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২০ বছরের নির্বাসন শেষ, অগাস্টেই কলকাতায় ফিরছেন তসলিমা নাসরিন

Taslima Nasrin: দীর্ঘ ২০ বছরের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান! ফের কলকাতায় ফিরছেন মুক্তচিন্তা ও মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলনের জ্বলন্ত প্রতীক, কবি ও লেখিকা তসলিমা নাসরিন। আগামী ১ অগাস্ট, শনিবার ঠিক সন্ধ্যা ৫:৩০টায় রবীন্দ্র সদনে আয়োজিত হতে চলেছে এক ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান। ‘সেক্যুলার মিশন’, ‘HRBFF’ এবং ‘পশ্চিমবঙ্গের জন্য’ সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। থাকবে তসলিমা নাসরিনের নিজের ডিজাইন করা কবিতা ও গানের এক অনন্য কোলাজ।

Written BySoumita MukherjeeReported By:Moumita Chakrabortty
Published: Jul 14, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:47 PM IST
২০ বছরের নির্বাসন শেষ, অগাস্টেই কলকাতায় ফিরছেন তসলিমা নাসরিন
Source: Bureau

About the Author

Soumita Mukherjee

Soumita Mukherjee

ইংরেজি সাহিত্যে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। ২০১২ সালে টেলিভিশনে হাতেখড়ি, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ২০২১ থেকে ডিজিটালের দুনিয়ায় প্রবেশ। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, দেড় দশকের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তারকাদের প্রশ্ন করাতেই বেশি সাবলীল। তবে শুধু গ্ল্যামার জগতেই আটকে নেই। ভোট কভারেজ থেকে শুরু করে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট কোঅর্ডিনেশন-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী। 

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২০ বছরের নির্বাসন শেষ, অগাস্টেই কলকাতায় ফিরছেন তসলিমা নাসরিন
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