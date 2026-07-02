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চ্যাট-বোমা থেকে চোর-ডাকাত খোঁচা: দেবরাজ গ্রেফতার হতেই অদিতির অতীত টানলেন তরুণজ্যোতি

রিয়ালিটি শো-র প্যানেলিস্টদের সাথে কী চ্যাট হতো, সব স্ক্রিনশট আমার কাছে আছে!" স্বামী দেবরাজ চক্রবর্তী গ্রেফতার হতেই এবার কীর্তন শিল্পী তথা প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অদিতি মুন্সিকে নিয়ে মারাত্মক দাবি করলেন বিজেপি বিধায়ক তরুণজ্যোতি তিওয়ারি। 'স্বামী চোর নয় ডাকাত'— মন্তব্য করে অদিতির পুরোনো 'জেলে যাওয়ার' হুঁশিয়ারিকেও কটাক্ষ করলেন তিনি। 

Written BySoumita Mukherjee
Published: Jul 02, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:31 PM IST
চ্যাট-বোমা থেকে চোর-ডাকাত খোঁচা: দেবরাজ গ্রেফতার হতেই অদিতির অতীত টানলেন তরুণজ্যোতি
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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