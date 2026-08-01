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‘অগাস্টে আমার জন্ম, অগাস্টেই নির্বাসন, আজ অগাস্টেই প্রত্যাবর্তন!’ বছর ২০ পর কলকাতার বুকে ইতিহাস ছুঁলেন তসলিমা

Taslima Nasrin in Kolkata: নিজের লেখালেখির কারণে বারবার আক্রমণের শিকার হওয়া তসলিমা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ধর্মীয় মৌলবাদী এবং তথাকথিত প্রগতিশীলদের মুখোশ উন্মোচন করে বলেন, “ইসলামী জিহাদিরা সমালোচকের মুখ বন্ধ করতে হত্যাকে হাতিয়ার করে, আর তথাকথিত সেক্যুলার বামপন্থীরা ব্যবহার করে কুৎসা ও অপবাদ।”

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 01, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:40 PM IST
‘অগাস্টে আমার জন্ম, অগাস্টেই নির্বাসন, আজ অগাস্টেই প্রত্যাবর্তন!’ বছর ২০ পর কলকাতার বুকে ইতিহাস ছুঁলেন তসলিমা
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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