanjay Dutt)। তবে ঢিল্লোঁর ডাকে মঞ্চে উঠে তারা আলো জ্বেলেছেন কালো পার্টি গাউন ও তাঁর মায়াবী লুকসে।
'থোড়ি সি দারু'-তে বিতর্ক
ঢিল্লোঁর হিট গান 'থোড়ি সি দারু'-তে (Thodi Si Daaru) পর্দায় তারাকেই পাওয়া গিয়েছিল। আর এবার তারাকে মঞ্চে পেয়ে আর নিজের আবেগ ধরে রাখতে পারেননি ঢিল্লোঁ। তাঁকে আলিঙ্গন করেন। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভাইরাল ক্লিপই তোলপাড় ফেলে দিয়েছে। দেখা গিয়েছে যে গায়ক মঞ্চে তারাকে জড়িয়ে চুমুর উষ্ণতা দিয়েছেন। এরসঙ্গেই আরেকটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে প্রেমিকা বীর পাহাড়িয়া (Veer Pahariya) তারাকে পরপুরুষের সঙ্গে সকলের সামনে ঘণিষ্ঠ হতে দেখে তিনি রাগে ফুঁসছেন। ইন্টারনেট দ্রুতই নানা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, যা গুজব এবং আলোচনার জন্ম দেয়।
আরও পড়ুন: 'আপনা পাঞ্জাবি মুন্ডা আয়া', এপি ঢিল্লোঁর কনসার্টে মঞ্চে টিম ইন্ডিয়ার স্টার, এরপরই...
ভিডিয়োতে নীরবতা ভাঙলেন তারা
আর এবার তারা নীরবতা ভাঙলেন। ইনস্টাগ্রামে ঢিল্লোঁর সঙ্গে মঞ্চ মাতানোর ভিডিয়ো পোস্ট করে তারা লিখলেন, 'উচ্চস্বরে গর্বের সঙ্গে বলছি আমরা একসঙ্গে আছি! এপি ঢিল্লোঁ আমার প্রিয়। কী দারুণ একটা রাত! আমাদের গানের জন্য এত ভালোবাসার জন্য মুম্বইকে ধন্যবাদ এবং একসঙ্গে আরও অনেক গান ও স্মৃতির জন্য শুভকামনা। পুনঃশ্চ - কিছু লোকের মিথ্যা প্রচার, চতুর সম্পাদনা এবং টাকার বিনিময়ে করা জনসংযোগ অভিযান আমাদের টলাতে পারবে না এবং পারেও না! শেষ পর্যন্ত, ভালোবাসা এবং সত্যেরই জয় হয়। তাই উপহাসটা শেষ পর্যন্ত উৎপীড়নকারীদের উপরেই বর্তায়।' কমেন্ট সেকশনে বীর যোগ করেছেন, 'এটাও বলে রাখি যে, আমার প্রতিক্রিয়ার ফুটেজটি 'থোড়ি সি দারু' গানটির সময় নয়, অন্য এক গানের সময় তোলা হয়েছিল (হাসির ইমোজি)। যত্তসব ভাঁড়।' ঢিল্লোঁ কমেন্টে লিখেছেন 'কুইন'।
বীর-তারা
তারা তাঁর কেরিয়ারের বিরাট প্রজেক্টের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাঁকে দেখা যাবে বহু প্রতীক্ষিত প্যান-ইন্ডিয়া গ্যাংস্টার কাহিনী 'টক্সিক: এ ফেয়ারি টেল ফর গ্রোন-আপস'। গীতু মোহানদাস পরিচালিত এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে কেজিএফ তারকা যশ এবং নয়নতারা। আছেন কিয়ারা আডবাণী, হুমা কুরেশি ও রুক্মিণী বসন্তের মতো অভিনেত্রীরাও। আগামী ১৯ মার্চ মুক্তি পাবে 'টক্সিক'। 'ধুরন্ধর পার্ট ২'-এর সঙ্গে বক্স অফিসে যা হাই-প্রোফাইল যুদ্ধের আবহ তৈরি করবে। বীর চলতি বছর এরিয়াল অ্যাকশন ড্রামা 'স্কাই ফোর্স'-এর মাধ্যমে অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় পাকিস্তানের সারগোদা বিমানঘাঁটিতে ভারতের প্রথম বিমান হামলার ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত এই ছবিতে অক্ষয় কুমার, সারা আলি খান এবং নিমরাত কৌরও অভিনয় করেছেন। ছবি পরিচালনা করেছিলেন অভিষেক অনিল কাপুর ও সন্দীপ কেওয়ানি। জানা গিয়েছে এরপর বীরকে 'মা বেহেন' নামের এক ড্রামা কমেডি ছবিতে দেখা যাবে। যেখানে মাধুরী দীক্ষিত এবং তৃপ্তি দিমরি পর্দায় মা ও মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করবেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)