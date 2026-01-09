Tara Sutaria Veer Pahariya BreakUp: এপি ধিলোঁর জন্যই ভাঙল তারা-বীরের প্রেম! বছরের শুরুতেই বি-টাউনে বিচ্ছেদ...
Tara Sutaria and Veer Pahariya Breakup: সম্প্রতি এপি ধিলোঁর মুম্বই কনসার্টে তারার পারফরম্যান্স এবং বীরের প্রতিক্রিয়া নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় শোরগোল পড়েছিল। কিছুদিন কাটতে না কাটতেই বলিউড অভিনেত্রী তারা সুতারিয়া এবং বীর পাহাড়িয়ার বিচ্ছেদের খবর নিয়ে তোলপাড় বলিউড। এপি ধিলোঁ-কে নিয়ে বিতর্ক না অন্য কিছু? কেন আলাদা হলেন তারা সুতারিয়া ও বীর পাহাড়িয়া?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ২০২৫-এর অন্যতম চর্চিত জুটি তারা সুতারিয়া এবং বীর পাহাড়িয়া। গত বছর যারা একে অপরের প্রেমে মজেছিলেন, ২০২৬-এর শুরুতে তাদের নিয়েই শোনা যাচ্ছে মন ভাঙার খবর। ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, মাস কয়েকের রঙিন সম্পর্কের পর তারা এবং বীর নাকি বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত চুপ দুজনেই।
মাত্র কয়েক মাস আগে যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় একে অপরের পোস্টে ‘আমার’ (Mine) লিখে সম্পর্কের কথা স্বীকার করেছিলেন, তাদের এমন পরিণতি ভক্তদের কাছে বড় ধাক্কা। দুজনের ঘনিষ্ঠ মহল বিচ্ছেদের খবরটি নিশ্চিত করেছে। তবে কী কারণে এই বিচ্ছেদ, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা বজায় রয়েছে।
সম্প্রতি এপি ধিলোঁর মুম্বই কনসার্টে তারার পারফরম্যান্স এবং বীরের প্রতিক্রিয়া নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় শোরগোল পড়েছিল। নেটিজেনদের একাংশ দাবি করেছিলেন, অন-স্টেজ তারার সঙ্গে এপির রসায়ন দেখে বীর নাকি অস্বস্তি বোধ করছিলেন। যদিও সেই সময় তারা ও বীর দুজনেই কড়া ভাষায় এই জল্পনা উড়িয়ে দেন। বীর খোদ ওরির পোস্ট করা আন-এডিটেড ভিডিও শেয়ার করে জানিয়েছিলেন যে, তিনি আসলে তারার জন্যই চিয়ার করছিলেন।
গত বছর গণেশ চতুর্থী থেকে দিওয়ালি—সব উৎসবেই নজর কেড়েছিল এই জুটি। মণীশ মালহোত্রার দিওয়ালি পার্টিতে একে অপরকে ‘ফায়ারক্র্যাকার’ হিসেবে সম্বোধন করেছিলেন তারা। এমনকি জুলাই মাসে এপি ধিলোঁর গান ‘থোড়ি সি দারু’-র প্রচারের সময় থেকে তাদের সম্পর্কের জলঘোলা শুরু হয়েছিল। কিন্তু বছরের শেষে এসে সেই প্রেমের ছবিতে যেন ধুলো জমল। কাজের ক্ষেত্রে বীরকে শেষবার দেখা গিয়েছিল ‘স্কাই ফোর্স’ ছবিতে এবং তারা নজর কেড়েছিলেন ‘অপূর্বা’ মুভিতে। ব্যক্তিগত জীবনের এই টানাপোড়েন এখন টিনসেল টাউনের টক অফ দ্য টাউন।
